DHA YURT BÜLTENİ-22

Kazada kalbi duran kadının hayata dönmesinin mutluluğunu yaşadılar

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Özlem Bağlar kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Bu sırada çevrede toplananlar dualar ederken, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesinin sevincini yaşadı.

Kaza saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 32 yaşındaki Serhat Bağlar idaresindeki 34 HU 7937 plakalı otomobil, sürücünün kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınması sonucu Doğa Tekindağ idaresindeki 02 HT 599 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat Bağlar, 32 yaşındaki eşi Özlem Bağlar ve kızları 4 yaşındaki Öykü Lorin Bağlar yaralandı. Yaralanan baba ve kızı ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENİN KALBİ DURDU

Kalbi duran Özlem Bağlar'a sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapıldı. Kazazedelere yardım etmek için duran diğer sürücüler Özlem Bağlar'ın yaşam mücadelesini dua ederek izledi. Yaklaşık 10 dakikada boyunca kalp masajı yapılan Özlem Bağlar hayata döndü. Vatandaşlar, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesiyle büyük sevinç yaşadı. Özlem Bağlar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Kani Akkuş, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesinin mutluluğunu yaşayarak, "Olaydan çok etkilendim. Yeniden nefes alınca çok mutlu oldum" dedi.

Kaza, nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kalbi duran kadına müdahale

-Kadının nefes almaya başlayarak hayata dönmesi

-Ambulansa taşınması

-Kazazedelere yardım eden görgü tanığı Kani Akkuş ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 03:00 - BOYUT: 337.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

Cumhurbaşkanı Adayı İnce, "Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’ya gelerek burada ayağının tozuyla MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. İnce, “Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değilö dedi.

Ankara’da düzenlenen törenle CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olduğu açıklanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara’daki törenin ardından memleketi Yalova’ya geldi. Yalova’nın Elmalık Köyü’ne gelen İnce, burada annesi Zekiye İnce, kız kardeşi Meryem Dönmez, kardeşleri Hüseyin İnce ve Zeynel İnce ile birlikte köylüler tarafından köy meydanında karşılandı. Seçim otobüsünden inen İnce, burada ilk olarak annesi Zekiye İnce’ye sarıldı.

"TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ"

Burada köylülere seslenen İnce, “Gene geldik kürkçü dükkanınaö diyerek espri yaptı. İnce, “Bugün Tuncelili gariban bir Kamer amca, bu gariban tapu memurunun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yaptı. Dedi ki, ‘Bizim adayımız Muharrem İnce.’ Şimdi bir bende iş var bir de sizde. Elmalıklı kamyoncu Şerif’in oğlu ile millette iş artık. Eğer bu durumdan memnunsa bu millet, dolar 5 liraya gidiyor, Euro 6 liraya gidiyor, 4 milyon Suriyeli, herkes yoksulluktan şikayetçi. Bakalım memnun mu, değil mi? Değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Memleketin hali perişan herkes görüyor bunu. Elimizde böyle bir fırsat var. Bir kez böyle fırsat var. Bunalmış bir millet var. Her gün kavga eden bir cumhurbaşkanı var. Bize bir şey lazım. Huzur lazım bize, barış lazım. Bu huzuru sağlayacağız hep birlikte. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Hangi terör örgütü olursa olsun canına okuyacağız. İkinci büyük hedefimizde yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Bu ülkeyi soydurmayacağız. İhalelere fesat karıştırmayacağız. Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Önce içerde birlik, içerde dirlik. Sonra dünyaya da meydan okuyacağız. Bunu merak etmeyin ama içeride birliği sağlayamazsak, dirliği sağlayamazsak, dış politikayı, iç politika malzemesi haline getirirsek bu iş olmaz. Türkiye’nin bunu yapacak insan gücü varö dedi.

“EN BÜYÜK PROJEM: HUZURö

En büyük projesini de açıklayan İnce, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bana ‘En büyük projen nedir senin?’ diyor. Benim en büyük projem huzur. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı. Bakın parti rozetimi çıkardım. Artık 6 oku takmayacağım. Benim rozetim artık Türk bayrağı. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Bakın tek olan şeyler hepimizindir. Bayrak tek. Sadece CHP’lilerin mi bayrak? Hayır hepimizin. Vatan tek. Sadece AK Partililerin mi vatan? Hayır hepimizin. Atatürk tek. Hepimizin kurtarıcısı. Sadece CHP’lileri mi? Hayır değil. Cumhurbaşkanı da tek, bir tane. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı CHP’li de olmaz, AK Partili de olmaz, MHP’li de olmaz, HDP’li de olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olur, adil olur. Bunu başaracağız. Bundan yana hiçbir kuşkum yok. Ben yarın buradan ayrılacağım. Bir daha seçimden sonra gelebilirim. Bu yaz demek dalından kiraz yemek nasip olmayacak bize. Gittiğim yere Kiraz getirirsiz kiraz, tamam mı?ö

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren İnce, şunları kaydetti:

“Bu doğru değil. Benim MHP’ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova’daki MHP’liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık. Benim ülkücülere ve MHP’ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli’nin politikalarını beğenmiyorum. ‘Milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ diyen birine, şehitlere ‘kelle’ diyen birine götürüp MHP’yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna. Benim MHP’ye, ülkücülere itirazım yok. Bahçeli’nin politikalarına itirazım var. MHP gibi bir partiyi getirip Tayyip Erdoğan’a yasladı. ‘Milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ dedi mi Tayyip Erdoğan? Dedi. Şehitlere, ‘kelle’ dedi mi, dedi. Bunları yapan birine MHP gibi köklü bir partiyi yaslarsa Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-ailesinin gelişini bekleme

-incenin seçim otobüsü ile köye gelişi

-incenin annesinin elini öpmesi

-incenin açıklamaları

-bahçeliye cevabı

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,()

==============================================

Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı



ANTALYA'da, otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesine giden Nevzat Demirtaş yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı servis otobüsü, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 DJR 92 ile 07 GK 306 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar refüje çıktı. Kazada, otobüsteki 4 otel çalışanı, otomobil sürücüleri ve 07 DJR 92 plakalı otomobildeki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de destek istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle Metin Kasapoğlu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kullanılmaz hale gelen araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri caddede yıkama yaptı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü Nevzat Demirtaş, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazaya karışan otobüsün görüntüsü

- Otomobillerden görüntü

-Polisin trafiği yönlendirme görüntüsü

-Çekilen araçların görüntüsü

-Kapalı yolun görüntüsü

-Vatandaş ve polis ekiplerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,()

============================================

Piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, Kaynaşlı Bıçkıyanı mevkiinde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bulunduğu Topuk Yaylası'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobil ters dönerken Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ile Damla Işık yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralıların hastaneye getirilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

======================================