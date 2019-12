DHA YURT BÜLTENİ - 22

AK Parti'li Çelik, Adana'da evleri selde zarar gören vatandaşları ziyaret etti



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iki gün süren sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret ederek, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Çelik, "3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda adlarına hesap açılarak hesaplarına 1000 TL para yatırıldı" dedi.

Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve iki gün süren sağanakta, çok sayıda ev ve iş yeri su baskınları sonucu zarar gördü. Akşam saatlerinde su baskınlarının büyük zarar verdiği merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberindeki kent protokolü ile selin mağdur ettiği vatandaşları ziyaret etti. Hasar gören evlerde inceleme yapan Çelik, Valilik tarafından hasar gören 3 bin 500 evin tek tek tespit edildiğini, atlama olmadan bunların kayıt altına alındığını ve mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacağını söyledi. Evi selde zarar gören yaşlı bir kadın, ziyarete gelen Çelik'e sarılıp, ağladı. Her şeyini selde kaybettiğini ve yatacak yerinin olmadığını dile getiren yaşlı kadın, yardım istedi. Gerekli yardımların yapılacağını aktaran Çelik ise "Allah sağlık versin. Büyük bir afet oldu. 1960 yılından beri düşmeyen yağmur geldi. Şükür ki can kaybı yok. Sen üzülme" dedi.

41 MİLYON TL'LİK YARDIM

AK Parti Sözcüsü Çelik, ziyaret ve incelemelerinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkalarıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basının karşısına geçen Çelik, Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapıldığını, 3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankası’nda adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL yatırıldığını kaydetti.

Adana'nın 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Kurulan risk koordinasyon merkezi, tüm belediye başkanlarımızın bu krize müdahale ederken ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi, bütün sivil toplum örgütlerinin gereken duyarlılığı göstermesi son derece önemli oldu. Çok büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kalınabilirdi. Ama ilk andan itibaren emniyet güçlerinin, jandarmanın, askerlerimizin verilen talimatlarla vatandaşlarımızı uyarması. Afet başladığı andan itibaren camilerden anons yapılarak birinci katların terk edilmesi istenmesi anonsları yapıldı. Valiliğin kriz koordinasyon merkezinin istikrarlı bir şekilde olaya müdahale etmesi, vatandaşlarımızın üst katlara çıkması sayesinde Allah’a şükür bir can kaybı olmadı."

Selin verdiği zararlar için hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kente geldiğini hatırlatan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda oluşan zararlar için 500 bin liralık ödenek sağladığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da vatandaşların ihtiyaçları için 5 milyon lirayı Merkez Bankası'na gönderdiğini söyledi.

2 BİN TOPLU KONUT MÜJDESİ

2 bin konutlu kentsel dönüşüm başlatacaklarının haberini veren Çelik, "Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne 500, 19 Mayıs Mahallesi'ne 500, PTT Evleri Mahallesi'ne 500 ve Sinan Paşa Mahallesi’ne de 500 konut yapılacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in mahalleyi ziyaret etmesi

- Çelik’in vatandaşlarla konuşması

- Çelik’in açıklamalarda bulunması

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA, ()

=============================

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı



Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya yolunda Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sivas'tan Kangal ilçesi yönüne giden Yüksel Gümüşbaş yönetimindeki 60 KY 656 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gümüşbaş ile Pınar (35), Zehra (8), Yusuf (12), Muhammet (2) ve Zeynep Gümüşbaş (3), yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen Ulaş İtfaiyesi ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın ve yaralıların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/ULAŞ(Sivas), ()

===============================

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Domaniç- Tavşanlı yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara’ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yol kenarındaki ceset

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),()

===============================

Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı



Siirt'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt’in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köylerden Doğan köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Berivan Bulut hastaneye götürülemedi. Bilgi verilmesi üzerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Berivan bebeği hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı araçlar kara saplanıp mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmayla araçları kurtardı. Ekipler 18 köy yolunu kardan temizleyip yeniden ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Köyde havale geçiren bebek

-Havale geçiren bebeğin getirilmesi

-Berivan Bebeğe 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yolları kardan temizlenmesi

-Ekiplerin çalışması

-Yılda mahsur kalan sürücülerin kurtarılması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,()

===================================

Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti



Kars'ta, uzun süredir beklenen kar, akşam saatlerinde lapa lapa yağdı. Vatandaşlar, sokaklara çıkıp hem kar potu oynadı hem de hareketli müzikler eşliğinde halay çekti.

Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının başlamasını bekledi. Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı. 7’den 70’e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı.

Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler. Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çocuğun kartopu oynaması

-Kars yazısı önünde halay çeken üniversiteliler

-Muhabir Bedir Altunok’un anonsu

-Röpler

-Yolda yürüyenler

-Ateş yakanlar

-Kar küreyenler

-Müzik eşliğinde kar yağışını kutlayanlar

-Muhabir Bedir Altunok’un anonsu

-Röpler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

======================================