DHA YURT BÜLTENİ - 22

BARIŞ PINARI'NA YURDUN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam

9 Ekim'de Suriye'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Okullarda öğrencilerin yaptığı koreografilerin ve gelirini Mehmetçiğe bağışlayan esnafın ardından, bir destek de yöresel kıyafetleriyle asker selamı veren vatandaşlardan geldi. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya yurdun birçok bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, asker selamı vererek harekata desteklerini iletti. Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi.



Türkiye, terör koridoruna son vermek, sınırlarını güvenlik altına almak ve ülkede bulunan Suriyelilerin gönüllülük esasıyla yerleşebileceği alanlar yaratmak amacıyla 9 Ekim saat 16.00'da harekete geçmişti. Bu kapsamda Fırat'ın doğusunda operasyon devam ederken, Mehmetçiğin terör örgütü mensuplarıyla mücadelesi de devam ediyor. Harekat planlandığı şekilde hız kesmeden sürdürülürken, vatandaşların da Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteği artarak devam etti. Yurdun birçok farklı bölgesinden gelen görüntülerde de, yöresel kıyafetlerle asker selamı veren vatandaşlar, desteklerini iletti.

YÖRÜK MUSTAFA'DAN MEHMETÇİĞE ŞİİR VE SELAM

DÜNYA Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Yörük Kültür Müzesi kuran Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Afrin Harekatı'na destek vermek için kamyonla gıda malzemeleri götürerek askerlere moral veren Başkan Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek için yarın sınıra gidecek. Yörük Müzesi'nde Yörük kıyafetlerini giyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yazdığı şiiri okuyan Mustafa Kuş, asker selamıyla da Mehmetçiği selamladı. Mustafa Kuş, "Her zaman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede ordumuzun yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antalya

- Yörük müzesi detay

- Mustafa Kuş'un açıklaması

- Mustafa Kuş şiir okuması

- Mustafa Kuş selam vermesi

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Aydın

- İncirliova ilçesindeki efenin asker selam vermesi ve detaylar

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Adıyaman

- Adıyaman yazısı önündeki gencin konuşması ve detaylar

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Trabzon

- Balıkçıların konuşmaları ve selam vermeleri

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Çanakkale

- Ayvacık'a bağlı Çamkabalak Köyü'ndeki yörükler

Haber- Kamera: Antalya-Adıyaman-Trazbon-Çanakkale-Aydın (),



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YPG, RUSYA BAYRAĞI ASTI

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı. Zor Mağar'da Rusya ve rejim bayraklarının asıldığı binanın PYD/YPG'li teröristler tarafından karargah olarak kullanıldığı öğrenildi. Öğleden sonra binanın çevresinde bir hareketlilik gözlenirken, bayrağın kendilerini kamufle etmek için teröristler tarafından asıldığı öğrenildi.

Cerablus'un hemen karşısındaki Zor Mağar, Ayn el Arap'ın batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu'nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ GAZİANTEP, ()

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Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (3)

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından yapılan dalış eğitimi sırasında su altında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede duran kalbi tekrar çalıştırılamayarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin (37) İzmir'in Dikili ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evine, şehadet haberini veren Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör tarafından Türk bayrağı asıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından bugün saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldı. Jandarma Yüzbaşı Selim Oğul, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Durmaz, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, Jandarma Uzman Çavuş Hacı Aydın dalış sırasında su altında belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Olayın öğrenilmesinin ardından su altında bulunan personelin çıkarılıp, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonucu Selim Oğul, Sinan Durmaz ve Hacı Aydın'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Ancak bu 3 personel, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ise kalbinin durduğu belirlendi. Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Akmeşe, bugün saat 13.30 sıralarında kurtarılamayıp, şehit düştü. Şehit Akmeşe'nin naaşı otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acı haber, evli, bir kız çocuk babası şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin İzmir'in Dikili ilçesindeki baba evine ulaştı. Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, beraberindeki askeri yetkililerle, evli, 1 kız çocuk babası şehit astsubayın Dikili'nin kırsal Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan babası çiftçi Kerim Akmeşe'ye şehadet haberini verdi. Kaymakam Güngör, şehidin evine Türk bayrağını da kendi elleri ile astı. Ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akmeşe'nin aynı zamanda Demirtaş Mahallesi Muhtarı Zekeriya Akmeşe'nin yeğeni olduğu öğrenildi. Şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin cenazesinin yarın öğlen Dikili Merkez Camisi'nde düzenlenecek namazın ardından Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

İZMİR - ()

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Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Karanlık İçi Kanyonu'nda iki ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki alevlere 3 helikopterle havadan müdahale edildiği bildirildi.

Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlık İçi Kanyonu'ndaki iki noktaya bugün saat 16.00 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar, çam ağaçları ile kaplı sarp kayalık, alanda yangına neden oldu. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman İşletme Şefliği ve Divril Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, havanında kararmasıyla birlikte müdahale edilmekte güçlük yaşandığı belirtildi. Kanyonun içindeki yangına havadan müdahalenin halen sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan bölgenin havadan görüntüsü

Haber: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), ()

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