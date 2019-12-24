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DHA YURT BÜLTENİ - 22

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri...

GÜNDEM 24.12.2019, 20:26
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangınlara güçlükle müdahale ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın görüntüleri

HABER-KAMERA: Yaşar FALCI- Mehmet Can PEÇE/TRABZON, () 

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Barakada yanarak öldü
 
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde, Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi'nde bulunan arsada bulunan barakada yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakaya giren ekipler, Vefa Zortul'un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vefa Zortul'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ve jandarma ekipleri
-Barakadan görüntü

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/SAKARYA, ()

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MHP'li Aydın: CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış
 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'yi eleştirerek, "İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği seminere katıldı. TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında CHP'lilerin, 'Libya'da ne işimiz var' sözlerini eleştiren Aydın, şunları söyledi:

"Kağıt üzerinde, laf üzerinde en büyük Türk milliyetçileri, vatanseverler, Atatürkçüler onlar. Söz konusu vatan savunması olduğu zaman barış kelebeği kesiliyorlar. Öyle bir yenilmişlik psikolojisine giriyorlar ki aman adım atmayalım. Takip ettiniz bütçe görüşmelerini CHP'de dışişlerinde sorumlu genel başkan yardımcısı diyor ki, 'Bu bir risk oturalım bekleyelim. Libya'da bizim ne işimiz var. Bizim Akdeniz'de ne işimiz var.' Halbuki aynı ağız geçen sene, 'Adalar işgal altında, Yunanistan silahlanıyor. Neredesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz' diyordu. Bir şey yapmayınca inaktif olmakla suçlanıyorsun, bir şey yapınca, hamle yapınca da risk gördüğü yerde aktif davranınca da bu bir fantazi, bataklığa götürüyorlar ülkeyi diyor. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bunu söylediler. Meclis'te grubu olan 3 partide tek ağızdan 'Orada Mehmetçiği götürüp bataklığa saplayacaklar' birde böyle şehitler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorlar. Atatürkçülükten geçinmeyeceksiniz Atatürk'ün mirası ideallerine sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız onun ülkülerini ve ilkelerini yaşamaktır. O da nedir vatanın, milletin, devletin birlik ve bekasının öncelenmesi."

MHP'li Aydın, bugün yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ettiklerini belirterek, "Aman orası bataklık ne işimiz var. Bakın yüz yıllık projeyi bozduk. Sevr'de geçiyor. Sevr'de vaat edilen ve gerçekleşmeyen iki şey var, iki yapay devlet kurmak. Birisi büyük Ermenistan, birisi de batı kontrolünde Büyük Kürdistan hayaliydi. Bugün hala onu hayalden vazgeçmiş değiller. O yüzden Fırat Kalkanı dedik, araya hançer gibi girdik ve engelledik. O gün bataklık deyip çocuklar üzerinden sömürü yapanlar, bugün gidip o çocukları öptüler, fotoğraflar paylaştılar. Bu bir zaferdir, Mehmetçiğin zaferidir. Niye ilk gün inanmadın bu çocuklara. Mustafa Kemal'e inanmadığınız için onlara da inanmadınız. Sadece orayı geçim kaynağı yapmışsınız. İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Salondan detaylar
-Konferansa katılan dinleyiciler
-Kamil Aydın'ın konuşması
-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar
 
SİVAS'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek, bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda hayvanın uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını gördü. İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti. Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı. Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi. İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı. Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı. Ahmet Turan İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İneğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-İneğin sedye ile götürülme anları
-Sahibinin konuşması

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi
 
Kütahya'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.'nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal A.'nın kullandığı evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, evin odalarına serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi. Yaklaşık 15 gün önce polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan Kemal A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()

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Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi
 
Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Çilo için istenen ceza belli oldu. Olayı soruşturan savcının 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar ceza talebi ile hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım günü meydana gelen olayda, Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntülerin tepki toplaması ile Emrah Çilo polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini döven Çilo hakkındaki soruşturmasını tamamlayan savcılık makamı 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianameyi sundu.  İddianamede Büşra Çilo'nun karakolda verdiği ifadesinde eşinin akraba ziyaretlerine sıcak bakmadığını ve çok kıskanç olduğunu söylediği ve olay günü kıskançlık nedeni ile tartıştığını söylediği belirtildi. Büşra Çilo'nun ifadesinde, "Yolda yürürken okulun önüne geldiğim sırada eşim arabayla geldi. Arabadan inerek, 'Eve gidelim, çocuğunu düşünmüyor musun, özür dilerim' dedi. Kabul etmeyince belime bir defa tekme attı, yüzüme de bir defa tokat attı. 'Gelmiyorsan gelme' dedi ve gitti. Eve hiç uğramadan İstanbul'daki babamın evine gittim" dediği öğrenildi.

Büşra Çilo'nun eşinden şikayetçi olmadığı belirtilen iddianamede, savcı ise 'eşe karşı kasten yaralama' suçunun şikayete ve uzlaşmaya bağlı olmadığını belirterek sanığın 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Eşine şiddet uygulayan Emrah Çilo'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

GAZİANTEP, ()

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