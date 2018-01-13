DHA YURT BÜLTENİ-22

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, görevinden istifa etti



ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın, 'eş durumu' tayini ile öğretmen olarak kente gelen, görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Seval Aktaş, "2 gündür hangi kararımın en doğru karar olacağını düşünüyordum. 'Kalmam mı devletimin itibari açısından daha doğru olur, gitmem mi?' diye düşünüyordum. Görevimde kalmam hiçbir açıdan avantaj değildi. 15 senedir idarecilik yapan biri olarak tekrar okulda görev alsam performansım düşerdi" dedi.

Aktaş, "Devletimizin, hükümetimizin itibarı, milletimizin huzuru için böyle bir karar aldım. Okulda huzursuzluk olmaması için, ben böyle bir şey yaşanmasın diye bir okulun huzurunu düşünürken, tüm milletimizin huzurunu kaçıracak değilim" şeklinde konuştu.

İstifasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevlendirildiğini aktaran Aktaş, "Şu anda kimsenin istemediği bir görev olan özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var" diye konuştu.

Aktaş, mesleğinde 25 yılı doldurduğunu, emeklilik için ise 2 yıl beklemesi gerektiğini ancak henüz kararını vermediğini söyledi.

Haber: ÇANKIRI,()

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Silopi'de otobüs şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 9 ölü, 28 yaralı (3)

IRAK BAŞKONSOLOSU YARALILARI ZİYARET ETTİ

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 9 kişinin öldüğü kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Başkonsolos Muayad Omer Koperly, Devlet Hastanesi'nde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Savaş Konak tarafından karşılandı. Yetkililerden bilgi alan Başkonsolos Koperly, yaralılarla bir süre sohbet etti. Silopi Kaymakamı Savaş Konak da kazada yaralanan çocuklara oyuncak dağıttı.

Yaralılardan Dağil Ali Yusuf, Suriye’den gelerek, Irak’a gittiklerini belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu bilmedim. Ben yatmıştım. Uyandığımda otobüs takla atmıştı" dedi.

Başkonsolos Koperly, Suriye'de yaklaşık 4 bin Iraklı mültecinin olduğunu ve bunlardan 3 bini kadarının otobüsler ile Irak’a geçiş yaptığını söyledi. 10 araçlık konvoyda 450 kişinin olduğunu kaydeden Başkonsolos Koperly, kazaya bir TIR’ın neden olduğunu belirtti.

'GÖÇMENLER ARTIK UÇAKLA GÖNDERİLECEK'

Kazadan sonra acilen görüşmeler yaptıklarını ve bundan böyle göçmenlerin otobüs yerine uçakla gönderilmesi kararı aldıklarını anlatan Başkonsolos Koperly, ulaşım masraflarının Irak hükümetince karşılanacağını kaydetti.

DAEŞ'ten kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklı vatandaşların evlerine uçakla dönmesi için görüşmelere başladıklarını belirten Koperly, "Bu faciadan sonra geçiş, otobüsle sağlanmayacak. Özel uçakla bunun masrafını Irak hükümeti sağlayacak. Bu konuyla ilgili acil bir şekilde Ankara’daki Göç Dairesi Genel Müdürlüğü ile görüşme yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosun hastanede servisleri gezmesi

-Yaralılar ile konuşması

-Kazada yaralanan küçük çocuklar

-Çocukların ellerindeki oyuncaklar

-Kazayı anlatan Iraklı Dağil Ali Yusuf

- Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly açıklaması (tercüman ile)

-Genel ve Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ(Şırnak),()

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Balıkesir'de Nüzhet Kutluğ Resim Sergisi açıldı



BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, ilk sergisini 1958 yılında bu kentte açan dünyaca ünlü ressam Nüzhet Kutluğ’un 1953 yılından bu yana çizdiği 43 resmin yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı.

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’ndeki serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, sanatçının öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçı Nüzhet Kutluğ sergisinin açılış kurdelesini Genel Sekreter Gürbüz, Kültür Turizm Müdürü Çaltı, Kutluğ’un öğrencisi Özdemir Yemenicioğlu birlikte kesti.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yemenicioğlu, “Liseden bu yana öğretmenim olan Nüzhet Kutluğ hocamın sergisini açmaktan son derece mutluyum. Kutluğ hoca hem Necatibey Öğretmen Okulu’nda, hem Balıkesir Lisesi’nde uzun yıllar resim öğretmenliği yaptı. Kendisi 1972 yılında İspanya hükümetinin bursunu kazanarak Madrid'e gitti ve San Fernando Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. 1973-1974 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü'ne, 1980'de İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu'na, 1982'de de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Galerinin birinci katında hocamın 1953-1973 yılları arasında yaptığı resimler, ikinci katta ise günümüzdeki çalışmaları yer alıyorö dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Nüzhet Kutluğ’un rahatsızlığı nedeniyle serginin açılışına katılamadığını belirterek, “Kentlerin sanatsal varlıkları kentlere değer katar. Biz büyükşehir belediyesi olarak sanata, yatırım yapmak istiyoruz, sanatçılar yetişsin istiyoruz. Değerli hocamızın bayrağını taşıyıp, dalgalandıracak sanatçılar yetişsin istiyoruz. Önümüzdeki dönemde her ilçemizde sanatsal ve kültürel etkinlikler yapıldığını, yatırımların oralarda hayat bulduğunu göreceksiniz. Daha kaliteli, daha nitelikli sergi salonlarımızın olması dileği ile sergimizi açıyorumö diye konuştu.

Suluboya, yağlıboya ve özgün baskıların yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Sergi, 9 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müzik dinletisi

-Özdemir Yemenicioğlu'nun konuşması

-Genel Sekreter Mehmet Gürbüz'ün konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Sergiden detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR,()

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Evde çıkan yangında, yaşamını yitirdi



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Ahmet Öztürk (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 24. Sokak'taki 2 katlı bir evin üst katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan Tolunay Öztürk kendisini dışarı atarken, dedesi Ahmet Öztürk ise mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Ahmet Öztürk'ün cesediyle karşılaştı. Öztürk'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin eden yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiye detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

Haber-kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),()

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