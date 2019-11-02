DHA YURT BÜLTENİ - 22

Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı

TOKAT'ta akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışı görüntüleri

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Ordu'da, barınakta tepki çeken görüntülere belediyeden açıklama

ORDU'nun Ünye ilçesindeki barınakta, yağış nedeniyle köpeklerin bacaklarına kadar su dolu alanda kaldığı görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiaları üzerine bölgede inceleme yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara karşı çok duyarlıyız. Bu tabloyu tersine çevirmek adına birer köpek sahipleneceğiz. Yapılacak çalışmalarda hayvan severlerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.

Ordu'da yağış etkili olurken, Ünye ilçesinde barınakta köpeklerin bulunduğu tel örgülü alanlar da su doldu. Barınaklardan birinde köpeklerin bacaklarına kadar dolan suyu gören bir kişi, bu durumu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisini topladı. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiası sosyal medyada yayılınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, barınağa gidip, incelemelerde bulundu.

'HAYVAN SEVERLERLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'

Tepki çeken görüntülere ilişkin açıklamada yapan Alp, "Sosyal medyadaki görüntüler hassasiyet ve duyarlılıkla çekilmiş görüntüler. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verildi. Ben bu noktada bizlere yol gösteren hayvan hakları savunucusu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara karşı çok duyarlıyız. Hayvan barınağı noktasında Ünye'de ihale aşamasında olduğumuz bir yer var. Talimatlar verildi. Havaların açmasıyla birlikte yağmurdan korunmalarını sağlayacak sundurmalar takılacak. Ayrıca bu tabloyu tersine çevirmek adına birer köpek sahipleneceğiz. Yapılacak çalışmalarda hayvan severlerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.

-Görüntü Dökümü

-Barınaklardan görüntü

-Coşkun Alp'in açıklaması

-Diğer detaylar

Süre: 3.37 DK Boyut: 405 MB

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, ()

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kadırburhanettin Mahallesi'nde bulunan Dört Eylül Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi gören okul öğrencileri kendi imkanlarıyla kurtarmayı denedi ancak başaramadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ağaçtan indirilen kediyi okul öğrencileri sahiplendi.

Görüntü Dökümü:

-Kurtarma görüntüleri

Haber:Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

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Altın Portakal'da 'Kırmızı Halı' şıklığı



ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Tören öncesi kırmızı halıda objektiflere poz veren sanatçılar, 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni, 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı. Törene gelen sanatçılar, kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Birbirinden şık kıyafetli sanatçılar, kırmızı halıda festivale yönelik düşüncelerini dile getirdi. Sanatçıların ortak değindiği konu ise 'Öze Dönüş' teması oldu.

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'ne katılan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Salih Güney, ulusal yarışmaya tekrar dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Güney, Yeşilçam'ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'yle özdeşleştiğini vurguladı.

Kırmızı halıda giydiği ışıltılı elbisesiyle göz kamaştıran Tuba Ünsal, bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla gerçekleştirilen film festivalinin daha farklı olduğunu belirtti. Ünsal, "Sinema, motivasyonla ilerleyen bir sanat dalı o yüzden eski şaşaasına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Siyah elbisesiyle dikkati çeken İrem Sak, festivale katılmaktan çok keyif aldığını söyledi.

ERCAM KESAL: UMARIM BU COŞKUSU DEVAM EDER

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilk kez katılan, kırmızı halıda mini elbisesiyle dikkat çeken Selin Şekerci, festivalin çok güzel geçtiğini belirtti.

Son dönemde 'Çukur' dizisinde ‘İdris baba’ karakterini canlandıran Ercan Kesal, "2 senelik zorunlu bir ayrılığımız vardı. Şimdi Antalya Portakal Film Festivali’ne kavuştuk. Umarım sürekliliği ve bu coşkusu devam eder" dedi.

Festivalde 'Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü sanatçı Selma Güneri, 15 yaşında Antalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldığını ve 50 yılın boşa geçmediğini söyledi. Güneri, "Yeşilçam'ı yaşatmak lazımdı. Yeşilçam olmasaydı Türk Sineması olmazdı" dedi.

Şıklığı ve güzelliğiyle göze çarpan oyuncu Demet Evgar ise "Ulusal tekrar geri döndüğü için çok mutluyuz. Severek inanarak film yaptık" dedi.

Sevgilisi Hazal Ergüçlü'yle kırmızı halıda yürüyen yönetmen Onur Ünlü, törene film ekibiyle katıldığını, ulusala geri dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

MERT FIRAT: BU RUH ÇOK DEĞERLİ

56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi Mert Fırat, eşiyle birlikte objektiflere poz verdi. Festivalle ilgili görüşlerini aktaran Mert Fırat, "Ulusal yarışma bu festivalin ruhu, buna geri dönmüş olması bizi başka heyecanlara sürükledi. Başarılı 10 film seyrettik. Filmler bizi heyecanlandırdı. Bu ruh çok değerli. Hepimizi üretime sevk eden Türkiye'nin dertlerini bakış açısını hissettiren, bizi dertlerde ya da sevinçlerde bir eden sinemadır" diye konuştu.

Şarkıcı Şevval Sam, törende ödül vereceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Şam, "Türkiye'ye ve Antalya'ya çok yakışan bir festival" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırmızı halıda yürüyenlerden detay görüntü

-Röp 1:Muhittin BÖCEK

-Röp 2:Tuba ÜNSAL

-Röp 3:irem SAK

-Röp 4:Selin ŞEKERCİ

-Röp 5:Ercan KESAL

-Röp 6:Selma GÜNERİ

-Röp 7:Demet EVGAR

-Röp 8:Onur ÜNLÜ

-Röp 9:Mert FIRAT

-RÖP 10 :Şeval SAM

Haber:Aslı Duran Kamera:Emrah GÜL Antalya()

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700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete girdi



TOKAT'ta, Selçuklu döneminden kalan ve Cumhuriyet döneminde 50 yıl süresince Yazmacılar Hanı olarak kullanılan, son 30 yıldır atıl durumdaki 700 yıllık tarihi yapı restore edilerek butik otele dönüştürüldü. Butik otelin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yaptı.

Kent merkezinde, Cami Kebir Mahallesi'nde Tokat Kalesi'nin alt kısmında bulunan 700 yıllık tarihi handa restorasyon çalışmaları sona erdi. Butik otele çevrilen Yazmacılar Han'ın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu'nın katılımı ile gerçekleştirildi. 30 yıldır atıl durumda bekleyen eser restorasyon çalışması ile butik otel haline getirildi. Tarihi hanın alt kısımlarında bulunan dükkanların oda içerisinden tarihi yapıların kemerlerinin görünmesi için tabana cam korumalık yapılırken, oda dizaynında ise Tokat yazması motiflerinin kullanıldı

Yazmacılar hanın bir kitabesinin olmadığını söyleyen işletme sahibi Özkan Gündüzlü, "Maalesef Tokat'ta birçok eserin olduğu gibi bunun da bir kitabesi yok. Ama Kültür Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Selçuklu mimarisi olduğu, daha sonra Osmanlı döneminde bazı bölümlerin eklendiği, 1880 yılında da tadilat kitabesi olarak da kapının girişinde Rumca ve Osmanlıca Merkukoğlu yazan bir tadilat kitabesi var. Cumhuriyet döneminde son 50 yıldır da yazmacılık üzerine bir han olarak kullanılmış" dedi.

İnşaat taahhüt ihalelerini takip ettiğini ve eski Yazmacılar Hanı'nın butik otel ilanını gördüğünü ifade eden Özkan Gündüzlü, "O gece sabaha kadar uyuyamadım. Biz burayı almalıyız ve bu tarihi ayağa kaldırmalıyız düşüncesi ile aldık. Bugün ise herkesten güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.

Butik otel yapımı sırasında odalarda ve dekorlarda kullandıkları tüm ürünlerin Tokat'a ait olduğunu kaydeden Özkan Gündüzlü, "Döşemeleri cam yaptık. Çünkü aşağıda burası kadar bir tarih olduğunu göstermek istedik. Dükkanların kubbelerini kemerlerini göstermek amaçlı uyguladığımız bir yapım tekniğiydi. Bu da insanların çok ilgisi çekti. Yazma desenleri ile perdelerimizi, sedirlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde, Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla turizm sektörü, kültür turizm alanı stratejik bir sektör ilan edildi ve ülkemizin bu potansiyelinin çok daha hızlı bir şekilde ürünlere dönüştürülen bu ürünlerden daha fazla kazanç sağlaması için bir seferberlik ilan edildi adeta. Turizm sektörünün sıkışık olması şu anlama geliyor; ülkemizin diğer bakanlıkları, kamu kurumları, ülkemizin tüm imkanlarını turizm ürünlerimizi bir an önce hayata geçirmek ve bunu tanıtmak anlamında tüm kurumların destek olması anlamına geliyor. Biz bir yıllık süreçte diğer bakanlıklarımızdan da bu desteği görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin turizm hedefleri oldukça büyük. 2019 yılı itibari ile biz 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Dokuz aylık gerçekleşmeler bunu gösteriyor. Ama 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılında biz bunu 65 milyar dolara yükselteceğiz. Bu da başta cari açığımız olmak üzere ülkemizin birçok sorununun çözülmesi anlamına geliyor. İş, kazanç ve refah anlamına geliyor. Bundan da tüm Türkiye'nin vatandaşlarımızın gelir payı alması anlamına geliyor. Tokat'ta önümüzdeki yıllarda bu paydan üzerine düşen payı alacaktır. Çünkü bunu fazlası ile hak ediyor, çok büyük bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Handan görüntüler

-İşletmecinin açıklamaları

-Açılış programı

-Bakan yardımcısının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,() -