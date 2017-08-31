DHA YURT BÜLTENİ-22

Antalya Cumhuriyet Meydanı açılışında Murat Boz konseri



ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Murat Boz konseri ile devam etti. Konser öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nın açılışı yapıldı.

'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında Temmuz ayından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi Antalya protokolunun katıldığı törenle meydanın açılışı yapıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan Başkan Menderes Türel, 95 yıl önce hürriyet ve istiklal savaşını kazanan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

"95 yıl önce Sakarya'da, Dumlupınar'da dalgalanan şanlı bayrağımız bugün burada Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda aynı heyecanla dalgalanmaktadır. Bayrağımızı yere düşürmeyen bütün kahramanları ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos coşkusu için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk, Antalya için ‘Dünyanın en güzel yeri’ demiştir. Bizim hedefimiz Atatürk'ün sözünü yerine getirmektir. Antalya bu sıfata layıkıyla taşımaktır. 2023, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu hedefe tam anlamıyla ulaşmak mecburiyetindeyiz. 30 Ağustos vesilesiyle hem Zafer Bayramı kutlaması, hem de Cumhuriyet Meydanı'nın yeni düzenlemesinin açılışını yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nı adına layık bir meydan yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Türel kalabayığın arasına inerek, Murat Boz'un konserini izledi. Türel'e, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, elinde Türk bayrağıyla eşlik etti. Sevilen şarkılarını söyleyen Boz, ardından elinde Türk Bayrağı, 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Boz'a protokol ve vatandaşlar da ellerindeki bayrakları sallayıp hep bir ağızdan eşlik etti. Bir ara konserini kesen Boz'a, Türel çiçek vererek Antalyalılar adına teşekkür etti. 1.5 saate yakın sahnede kalan şarkıcı, genç kızların sevgi çığlıkları arasında konserini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması

- Havai fişek gösterisi

- Menderes Türel ve emniyet müdürünün bayrak sallaması

- Murat Boz sahnede görüntü

- Murat Boz 10. yıl marşını okuması

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

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Sırtından bıçaklanan Suriyeli genç ağır yaralandı



KONYA'da 21 yaşındaki Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, kavga ettiği bir başka Suriyeli kişiler tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, tanımadığı başka bir Suriyeli grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler kavga esnasında Aleyse'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aleyse de kanlar içinde yaklaşık 500 metre kadar giderek Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan otobüs duraklarına gelip vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekeriya Aleyse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aleyse'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yaralının yerde ambulans beklemesi

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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Serinhisar'da şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur ve dolu, sele ve heyelana neden oldu.

Serinhisar'da, bugün saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları dağlık alandan kopardığı büyük kaya parçaları ve toprağı Pınarcık Mahallesi'ne taşıdı. Sel araçları önüne katıp sürüklerken, yaklaşık 40 ev ve işyerini su bastı. Araçlar hasar gördü. İlçe yakınlarından geçen Denizli-Antalya karayolu da heyelan nedeniyle kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve itfaiye ekipleri ilçeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre bölgede can kaybı yaşanmazken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından Denizli-Antalya karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN KOBAŞ VATANDAŞLARLA TARTIŞTI

Bölgeye incelemelerde bulunan Serinhisar Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Kobaş'a vatandaşlar tepki gösterdi. Başkan Kobaş ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine Kocabaş, bölgeden ayrıldı.

Bölgede belediye ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Afetten görüntü

- Çevredeki vatandaşların Serinhisar Belediye Başkanıyla tartışmasından görüntü

- Sürüklenen araçlardan görüntü

- Çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / Denizli, ()

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Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı (2)

MURAT BAŞOĞLU'NU YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığın'dan yapılan açıklamada, hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu yurt dışı yaşağı konulduğu belirtildi. Açıklamada, Başsavcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince CMK nun 109/3.a maddesi kapsamında Murat Başoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.

Yaşar ANTER / BODRUM ()

