DHA YURT BÜLTENİ-21

Samsun'a şehit ateşi düştü



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Polis memuru Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu haberini, Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde emniyet yetkilileri verdi. Acı haberi alan anne Hatun ve baba Mehmet Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Bayraklar asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın, yarın, Salıpazarı İlçesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Haber: SAMSUN,()



============================================

PKK şüphelisi, FETÖ’cüleri Bulgaristan’a kaçırırken yakalandı (2)



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne’de yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçiş yapmak isterken yakalanıp adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi eski komiser M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski komiserler E.D., B.A. ile kaçışı organize ettiği öne sürülen, terör örgütü PKK'ya üyelikten aranan üniversite öğrencisi M.K. ise tutuklandı.

Haber: EDİRNE,()



=============================================

Borç kavgasında tüfekle ateş ederek vurdu

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 35 yaşındaki R.Y. sattığı otomobilin parasını ödemediğini iddia ettiği S.G.'yi tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan S.G. tedavi altına alındı.

Olay, Pamukova Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. otomobilini S.G'ye sattı. R.Y. satın aldığı otomobilin parasını ödemeyen S.G. ile telefonda tartıştı. S.G. yanına bir arkadaşını da alarak R.Y'nin evinin önüne geldi. R.Y. ile S.G. arasında yeniden tartışma yaşandı. R.Y. evden tüfeğini alarak ateş etti. S.G. ile yanında bulunan arkadaşı koşarak kaçmaya başladı. S.G. otomobilin arkasına saklanırken, R.Y. ardı ardına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar S.G'nin yaralanmasına neden olurken, yanında bulunan arkadaşı ise kaçtı. Otomobil delik deşik olurken, tüfekten çıkan saçmalar bir evin de camına hasar verdi. Yaralanan S.G. kaldırıldığı Pamukova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, R.Y. ise gözaltına alındı. Polis S.G. ve arkadaşının geldiği araçta yaptığı aramada bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemede bulunması

-Saçmaların açtığı deliklerden görüntü

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ()

===============================================

Dadaşlar şampiyonluğu kutluyor

ERZURUM Büyükşehir Belediyespor'un, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup edip PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından binlerce Erzurumlu, kent meydanına çıkarak kutlama yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un Gümüşhanespor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Erzurumlular, sokaklara çıktı. Kent meydanında toplanan taraftarları, havai fişekler altında, araçlardan yayınlanan müzikler eşliğinde oynadı, şampiyonluk şarkıları söyledi. Şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Kent merkezinde toplanan vatandaşlar

-Araçlardan çalınan müzik eşliğinde oynanayan vatandaşlar

-Havai fişek atılması

-Meşalelerin yakılması

-Tezahürat yapılması

-Havuzbaşında süs havuzuna giren taraftarlar

-Araçların iiçinde oynayan vatandaş

-İş makinalarını ve kamyonetlerin üzerinde tezahürat yapan taraftarlar

SÜRE: 05.53 BOYUT: 353 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()