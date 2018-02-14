DHA YURT BÜLTENİ-22

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Cilvegözü Sınır Kapısında

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemede bulundu. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir, beraberinde Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Nursal Çakıroğlu, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve diğer yetkililerle birlikte gümrük alanında inceleme yaptı. Prof. Dr. İsmail Demir, 'Zeytin Dalı Harekatı' ve gümrük sahasındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

SAMSUNLU MUHTARLARDAN ASKERLERE ZİYARET

Samsun’un Havza ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelip, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Makamda bir süre görüşen muhtarlar, Kaymakam Karaosmanoğlu ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında sınırda görev yapan askerleri ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Cilvegözü Sınır Kapısına gelmesi

- Müsteşarın bulunduğu konvoyun gelişi

- Konvoyun kapıdan çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,()

================================================

Marmaris'teki Kapalı Çarşı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yagın, çevre binalara sıçramadan kontrol alınarak söndürüldü.

Kapalı Çarşı'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, demir bariyerlerin kapalı olmasından dolayı yangının bulunduğu alana girmekte zorlandı. Ekipler bir süre sonra yangına kasksız ve maskesiz müdahale ederken, işletme sahipleri de ekiplere destek verdi. Yangının tehdit ettiği bitişikteki apartmanda oturan iki aile, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çevrede toplanan vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen uzaklaşmadı. Bir kişinin güneş gözlüğü takarak öz çekim yapması da dikkati çekti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tekstil firmasının binasında ve bir gözlükçü dükkanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını ilk fark eden ve itfaiyeye durumu bildiren kuyumcu Zeki Danışman, "Tekstil firmasına ait binanın çatısında izolasyon çalışması yapılıyordu. Dışarıda otururken is kokusu aldım ve dumanları fark ettim. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yangını ihbar ettim. Zamanında müdahale olmasaydı Kapalı Çarşı'da ciddi hasar meydana gelebilirdi" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan Çarşıdan görüntü

- Zeki Danışman ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

================================================

Kaçakları, Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktılar

İnsan tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından ağaçlık alanda bulunan ve soğuktan üşüyen kaçaklara battaniye verilip, gözaltına alındı.

Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'inci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçaklara jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmalarını sağlandı. Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları,"Yunanistan'a geldik" diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı. Jandarma gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturmayı yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yol kenarına sığınan kaçaklar

-Jandarmanın verdiği battaniyeye sarınmaları

-Kaçakların otobüse bindirilmeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

==============================================

Yenice'de Kızılay Anaokulu açıldı



ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nce, '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında hayırsever Emine-Şemsi Üstek çifti tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın telekonferansla tören alanına yaptığı bağlantıyla gerçekleşti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nce hayata geçirilen '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayırsever Emine-Şemsi Üstek çifti tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı törenle gerçekleşti.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni, Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Halk oyunu gösterilerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte canlı olarak Yenice ilçesindeki tören alanına bağlandı. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı anaokulunun açılışı, protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle yapıldı.

Açılış, davetlilere Yenice Belediyesi tarafından pilav ikramında bulunulması ve okulun gezilmesi ile sona erdi. ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD)

--------------------------

-Okulun açılış töreninden görüntü.

-Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın kurdele kesimi

Haber-Kamera: Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), ()

