DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olmalı (3)

İMRANLI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'taki Parti Meclisi'nin ardından karayoluyla İmranlı ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, İmranlı'da ilk olarak Belediye Başkanı Murat Açıl'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ilçe meydanındaki otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, eski siyaset anlayışının geride kaldığını belirterek, "Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın-erkek yaşlı demeyen herkesi kucaklayan, herkesin sorununa eğilen ve her sorunu çözmek için mücadele eden bir siyasi parti anlayışı getiriyoruz. Bu siyaset anlayışının özünde yatan; kul hakkı yememektir. Harcanan her kuruşun hesabını millete verebilmektir. Sizler vergi veriyorsunuz, parayı harcıyorlar. Nereye gittiğini kimse bilmiyor ama biz, yeni siyasi anlayışımızla, harcadığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Millete hesap vermek, bir siyasi için onurlu bir görevdir. Biz, bu onurlu göreve talibiz. Onun mücadelesini veriyoruz. Geçmişte A partisine B partisine oy vermiş insanlar olabilir ama yeni siyaset anlayışında, bizimle beraber gelin yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Parti olarak Türkiye için çalıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarına şunu söyledim. Devir aldığınız miras, ağır bir miras. Aldığınız borçlar, yüksek borçlardır. Ben, bunu biliyorum ama sakın ola ki şikayet etmeyeceksiniz. 'Elim kolum bağlı demeyeceksiniz. Gün 24 saat, 24 saat halk için, millet için çalışacaksınız. Ekrem Başkan da İstanbul'da çalışıyor günün 24 saati. Burada da belediye başkanımız çalışıyor, o da 24 saat çalışıyor. Türkiye'nin aydınlığı için 24 saat çalışıyorlar. Türkiye'de yaşayan her insan için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İmranlı ziyaretinin ardından tekrar Sivas'a gelerek, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla şair ve yazar Sunay Akın tarafından düzenlenen 'Uğurlar Olsun Yüzyılın Hikayesi' adlı gösteriyi izledi. Programın ardından Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-İmranlı ilçesini ziyaret

-Beledye ziyareti

-Halka hitabı

-Sunay Akın gösterisinden detaylar

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Yasin KIRAS/SİVAS,

===================

Hırsını alamadı, önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil sürücüsü trafikte tartışma yaşadığı otobüse ardında da yol kenarına çekmeleri konusunda uyarıda bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yolcu otobüsü sürücüsü ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada yolun kapanması nedeni ile 67 UA 625 plakalı motorsikleti kullanan Kaan Kurtal, sürücülerin araçlarını ileri çekmesini ve orada konuşmalarını söyledi. Bu sırada hareket eden otobüsün arkasından giden otomobil sürücüsü, önce yolcu otobüsüne sonra da motosiklete defalarca arkadan çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Kaan Kurtal, yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekiplerine otomobilin plakasını veren Kaan Kurtal, "Otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsünün sürücüsü tartışıyordu. Işıklarda ben uyardım kenara çekin konuşun diye. İleride ilk önce yolcu otobüsüne vurdu. Sonra bana arkadan 5-10 kere çarptı." dedi.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüsten görüntü

Motosiklet sürücüsü

Motosiklet sürücüsünün olayı trafik polislerine anlatması

Trafik polisinin bilerek ve kasten yaralama olarak telsizden bildirmesi

Motosiklet sürücüsünün plakaları çantasına alması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

===========================

Cinayet zanlılarının evi kundaklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, hasımları tarafından açılan ateş sonucu Bayram Akkaya'nın (42) hayatını kaybetmesinin ardından, katil zanlıları A.A. ile R.A.'nın yaşadığı ev kundaklandı. Mahalleye çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Gece saat 01.30 sıralarında, Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Bayram Akkaya'ya, iddiaya göre daha önce trafikte kavga ettiği ve aralarında bu yüzden husumet bulunan A.A. ve R.A. kardeşler tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkaya'nın öldüğü belirlendi.

Bölgedeki mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler A.A. ve R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

EVLERİ KUNDAKLANDI

Bugün saat 20.00 sıralarında ise, Akkaya'nın öldürüldüğü 3869 sokaktaki, A.A. ve R.A.'nın kaldığı tek katlı ev, iddiaya göre kundaklandı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri, yandaki diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu. Polis, kundaklama olayıyla ilgili olarak emniyete götürdüğü 2 kişiyi, ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Polisin, hem Akkaya cinayetiyle hem de kundaklama olayıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinayetin olduğu sokaktan görüntü

- Kundaklanan evden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

==============================

Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi. İkindi vaktinde, Kestel Camisi'nde kılınan cenaze namazına, İnanç'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki kırsal mahallelerden vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (

======================