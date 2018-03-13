DHA YURT BÜLTENİ-22

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

ŞEHİTLERE TÖREN

Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Haber: Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR ()

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Amasya'ya şehit ateşi düştü



DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba ocağı detay

-Türk bayrağı asılı evden detay

-Taziyeye gelenler ve ambulans detay

-Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH timleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'ne gelişi devam ediyor. Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye çevre yolu

- Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar

- Otobüslerin korna çalarak geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



SURİYE'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütlerine yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehidin Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi yetkililer verdi. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken geçici görevle Afrin'e giden Orhan Sürmen'in şehit haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Orhan Sürmen'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları baba evine akın etti. Baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), ()

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Alanya’ya şehit ateşi düştü



DİYARBAKIR’da teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit oldu. Şehidin Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şahadet haberi verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Fatih Uysal, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

AİLEYE ŞAHADET HABERİ VERİLDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Alanya ilçesi merkez Bektaş Mahallesi 106 Sokak’ta oturan babası Mustafa ve annesi Gülsüm Uysal çiftine şahadet haberini Kaymakam Mustafa Harputlu ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, Alanya Belediyesi ekipleri de baba evinin önünde taziye çadırı kurmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin baba evinin önünde görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



KÜTAHYA'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım (36) ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım (3) öldü, eşi Hüseyin Yıldırım (56) ile büyük oğlu Kadir Yıldırım (6) ise yaralandı.

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine giden Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs, kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım, çocukları Kadir ve Muhammet Mustafa yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Mesut Yıldırım'ı gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-(Cep telefonu ile çekilen görüntüde) kaza yapan araçlar,

-Olay yerindeki yaralılar

Haber-Kamera:KÜTAHYA,()

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Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı



BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehditiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Bandırma'da geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, İhsaniye Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Onyedi Eylül Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden S.K.'yı, arkasından gelerek takip eden Gökhan Kundakcıoğlu, genç kıza yanaşıp elinde bulunan kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ile ölümle tehdit edip çantasını almak istedi. Korkudan, 'İmdat' diye bağırıp yardım isteyen S.K. kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağından yaralanan genç kız acı içerisinde kıvranırken şüpheli ise içinde 60 TL para ve kimlik kartları bulunan çantayı alarak kaçmak istedi.

SİVİL POLİSLER YAKALADI

Bu sırada İhsaniye Mahallesi'nde devriye gezen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, S.K.'nın çığlıklarını duyup olay yerine gelince kısa bir kovalamaca sonunda Gökhan Kundakcıoğlu'nu, suçüstü yakalarken gasp olayı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen hırsızlık, cinsel istismar, adam yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Kundakcıoğlu, ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı yağma' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Güvenlik kamerası)

-Gaspçı kadını takip ediyor

-Gaspçı kadını kovalayıp çantasını alıyor

-Polisler 2 koldan koşup adamı yakalayıp kelepçe takıyor

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Zanlının adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()