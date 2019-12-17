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DHA YURT BÜLTENİ-22

Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi BİTLİS'te, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmenin bulunduğu minibüsün sürücüsü Orhan Günbay, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken ters yöne...

GÜNDEM 16.12.2019, 23:14
DHA YURT BÜLTENİ-22

Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi

BİTLİS'te, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmenin bulunduğu minibüsün sürücüsü Orhan Günbay, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken ters yöne girince otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra minibüsle kaçmaya devam eden Günbay, polis ekiplerince vurularak, etkisiz hale getirildi. Ağır yaralı 2 kadın ve hafif yaralanan 17 kaçak göçmen, hastaneye kaldırılırken, Günbay'ın 12 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan gelen Orhan Günbay yönetimindeki 06 KB 1240 plakalı minibüste kaçak göçmenler ve uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Günbay, Ahlat yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, minibüsteki kaçak göçmenlerin zarar görmemesi için tedbirli şekilde kovalamacaya başladı. Tatvan çıkışında önlem alan polis, minibüsü durdurmaya çalıştı, ancak sürücü kaçmaya devam etti. 

KAZAYA RAĞMEN DURMADI

Polis takibi sürdürürken, Ahlat girişinde, Orhan Günbay minibüsle ters yöne girince, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kadın ağır yaralandı. Günbay, kazanın ardından minibüsle kaçmaya çalışınca, polis ekipleri durdurmak için sürücüye ateş etti. Sürücü, etkisiz hale getirilirken, minibüsteki hafif yaralı Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu 17 kaçak göçmen de kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 17 kaçak göçmen ve 2 kadın, Ahlat, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, kaçak göçmenlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

12 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Orhan Günbay'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Günbay'ın, 12 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği minibüste yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğunu, konu ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü
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Tatvan Devlet Hastanesi (ARŞİV)

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()- 

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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a yandan çarpan kamyonette bulunan yolcu Musa Bayram (36) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Antalya yolunun Datköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Veysel Karani Sarıkaya (48) yönetimindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki Ramazan Birol'un 17 TJ 722 plakalı TIR'ına yandan çarptı. Kazada kamyonetteki Musa Bayram, araçtan düşüp, TIR’la kamyonet arasında kaldı. Bayram olay yerinde hayatını keybederken, sürücü Veysel Karani Sarıkaya ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Veysel Karani Sarıkaya, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Musa Bayram'ın cansız bedeni kurtarıcı yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya- Korkuteli yolu bir süre ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yapan araçlardan görüntü
- Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()

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İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Polislerin önlem alması
- Şüpheli ikna edilmesi
- Ambulansa bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler 
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- ()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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Muğla'da İlber Ortaylı izdihamı 

MUĞLA Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyenler izdihama neden oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'ndeki (MSKÜ) etkinlikte bin kişilik salon hınca hınç dolarken, çok sayıda öğrenci programı dışarıya kurulan sinevizyondan takip etmek zorunda kaldı. 

Muğla KYK İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yükseköğrenim hayatları süresince bireysel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında 'Geçmiş zaman odur ki' konferansı düzenlendi. MSKÜ 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Bin kişilik salonun 2 saat önceden dolması nedeniyle Prof. Ortaylı, programına yarım saat erken başlamak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 bin öğrenci ise salon dışına kurulan sinevizyondan Ortaylı'nın konuşmasını dinledi. 

Muğla KYK İl Müdürü Ömer İlman, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda, salonda bazı öğrencilerin yerde bazılarının ise ayakta konferansı takip etmesi dikkat çekti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Salon dışından konferansı sinevizyondan izleyen öğrencilerin görüntüsü
-Salondan genel görüntü 
-İlber Ortaylı'dan görüntü 

Haber: Cavit  AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, () 

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