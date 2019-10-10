DHA YURT BÜLTENİ-22

Barış Pınarı Harekatı başladı (5)

AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale’de üç eve isabet etti. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

KARKAMIŞ’TA BOŞ ARAZİYE İKİ HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Fırat’ın doğusundaki Ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep’in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış’a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayrıca, Valilikten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak yarın tatil edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havan mermisinin isabet ettiği ev

- Askerlerin çalışması

- Evdeki hasar

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

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Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)

SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI

Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Yaralıların ambulansa alınması

Olay yerindeki polisler

Patlayıcı parçası

Güvenlik şeridi

Türkiye’den atılan top sesler

Sınır hattı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),()

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Barış Pınarı Harekatı başladı (4)

TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRISINDA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa ()

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Şiddet gördüğü iddiasıyla babası ve ablasını bıçakladı



BURSA'da 15 yaşındaki M.E.E., şiddet gördüğü iddiasıyla tartıştığı babası Salim E. (45) ile ayırmaya çalışan ablası Leyla E.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salim E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.E.E. polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E., henüz bilinmeyen sebeple babası Salim E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E., iddiaya göre oğlu M.E.E.'yi dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında M.E.E., mutfaktan aldığı bıçakla babasını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada kardeşinin elinden bıçağı almaya çalışan abla Leyla E. (18) de hafif yaralandı. Ailenen haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralanan Salim E. ve Leyla E., ilk tedavilerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Selim E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından ev gelen polis ekipleri M.E.E.'yi polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-

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60 yıllık evli çifte, kızlarından sürpriz temsili nikah

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kız kardeş ile bir kız torun, 60 yıllık evli Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için temsili nikah töreni düzenledi. Torun Su Gürler, dede ve anneannesinin temsili olarak nikahını kıyarak kendi yaptığı ve içinde sevdikleri özellikleri yazılı karton evlilik cüzdanı verdi.

Marmaris ilçesinde yaşayan Fatma ve Azbiye Gürler kardeşler, doğum gününde evlenen annesi Mübeccel (80) ve baba Mehmet Gürler(84) için temsili nikah töreni düzenledi. Bugün saat 18.45'de kız kardeşler, anne ve babalarının haberi olmadan Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir parkı balon ve çiçeklerle süsledi. Gürler ailesinin yakın dostları törene katıldı. Kız kardeşler, parkın 50 metre ilerisindeki anne ve babasını evden alarak getirdi. Parka gelen Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için müzikler çalınarak alkışlar tutuldu. Sürpriz karşısında duygulanan Gürler çifti, alkış ve konfetiler eşliğinde önünde gençlik yıllarındaki fotoğrafların bulunduğu masaya oturdular. Çiftin nikâh şahitliğini 30 yıllık aile dostları Hilmiye ve Ziya Sezer yaptı. Yaşlı çiftin nikahını ise Fatma Gürler'in kızı Su Gürler kıydı. Temsili nikahı kıyan torunu kendi hazırladığı ve içinde dedesi ile anneannesinin sevdiği şeylerin yazılı olduğu kartondan yapılma evlilik cüzdanını takdim etti. Davetliler, anı cep telefonuyla çekerek çifte " 60 kere maşallah" dedi. Çift, "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısıyla dans etti. Ardından Balkan ülkelerinin hareketli müzikleri eşliğinde dostlarıyla birlikte göbek attılar. 1 buçuk saat süren tören sonrası kutlama sona erdi.

"UZUN EVLİLİK SAYGI VE SEVGİDEN GEÇER"

60 yıl evli kalmanın sırrını anlatarak genç çiftlere nasihat veren Mehmet Gürler, "Evlilik saygı ve sevgi ile devam edilir. Birbirinizi kırmamak için ileri gitmemek lazım. Bir tartışmada ileri gidildiğinde adımını geri atmasını bilmelisin. Bunu yapmazsan kavga çıkar. Evimde son sözümü ben söylüyorum. Eşim, bana o işi yapacağız diyor bende son sözü söyleyerek tamam diyorum. Evlilik müessesi kolay değildir. Eşini seçinceye kadar başın ağrıyacak ölünceye kadar kutsal kurum devam edecek. Evlilik de oldubitti olmaz. Acı ve tartlı günlerde beraber olacaksın. Her şeyi beraber paylaşıp çocuklarını birlikte büyüteceksin. Ülkemize hayırlı evlat yetiştirmek için çiftlere büyük görev düşüyor" dedi. Mübeccel Gürler ise evliliğin en başlı temel kuralının saygı ve sevgi olduğunu söyledi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Çiftin kızı Fatma Gürler, " Bugün annemin doğum günü idi. Annem doğum gününde evlenmiş. Kız kardeşim Azbiye ve kızım Su ile sürpriz bir kutlama yapmak istedik. Yakın dostlarımızı çağırarak temsili nikâh töreni düzenledik. Anne ve babam Balkan göçmenidir. Babam, belediyeden annem de dünyaca ünlü bir tekstil firmasından emekli. 2007 yılında Marmaris İlçesi'ne yerleştiler. Şu an Gökova Mahallesi'nde oturuyorlar. Bizleri büyüten ve yetiştiren anne ve babamı mutlu görmek çok sevindirdi. Herkese böyle mutlu ve uzun evlilik dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mübeccel ve Mehmet Gürler çiftinin kutlama alanına alkışlar eşliğinde gelmesi

-Yaşlı çiftin kendilerinin gençlik fotoğraflarının bulunduğu nikâh masasına oturması

-Yaşlı çiftin torunu Su Gürler ve şahitler nezaretinde temsili nikâh kıyılması genel görüntü

-Yaşlı çiftin uzun süre evli kalma ile ilgili röportajlar

-Yaşlı çifti davetlilerin kutlaması

-Yaşlı çiftin ilk dansları ve ardından oyun havasıyla göbek atması genel-ayrıntılı görüntü

-Yaşlı çiftin kızı Fatma Gürler ile röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (MUĞLA),()

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Tuğba Özay: Giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz

YALOVA’da özel bir hastanenin 'Meme kanseri farkındalık ayı' etkinliğine katılan sanatçı Tuğba Özay, direncin ve umudun kaynağının sevgi olduğunu söyledi. Özay, "Giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz. biz bu toplumda yaşıyorsak öncelikle içimizdeki sevgiyi çoğaltabilmeliyiz. Direnci, paylaşımı ve mücadele duygusunu çoğaltabilmeliyizö dedi.

Özel bir hastane ile Kadın Dayanışma Derneği işbirliğinde 'Meme kanseri farkındalık ayı' kapsamında 'Erken fark edersen, çok şey fark eder' isimli bir etkinlik düzenlendi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele katılan sanatçı Tuğba Özay, burada bir de mini bir konser verdi. Paneli Yalova Valisi Muammer Erol, CHP İl Başkanı Nur Koçak ve Yalova Kanser Hastaları Derneği üyeleri izledi.

ÖZAY: ERKEN TEŞHİS, ETKEN TEŞHİSTİR

Katılımcıları meme kanseri hakkında bilgilendiren panelistlerin ardından söz alan sanatçı Tuğba Özay, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Kanser tedavisinde sevgi ve mutluluğun önemine vurgu yapan Özay, şunları söyledi:

"Bizleri ilgilendiren bir konu için bir aradayız. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı ve bu ay tüm dünyada etkinlikler düzenlenen bir ay. Tüm dünyada farkındalık yaratmak için önemli. Ben buraya gelmeden önce de bu hastanede gerekli tetkiklerimi yaptırdım. Kendimle ilgili de bir süredir kontrollerimi yaptırıyordum. Korkulacak bir şey yok erken teşhis, etken teşhistir. Bu da benim sloganım olsun. Erken teşhis, çok daha hızlı müdahale edilmesine sebeptir. O yüzden korkmanın, kaygı duymanın hiçbir faydası olmaz. Aksine kadınlar özellikle de Türk kadınları çok cesurdur, çok mücadelecidir. Geçtiğimiz aylarda bir klip çekmiştim ‘İyi ki geldin’ adında. Sözü müziği bana aitti. Kanser hastalığına, maalesef ki bu bir illet ama bundan kurtulma yolları da var. Bende klibimde bunu göstermeye çalıştım. Hatta klibin sonunda ‘Direncin ve umudun kaynağı sevgidir’ diyoruz. Bizler giderek kendimizi ihmal ediyoruz. Giderek de sevgisizleşen bir toplumda yaşıyoruz. Bu tüm dünyada belki böyle ama biz bu toplumda yaşıyorsak öncelikle içimizdeki sevgiyi çoğaltabilmeliyiz. Direnci, paylaşımı ve mücadele duygusunu çoğaltabilmeliyiz."

Konuşmasının ardından Özay bir de mini bir konser verdi. Özay’a hastane yönetimi ve dernek yöneticileri çiçek takdim etti.

Görüntü dökümü:

-Salondan detaylar

-Tuğba Özay konuşması

-Mini konser

Süre:3.26 dk, Boyut:384 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

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