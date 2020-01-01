orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

() =========================== Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl...

GÜNDEM 31.12.2019, 22:27
DHA YURT BÜLTENİ - 22
()

===========================

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Evde köpekle arama yapan ekipler
- Eğitimli kopek duvarda uyuşturucu hapları bulması
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - ()

=============================

Eskişehir yeni yıla ışıl ışıl giriyor
 
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi yeni yıl için şehir merkezinde ve turistik bölgelerindeki kavşak ve caddeleri rengarenk ışıklarla süsledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde bir çok cadde ve sokakları ışıl ışıl hale getirdi. İsmet İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, 2 Eylül Caddesi, Taşbaşı Bölgesi, Atatürk Caddesi, Ertaş Caddesi, Üniversite Caddesi ve Porsuk Çayı’nın çeşitli bölgelerinde süslemeler yapılırken, ışıklandırmaların Ocak ayı sonuna kadar kalacağı belirtildi. Değişik renk ve desenlerde yapılan yeni yıl ışıkları Eskişehirlilerin beğenisini kazanırken, Eskişehir’in özellikle kış aylarında ışıklı süslemelerle daha da güzelleştiğini ifade eden vatandaşlar “Şehrimiz, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ışıklandırma çalışmaları ile kış mevsiminde de bambaşka bir güzelliğe bürünüyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Porsuk Çayı ve ışıklandırma
-Caddedeki süslemeler
-Sokaklardan görüntüler
-Trafikteki araçlar
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

=================================

Erciyes'te yılbaşı akşamı 'gece kayağı'
 
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, yerli ve yabancı turistler yılbaşı akşamında gece kayağı yaptı.

Erciyes Kayak Merkezinde bulunan yerli ve yabancı turistler, yılbaşı akşamını gece kayağı yaparak geçirdi. Erciyes'in zirvesinden inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Kayakseverler Erciyes'te müzik eşliğinde eğlendi. Yerli ve yabancı turistler soğuk havada varillerin içerisinde yakılan ateşle ısındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gece kayağı yapılırken görüntü
-Genel görüntü

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

=================================

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3)
 
MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI
Balıkesir’de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, kesinti sonrası adaya jeneratörler ile kademe kademe elektrik verildi. Sabahın erken saatlerinde gemiye yüklenen TIR'lar ile birlikte 9 tane jeneratör kurulurken, 25 kişilik ekibin çalışmasıyla adanın tamamına 53 saatlik aranın ardından elektrik verilmeye başlandı. Arızanın giderilene kadar adanın elektriğinin jeneratörler tarafından sağlanacağı belirtildi. 

Görüntü dökümü;
-Adaya elektriğin verilmesi, sevinç detayları

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,()
===============================

Ergün Atalay: Hükümet hakemlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz(2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına geldi. Maden işçisi elbisesi giyip baret takan Atalay, beraberindeki AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile birlikte yerin 560 metre altına inerek maden işçileriyle yemek yedi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Atalay, Türk-İş'in çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Atalay, yaklaşık 2,5 saat kaldığı maden ocağı çıkışında yaptığı açıklamada, işçilerle birlikte yeni yılı karşılamak üzere yeraltında buluştuklarını söyledi. Zonguldak hakkında konuşanların maden ocağına inerek işçilerin çalışma şartlarını görmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Yerin 560 metre altında 300 kat apartman boyunda büyük bir derinlik. Oradan da 3 kilometre gittik. Aşağıya yukarı denizin altına 500 metre girdik. Burada aşağıda takriben 50 yıllık en az kömür var. Yalnız burada, bu bölgede. Bu kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız yok. Doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız burada ömrünü veren mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bu bölgede de 5 binin üzerinde kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz de onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi sıkıntısını, ülke gündemine taşımaya gayret sarf ediyorum. Bu akşam da onlardan bir tanesiydi. Bu akşam özellikle burada olmak istedim." dedi.

Türk-İş'in Türkiye'den yana, sonrasında temsil ettiği kişilerden yana olmaya devam edeceğini ifade eden Atalay, TTK'ya işçi alımıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevapladı:

"Siyasilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. 2008 yılında ben bu ocaktaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan idi. 1500 artı 1500 işçi alımında hep beraber vardık. Ben de bu işin ucundan tuttum. En son alınan arkadaşlarımızın yine bir ucundan tuttuk. Burada arkadaşlarımız normal kapasitenin altında çalışıyorlar. Zannediyorum 4'te 1. Bunu vekillerimiz biliyor, bakanımıza anlatıyor. Ama şu anda bir şey dersek topluma böyle bir şey varmış gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyyle bir şey yok. Ama ben, sayın vekillerim gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum müddetçe, madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Maden ocağına inmesi
-Ocaktan detaylar
-Açıklamada bulunması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()
=============================

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:32
Akşam 17:52
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort