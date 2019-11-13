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DHA YURT BÜLTENİ - 22

ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR (1)   ŞANLIURFA'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki...

GÜNDEM 13.11.2019, 23:19
DHA YURT BÜLTENİ - 22

ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR (1)
 
ŞANLIURFA'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA, ()- 

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ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
 
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 erkek hırsızlık şüphelisinin, bir marketin camını kırarak iki yazar kasayı alarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan hırsızlardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, 3 şüpheli de tutuklandı.

Olay, 9 Ekim saat 03.00 sıralarında Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde üzerlerinde etek bulunan 3 erkek, bir marketin camını taşla kırıp içeriye girdi. Hırsızlık şüphelileri, kısa süre sonra ellerinde 2 yazar kasa ile marketten çıkarak kayıplara karıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbar üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, etek ve fistan giyen hıdrsızlık şüphelilerinin M.G., S.B. ve Y.Y. isimli erkekler olduğunu saptadı.

Kimliklikleri belirlenen 3 şüpheli, dün düzenlenen baskınlarla bulundukları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden Y.Y.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., S.B. ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-3 hırsızın markete girme anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, () 

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Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı
 
TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden H.E.S. yönetimindeki 61 LG 496 plakalı hafif ticari araç, önünde giden H.Ç. yönetimindeki 35 AH 5757 plakalı boş tankere arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.E.S. ile yakınları A.S. ve E.S. yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

YOMRA(Trabzon), ()- 

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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

AKSARAY ’da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla  yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile Afganistan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine  R.D,   bıçakla Zabiollah Rahimi’yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan R.D’i yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Genel ve detay

Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Derede cansız bedeni bulunan Emir, defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.

Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesindeki derede meydana geldi. 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emir Kavaz'ın cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından derede bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Botla dereye girerek cenazeyi çıkardı. Yaklaşık 10 gün suda kaldığı tahmin edilen Emir Kavaz'ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kimlik tespiti yapıldığı öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından cenaze aileye teslim edildi.
Cenaze akşam namazının ardından Altınbaş Camisinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazından detaylar

-Süre: 01.23 Boyut: 155 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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