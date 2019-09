DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi

BURSA'da kontrolden çıkan araç 2 araca çarparak durabildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl-Bursa yolunda Bursa istikametine seyir halinde Ali Osman Tokatlı(31) yönetimindeki 34 TT 3115 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, Rahmi Küpçük(45) yönetimindeki 16 TCL 57 plakalı otomobile ardından seyir halindeki Gökhan Kurtul(36) yönetimindeki 16 EN 038 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu kontrolden çıkan araç sürücüsü Ali Osman Tokatlı araçta bulunan Vadat Gök(20) ile Ferhat Bakturmuş(19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------

-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-Araçların çekiciyle çekilmesi

-Genel, detay görüntü

Süre:0.51DK Boyut:95MB

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

=================================

88'inci İEF'ye görkemli açılış (3)

İZMİRLİLER İET'YE AKIN ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 88’inci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) ilk gün ilgi oldukça yoğundu. Binlerce vatandaş, konserler ve gösterilerle cazibesini arttıran, bir birinden renkli stantlarla dikkat çeken fuarda, eğlenceli vakit geçirdi.

Binlerce İzmirli, İEF’nin açılışının ardından, fuara akın etti. Stantları dolaşan, farklı illerin yemek kültürünü fuarda keşfeden vatandaşlar, konserler ve etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, paraşüt kulesinden, kitap sokağına, sokak gösterilerinden çim konserlerine kadar birçok etkinlikle eğlenceli dakikalar yaşadı.

FUAR KLASİĞİ LUNAPARK

İzmir Fuarı denince akla ilk gelen etkinliklerden olan lunaparkta da ilgi oldukça yoğundu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Anne babalar da, en az çocukları kadar eğlendi. İzmirliler, çarpışan araba, dönme dolap ve korku tüneli gibi lunapark klasiği oyuncakların önünde dakikalarca sıra bekledi. Fuar, ticarete olduğu kadar eğlenceye de katkı sağladı.

Fuara katılan Serap İlter, “Biz yıllardır geliyoruz, burası çok güzel ve nostaljik. Eski hali daha güzeldi ama yine de güzelö dedi. Fuarda çevre temizliği ile gıda stantlarının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İlter, her şeye rağmen fuarın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Fatma Damyan da, “Çok keyifli ve çok eğlenceli. Yine her zamanki gibi dolu dolu. Biz her yıl geliyoruz. 10 gün boyunca buradayız. Konserlere de geleceğiz. Hangilerine geleceğimize henüz karar veremedik ama mutlaka geleceğizö dedi. Ailesiyle fuara gelen Mehmet Özdağlar da, “Gayet eğlenceli ve güzel. Çok heyecanlı ve hareketli. Özellikle çocuklar için. Mutluyuz, eğleniyoruzö diye konuştu. Fadime Özdağlar ise, “İzmir için aslında çok eğlenceli. Her yıl aynı güzel şeyler var. Çok beğeniyorum, eğleniyoruz. Fuarda en çok lunaparkı seviyoruzö dedi. 11 yıldır Antakya’dan İzmir’e gelerek fuara katılan künefeci Tevfik Akar da, “Ben 11 yıldır geliyorum. İzmir’e en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kalitemiz belli. Her yıl ilgi biraz daha artıyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Fuardaki stantlardan görüntü

- Vatandaşların lunaparkta eğlenmesinden görüntü

- Yemek ve künefe stantlarındaki kuyruklarda görüntü

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Umut KARAKOYUN – Melis KARAKUZULU – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

================================