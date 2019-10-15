DHA YURT BÜLTENİ-22 

TSK, MÜNBİÇ YAKINLARINDA TAKVİYE GÜÇ OLARAK KONUŞLANMASINI SÜRDÜRÜYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.

TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/SURİYE, ()

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SMO ASKERLERİNİN KİLİS'TEN ŞANLIURFA’YA HAREKETİ SÜRÜYOR (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüslerin geçişi

- Araç yüklü tırların geçişi

- Mühimat yüklü tırların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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SİVAS'TA STK'LARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Sivas'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti il Başkanı Hakan Aksu da katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ali Genç, "Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bölge her geçen gün barıştan uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalması asla düşünülemez. Bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak da başlatılmıştır ve hala devam etmektedir. Türkiye'nin harekattaki amacı sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve diğer ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerini ortadan kaldırmak, bu bölgeyi Marksist, Kürtlere zulüm eden PKK/PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerinden baskı ve zulümlerinden kurtarmaktır. Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık bir şekilde tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ülkemizin sessiz kalması asla düşünülemez" dedi.

Konuşmanın ardından Fetih Suresi okunarak, şehitler için dua edildi.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Basın açıklaması

-Fetih Suresi okunması ve dua edilmesi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

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ELAZIĞ'DA PLASTİK FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

Elazığ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Fabrikanın yanmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY/Kamera: ELAZIĞ,()

