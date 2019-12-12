DHA YURT BÜLTENİ-22

KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, 'YA KONUŞTU

Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3)

11 gündür kayıp olan ikisi de mühendis ve amatör dağcı Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları sürerken, eşinin geçen hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece, çantasını hazırladığını belirten Burcu Alpaslan, ‘’Çantasına, kamp çadırı, ocak, çaydanlık, tabak, yedek çorap, yedek polar ve ufak tefek gıdalar aldı. Uludağ’a ulaştıklarında ise sucuk ve kömür gibi malzemeler satın almak için markete gireceklerini söyledi. Eşim daha önce de Efe ile birlikte kamp yaptı. Sabaha karşı beni öperek evden çıktı ve pazar saat 08.00’de aradığımda Uludağ’a ulaştığını, araçlarını park ettiklerini söyledi. Kahvaltı da ne yediklerini sorduğumda Efe’nin yanında çorba olduğunu, yürüyüş sırasında mola verip içeceklerini söyledi. Zaten Uludağ’a ulaştıklarında da bir markete uğramışlar çünkü kredi kartında hareket gördük’’ dedi.

’UZUN SÜRE HAYATTA KALACAK KADAR DAYANIKLI EKİPMANLARI VAR’

Mert Alpaslan’ın üzerinde ve çantasında, arama-kurtarma ekiplerinin giydiği, kaliteli mont, bot ve polar olduğunu belirten Burcu Alpaslan,‘’Bir sıkıntı yaşadıklarında, uzun süre hayatta kalabilecek dayanıklıkta ekipmanları var. Yine güvenlik kamarası görüntülerinde Efe Sarp’ın sırtında çok büyük ve dolu bir çanta olduğunu görüyoruz. Bu çantada, yedek mont, yedek çorap, yedek polar ve gıda maddelerinin olduğunu düşünüyoruz. Hal böyleyken, onların yetersiz ekipmanlara sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Mert’i ikinci kez arayarak havanın bozacağını ve endişelendiğimi söyledim. Bana, ‘Beni merak etme, yanımda en iyi kampçılardan biri olan Efe var’ diye cevap verdi. Ben Efe Sarp’ın babasıyla görüştüğümde, çok profesyonel olduğunu, avlanmayı, barınmayı, ateş yakmayı, yakacak toplamayı çok iyi bildiğini söyledi. Efe’nin de ailesi, Efe’nin tecrübesiyle ortaya çıkacaklarına inanıyor’’ dedi.

'BULUNAN MONT VE BATONLAR, KESİNLİKLE İŞARET’

Arama-kurtarma ekiplerinin titizlikte çalıştığının altını çizen Alpaslan, ‘’Ekipler, göllerde, mağaralarda, kuyularda, uçurumlarda arama yapıyor. Ancak çok şükür ki, olumsuz bir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar bulunan izlerde halen daha birlikte olduklarına işaret ediyor. Ben bulunan montun ve batonların bir işaret olduğuna eminim. Bir işaret bırakmak için bunu yaptılar. Yanında yedek montların da olduğunu biliyoruz. Montta, yırtık, diş izi, kan gibi olumsuz bir emare yok, tertemiz. Ayrıca montun cebinde yarım kalmış bir poğaça var. Demek ki karınları çok acıkmamış ki o poğaçayı yememişler’’ dedi.

’MERT’İME BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYORUM’

Umutlarını bir an olsun tüketmediğini söyleyen Alpaslan, ‘’Efe Sarp, bir arkadaşına mesaj atmış ve daha önce hiç keşfedilmemiş mağaralara gideceğini söylemiş. Belki ekiplerin de bilmediği mağarada olabilirler. Biz Mert ve Efe’nin bir yere sığındıklarını düşünüyoruz. Gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Ekipler, canla başla çalışıyor. Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Hava koşulları kötüye gidiyor. Çalışmalara ara verileceğini duyduk. Bu bizi çok üzdü. Ama aramayı yapacak olan kişiler, eşimden, arkadaşından ve bizden daha güçlü. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. İkisi de yetişkin ve tecrübeli insanlar, dağcılığa gönül vermiş, ekipmanları da gayet iyi. Geç kalmamamız gerekiyor. Biz asla umudumuzu kesmedik, kesmeyeceğiz. Bunun bir yolu, çözümü olmalı. Ben Mert’ime bir an önce kavuşmak istiyorum. Elimde olsa çıkarım Uludağ’a, tırnaklarımda ellerimde o karları kazır, eşimi ararım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var, onlar yaşıyor’’ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mert Alpaslan ve eşi Burcu Alpaslan'ın fotoğrafları

-Kayıp dağcıların güvenlik kamerası görüntüleri

- FOTOĞRAFLAR VE GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BURCU ALPASLAN'IN RÖPORTAJDAKİ SESİ

-Süre: 09.26 Boyut: 1.03 GB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas

KASTAMONU'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Son 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban verdiklerini belirten Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Kaza, Kastamonu-İnebolu yolu Seydiler Yayla mevkiinde meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu yolda sürücüsü Salih Emik'in (67) kontrolünden çıkan minibüs, karşı şeritten gelen TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Salih Emik, kızı Saliha Genç (40) ve torunu Yasin Emik'in (4) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazada ölen Salih Emik ve torunu Yasin Emik Göçkün köyünde, kızı Saliha Genç ise Alaca köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ayrıca, 9 gün önce yine Göçkün köyünden Antalya'ya gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan Şahin Küm'un aracı, İnebolu Taşoluk köyü mevkiinde karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Şahin Küm, eşi Nihal ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan ailenin 3 yaşındaki kızı Evranur ve Satılmış Küm yaralandı.

AYNI KÖYDEN 6 KAYIP

Bu kapsamda, Göçkün köyü sakinleri, trafik kazalarında 9 günde 6 kayıp vermenin acısını yaşadı. Kazalarla ilgili konuşan Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, acılarının büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz. Allah'ın takdir-i ilahisi böyle, 6 trafik kurbanı verdik. Mevlam, taksiratlarını af eylesin, geride kalanlara sabır sıhhat versin. Yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum. Her şeyin bittiği yerdeyiz. Diyecek başka söz yok, sözün bittiği yer."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (KASTAMONU), ()-

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Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

MALATYA merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baskınlardan görüntü

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Adreslerde yapılan aramalar

- Şüphelilerin karakoldan adliyeye sevki

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

-Ceset taşınırken görüntü

-Cesedin tabuta konma görüntüsü

-Cenaze aracından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Melis KARAKUZULU /İZMİR, ()

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Mersin'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

MERSİN'in Silifke İlçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. DEAŞ adına Suriye'nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve sözde El Bab komutanı olan zanlının sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, şüpheliyle birlikte olan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanıklar jandarma araçlarına bindirilirken

-Adliyeye getirilirken

-Araçtan indirilirken

-Adliyeye girerken

-Adliyeden çıkartılırken

-Sanıklar jandarma araçlarına bindirilirken

-Sanıklar götürülürken

SÜRE: 01'47", BOYUT: 201 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

BALIKESİR'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak alkol, tütün, çay, kahve ve gıda konserveleri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde, yılbaşı öncesi operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, bandrolsüz 16 şişe 750 mililitrelik şarap, 175 şişe bandrolsüz 1.5 litrelik şarap, 45 şarap şişe kapüşonu, 740 dolu makaron, 38 paket çay, 24 paket kahve, 122 kutu konserve gıda ürünü 20 kilogram zeytinyağı, 15 kilogram nargile kömürü, 6 poşet Molehiya bitkisi, 1340 dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

BARKOD OKUMA PROGRAMI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği, yılbaşı öncesinde artabilecek sahte ve kaçakçılık olaylarına karşı Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu'nca (TAPDK) hazırlanan mobil uygulama programı ile sahte ürünleri ayırt edebileceği belirtildi.

TAPDK'nin hazırladığı program ile şişelerdeki barkod okutularak sahte ve kaçak ürünlerle ilgili olarak ‘şüpheli ürün bilgisi’ sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyetin operasyonundan polis kamerası görüntüsü

-Polis tarafından içkilerin bandrollerinin kontrol edilmesi

Haber-Kamera:Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()

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