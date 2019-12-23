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DHA YURT BÜLTENİ - 22

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör...

GÜNDEM 23.12.2019, 17:11
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Patlama yerindeki kalabalık
- Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edenler

Haber: Hadi KURT- Kamera: AKÇAKALE (ŞANLIURFA) ()

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Kız arkadaşını otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu

ADANA'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan A.'nın (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Çaresiz kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, saldırgana linç girişiminde bulundu. 


Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan A., otomobiliyle seyir halindeyken yolu erkek arkadaşı M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki kız arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan M.K, yanında getirdiği bıçakla Neslihan A.'yı dili, boğazı ve karnından bıçakladı. 

YARDIM ÇIĞLIĞI

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken çevredekilerden yardım isteyen Neslihan A.'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Ağır yaralanan Neslihan A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan saldırgan M.K da ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. 

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nın aracından inip, Neslihan A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Neslihan A.'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan M.K, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.


Görüntü Dökümü
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- Yol artasındaki araç
- Çevredeki kalabalık
- Polislerin güvenlik önlemi alması
- Yerdeki kanlı peçeteler
- Olayda kullanılan bıçak
- Güvenlik kamerasından görnütüler
- Vatandaşlarla Röp.

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Avcının ölümden döndüğü anlar kamerada

DÜZCE'de, domuz avına çıkan Ahmet Çoban, tüfekle ateş edip yaraladığı domuz kendisine saldırınca tüfekle birlikte yere düştü. Avcı domuzun saldırısından belinden çıkardığı tabanca ile ateş açarak kurtuldu. O anlar avcının başındaki kask kamerasına yansıdı.

Düzce'de ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Çoban, av tüfeğiyle domuza ateş açtı. Yaralanan domuz, Ahmet Çoban'ın üzerine doğru koşarak saldırmak için hamle yaptı. Domuzdan kaçarken ayağı takılarak yere düşen avcı, elinden av tüfeğini de düşürdü. Domuz bu sırada avcının hemen yanına kadar yaklaştı. Ahmet Çoban daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile domuza ateş açtı. Domuza Çoban'ın yanında bulunan av köpekleri de saldırdı. Domuz açılan ateşle telef oldu. Avcının ölümden döndüğü anlar başına taktığı aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Çoban'ın "Tabanca olmasa gitmiştik" sözleri de yer aldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Avcının kamerasından görüntüler
-Domuza ateş açması
-Domuzun üzerine doğru koşması
-Yere düşmesi
-Domuz tam saldıracakken tabanca ile ateş açması
-Av köpeklerinin domuza saldırması

Haber:Murat KÜÇÜK / DÜZCE()

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Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı
 
ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi, düz kontak yaparak çaldığı otomobilde uyuşturucu madde ile yakalandı. 

Olay, sabah saatlerinde Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olan S.A., gece saatlerinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. Ancak ilk denemesi sonuçsuz kalınca bu kez  aynı sokakta başka otomobile yöneldi. Otomobili düz kontak yaparak çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde park halindeki otomobili yerinde bulamayan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu S.A., çaldığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Ekipler S.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Park halindeki otoyu çalan şüpheli
- Şubeden çıkartılan şüpheli
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA - ()

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Eskişehir Adliyesi
-Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafı

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma 
 
TUNCELİ'deki Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balığın telef olmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. 

Pülümür Vadisi'ndeki Pülümür Çayı'na kimliği belirsiz kişilerin önceki gün kaçak yollarla balık avlamak için jeneratör ile elektrik akımı vermeleriyle binlerce balığın telef olmasına ilişkin Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne soruşturma başlatıldı. Telef olan balıklarla ilgili yapılan ilk incelemede balıklar elektrik akımı verilmesiyle telef olduğunu açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, sorumluların bulunmaları için soruşturma başlattıklarını söyledi. 

Kaya, böylesi durumların yaşanmaması için tedbirleri artıracaklarını belirterek, "İlk değerlendirme ve olay yerindeki bulgular suya elektrik akımı verilmesi sonucu balıkların telef olduğu yönünde. Ancak ekiplerimiz her ihtimale karşı  balıkların ölüm nedenini tespit etmek için aldıkları numuneler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu duruma sebebiyet veren kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlattık. Kaçak ve yasal olmayan balık avcılığın önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız ve bir daha bu durumların yaşanmaması için ekiplerimiz denetimlerini artıracak. Elektrik şokuyla sadece balıklar ölmüyor sudaki bütün canlı türleri yok oluyor, bu da doğa tahribatına yol açıyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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Pülümür Çayı'ndan görüntü
Telef olan balıklar
Röportaj
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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