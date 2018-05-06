DHA YURT BÜLTENİ - 22

Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu



ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri seferber oldu.

Birecik ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak Mahallesi Sakaltutan mezrasında Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu. Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Taşan yağmur suları

- Kayıp kız aramaya çalışan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Gebze'de 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile takibe alınan İran plakalı cip durduruldu. Cipte 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametine giden İran plakalı cipi takibe aldı. Cip, Dilovası rampası mevkiinde ekipler tarafından durduruldu. Cip, arama yapılmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan adamada, aracın bagajında döşemelerin altına zulalanmış 193 paket halinde, 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi. İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köpeklerle arama yapılması

Arama çalışmalarından görüntü

Paketlerin çıkarılması

Eroin paketlerinden görüntü

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli),()

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İzmir'de hıdırellez coşkuyla kutlandı

İZMİR'de, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Goran Bregoviç konseri ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.

İzmir'de hıdırellez kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadara Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede sergilenen dans gösterilerinin ardından Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in özellikle Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Kemer, Tepecik ve Ege mahallelerinde düzenlenen şenliklerde de hıdırellez büyük coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gecede, şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı. Şenliklerde vatandaşlar yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun sembolü olan hıdırellez kutlamalarında dilek balonları havalandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Goran Bregovic konserinden görüntü

- Konseri dinlemeye gelenlerden görüntü

- Ateşten atlayanlardan görüntü

- Roman mahallesinde eğlenen vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Güvenlik korucusu yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti



VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Güğümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede koyunlarını otlatan güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit'in üzerine yıldırım düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi askeri helikopterle Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığı'na, buradan da otopsi için ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Haber: Arif KARAKAŞ / VAN,()

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