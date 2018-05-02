DHA YURT BÜLTENİ - 22

MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN AİLESİ ŞAMPİYONLUK MAÇINI HEYECANLA İZLEDİ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve kardeşleri büyük bir heyecan yaşarken altın madalyayı kazanması için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp finali izledikten sonra oğlunun başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Allahım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşımızı söyletti. Bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde 'Hataya düşme, İstiklal Marşımızı söylet, bayrağımızı dalgalandır, dört kez dön ben seni buradan göreyim' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Hem bizim hem de Türkiye'nin gururu oldu" dedi.

Rıza Kayaalp'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp Güneş de, maçı izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, “Ankara'da yaşıyorum ama kardeşimin 8'inci Avrupa şampiyonluğunu burada izlemek nasip oldu. Tüm Türkiye gurur duyuyor, biz de gurur duyuyoruz, çalışmasının karşılığını aldı çok mutluyuzö diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise, oğlunun 8'inci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını çok istediklerini belirterek, İstiklal Marşını söyletmesi ve Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı gururlandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şampiyonluk maçının izlenmesi

-Aile fertlerinden detay

-Heyecan görüntüleri

-Konuşmalar

-Genel ve Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL KADINA ÇARPTI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Fatma Özkan, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 AY 7400 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak geçimini mendil satarak sağlayan Fatma Özkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Elektrik direği ile araç arasında sıkışan Fatma Özkan ağır yaralanırken, diğer kişi ise hafif yaralandı. Otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Özkan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Aracın görüntüleri

- Kadının ayağından fırlayan ayakkabısı

- Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN



MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Şehit Samet Yılmaz Sokak'taki bir apartmanın çatı katında çıktı. Elektrik kablosundan çıktığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının tamamen yanması nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Paniğe kapılan kadının sakinleştirilmeye çalışılması

- Toplanan mahallleli

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()

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KÖPEK YAVRUSU YANGINDAN SON ANDA KURTARILDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yanan işyerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan otomobillerden görüntü

- İtfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarılan köpek yavrusundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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FETÖ/PDY'NİN MAHREM İMAMLARI MANİSA'DA YAKALANDI



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir ve Ankara emniyetindeki mahrem imamları olarak aranan N.K., H.K., S.C. ve D.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Pazartesi günü Utku Mahallesi'nde örgütün gaybubet evi olarak nitelendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.C., D.C. çifti ile N.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan sorgusunda N.K. ile H.K.'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları, evli olan S.C. ile D.C. çiftinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

Haber: İlker KILIÇASLAN / MANİSA ()

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VİRAJA HIZLI GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI



İZMİT'te, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı D-100 Karayolu Kuruçeşme Yeni Mahalle girişinde meydana geldi. Şevket Aydoğan yönetimindeki 41 SD 476 plakalı otomobil viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Şevket Aydoğan, Efkan İlter, Emre Özdemir ve Ozan Kelekli'yi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Yaralılardan görüntü, detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT ()

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