DHA YURT BÜLTENİ - 22 

Meslektaş eşi tarafından öldürülen polis ve annesi, toprağa verildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde, polis memuru Seyfullah Çınar'ın tartışma sırasında tabancayla vurarak, öldürdüğü, meslektaşı olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü, İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ömerli'ye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar, belindeki tabancasını çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne- kızın cansız bedenleri, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Seyfullah Çınar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün cenazeleri, İzmir'e getirildi. Yeşilyurt Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Ümmühan Güllü'nün diğer çocukları Banu Akalın ile Hüseyin Güllü ve akrabaları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı için helallik alındı. Polis memuru olan Belma Çınar'ın tabutunu, cenaze aracına meslektaşları taşıdı. Belma Çınar ve Ümmühan Güllü'nün cenazeleri, götürüldüğü Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)

TUTUKLANDI

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

810 yaşındaki kestane ağacında hasat

Kütahya'da Kumarı mahallesinde bulunan 810 yaşında olan Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacında Vali Ömer Toraman'ında aralarında bulunduğu katılımcılarla kestane hasadı yapıldı. Vali Toraman, ağacın hala meyve vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlarö dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kumarı Mahallesi'nde 810 yıllık olan kestane ağacının hasadına katıldı. Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı unvanına sahip 810 yıllık ağaçta yetişen kestaneler Vali Ömer Toraman, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile vatandaşlar tarafından çubukla dallarına vurarak hasat edildi. Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri topladı. Kütahya'nın orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden biri olduğunu ifade eden Vali Toraman, kestane ağacının 810 yıllık olduğunu ve hala meyve verdiğini söyledi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Vali Toraman, "Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüzölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Şuanda bulunduğumuz yerde bir anıt ağaç mevcuttur. Bu kestane anıt ağacı ve yaklaşık 810 yaşında daha etkileyişi Kütahya merkez Kumarı mahallesinde. Bu 810 yaşındaki kestane ağacı hala meyve vermeye devam ediyor. Bugün hasat zamanı Kumarı mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte bu anıt kestane ağacımızda onların hasat sevincine ortak olmaya geldik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çaba göstermemiz gerekiyorö dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise bundan sonraki süreçte kestane tohumları ile kestane bal ormanı kurarak ülke ekonomisi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Eskişehir'de 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Kalabalık Vilayet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ADD Başkanı Azmi Kervan yaptıkları konuşmalarda yürüyüşe katılanların bayramını kutladı. Kalabalık konuşmaların ardından dağıldı.

4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce köprüden atlayarak intihar ettiği öne sürülen Fatma Efe'nin (38), cansız bedeni bulundu.

Geçtiğimiz 26 Ekim'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde iddiaya göre Fatma Efe, köprü korkuluklarına çıkarak Ceyhan Nehri'ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirildirirken, vatandaşların kurtarma girişimleri de akıntı nedeniyle başarısız oldu. İtfaiye ekipleri çevrede arama yaparken, sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına bugün katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, Büyükmangıt Mahallesi, Cin Deresi mevkiinde Efe'nin cansız bedenini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine sualtı ekipleri tarafından Efe'nin cansız bedeni Büyükmangıt Mahallesi'nde nehir kenarına çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Fatma Efe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hisarcıklıoğlu: Özel sektör bankaları bizi yalnız bıraktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığını belirterek, "Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) düzenlediği, odalar ve borsaların katılımıyla gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge ticaretinin kalkınmasının önünü Hassa Tüneli'nin açacağına, buna odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bizi yağmurun altında bıraktılar. Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler. Yeniden kredi vermeye başlandı. Konutta, otomotivde başlatılan kampanyalarımız üyelerimiz nezdinde moral sağladı" dedi.

DALGALANMANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

İTSO Başkanı Yılmaz ise, TOBB'un Türkiye'nin iç-dış ticaretinin şekillenmesinde en etkili kuruluşlar arasında yer aldığını, önemli başarılara imza attığını belirterek, "Bilgiye hızla ulaşılmakta, tüketici tercihleri çeşitlenmekte ve bunlara bağlı beklentiler hızla artmaktadır. İş dünyası içerisinde bu dinamikleri dikkate alanların işlerini geliştirmesi günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Diğer yandan toparlanma eğiliminde olsak da, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın olumsuz etkisi halen devam etmektedir" diye konuştu.

Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle kurulan Sivas Teknik Tarım A.Ş (SİVTAŞ) bünyesinde yapılacak olan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle kurulan SİVTAŞ bünyesinde yapılacak olan yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Salih Ayhan,"Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle iki fabrikanın temelini attıklarını söyledi. SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacağını belirten Ayhan, "Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma kuracağız" dedi.

Ayhan, SİVTAŞ'ın özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal üretimde katalizör etkisi görecek bir anlayışla kurgulandığını vurgulayarak, "Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da kurduk, inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı. Fabrikaların 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

