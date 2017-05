DHA  YURT BÜLTENİ-21

Kitabı yırtıldığı için ağlayan Yasemin'e protokolden ziyaret

GAZİANTEP'te, okulun verdiği Hayat Bilgisi kitabı yırtıldığı için 'Devletin verdiği kitabı ben nasıl yırtarım?' diyerek gözyaşlarına boğulurken çekilen görüntüleri, internette izlenme rekorları kıran ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yasemin Kaplan'ı, kent protokolü evinde ziyaret etti.



Kolejtepe Mahallesi'nde oturan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yasemin Kaplan'ın Hayat Bilgisi kitabı, evde ağabeyi 13 yaşındaki Umut Can ile tartışırken yırtıldı. Kitabın yırtılmasına içerleyen küçük kız ağlarken, annesi Hatice Kaplan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti, ardından da görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Küçük Yasemin'in "Ben devletin bana verdiği kitabı nasıl yırtarım? Bana emanet edilen şeyi nasıl yırtarım? Onu devlet veriyor bana, ben almıyorum. O sapasağlam duracak. Onu devlet nasıl yaptıysa, ben de onu öyle tutmak zorundayım" diyerek gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Olayın ardından Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete Kaplan, Kaplan ailesinin ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Yasemin Kaplan, "Ben ağabeyimle tartıştım. Bu sırada ağabeyim kitabımı yere attı. Kitabım yırtıldı. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğimi düşündüm ve ağladım. Bana emanet edilen kitabın yırtıldığını görünce çok üzüldüm" dedi. Vali Ali Yerlikaya ise, Yasemin'in videodaki konuşmalarının yürekten olduğuna inandığını ifade ederek, "511 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birine devletimiz, hükümetimiz kitaplarını dağıtıyor. Çok masum başlayan, her ailede karşılaşılabileceği kardeşler arası kavgada Yasemin'in söyledikleri, bunu çok anlamlı gördük. Zannediyorum Türkiye'de sosyal medyada tıklanmasına vesile olan cümle ve kelimeler de o bantta yer alıyor. 'Devletimizin, milletimizin bize emanet ettiği kitabını nasıl yırtarsın?' sözü yürekten geldiği için. O bütün yüreklerde karşılık buldu diye düşünüyorum" diye konuştu. Fatma Şahin de, Yasemin'in görüntüsü karşısında onurlandıklarını anlatarak, "Yaseminlerin çoğalmasına ihtiyacımız var. Mesele aslında kitaptan daha çok bir sorumluluk. Hem burada duyduğu o duyguyu devletin ona vermiş olması. Devletin bana verdiği şeye zarar vermeme üzerine annenin, babanın, ailenin çok büyük bir başarısı var. Yasemin bu duyarlılığı ile Türkiye'de çok büyük bir dikkat çekti. Biz de kendisiyle onur duyduk. Hem aileyi tebrik ediyoruz; böyle bir aile yetiştirdikleri için, hem de Yasemin'i tebrik ediyorum. İnşallah geleceğimiz Yaseminler olduğu sürece çok aydınlık olacak" şeklinde konuştu. Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Yasemin'e ve ailesine verdi. Vali Yerlikaya, yırtılan kitabının aynısını da imzalayarak Yasemin'e hediye etti ve bundan sonra üzülmemesi gerektiğini söyledi.



----------------------------

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,()

Bakan Çelik'ten domates çıkışı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domates üzerindeki tartışmalara değinerek, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arasındaki paranın nereye gittiğidir" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Antalya Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlediği '10'uncu Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması'na katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, buradaki toplantıyla Expo Antalya'nın yeni döneminin açıldığını söyledi. Expo'nun 6 ay hizmet verdiğini ve 5 milyon kişiyi ağırladığını hatırlatan Çelik, "Bu cazibe merkezinin Antalya'nın geleceğine hizmet etmesine yönelik çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Yeni sahibi ile birlikte buranın canlılığı güzel bir noktaya taşınacak" dedi.

GIDA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Bakan Çelik, tabiatın tahribatla karşı karşıya olduğunu belirterek, doğanın tahribatının aslında insanın tahribatı olduğunu söyledi. Bilimsel verilere göre dünyada 15 yıl içinde 700 milyon insanın bulundukları ülkeleri, şehirleri terk edeceğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti: "2030 yılına kadar 700 milyon insan hareket edecek. Bugün 10 milyon Suriyelinin derdine deva olmayan dünyanın, yakın gelecekte kuraklık, açlıktan, dengesizlikten dolayı yerinden akın etmesi halinde 700 milyonla nasıl baş edecek? Doğaya, tarıma karşı bu yanlış bakış ve yönelişlerin bugün ağır, yarın çok daha ağır bedelleri olacak. Gıda savaşları başlayacak. Yeminle söylüyorum, gelecekte en değerli meslek çiftçiliktir. İlk insan çiftçiydi, son insan da çiftçi olacak."

HERKESİN BEKLENTİSİ VAR

Çelik, tarımda 2060 yılına kadar bugün üretilenin yüzde 60'tan fazlasını üretilememesi durumunda dünyayı yönetmenin mümkün olmayacağını vurguladı. Gelecekte petrol savaşlarının yerine gıdaya erişim savaşları çıkacağını belirten Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu durumu söylemek kahinlik değil. Türkiye olarak tarımsal potansiyel ve hasılatımız iyi. Biz bu coğrafyanın kadim devletiyiz. Herkesin bizden beklentileri var. Bizden beklenti içinde olan göçmenler de var. Somali'de insanlar ekmeğe ulaşamıyor. Orada insanlar açken bizim medeniyetimiz bu dramı izlemeye müsaade etmez. Onlara yardım edeceğiz."

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ

Kent nüfusu artarken kırsal nüfusun azaldığına dikkati çeken Bakan Çelik, "Kırsalda nüfusun azalması insanların doğdukları yerde doymadığının göstergesidir. Fonların amacı bu insanların doğdukları yerde doymasına yöneliktir. Genç çiftçilere sahip çıkıyoruz. Çiftçilik sadece emeklilere yönelik bir meslek değil. Peygamber mesleğidir çiftçilik. Genç çiftçilere hibe projeleri uyguluyoruz" dedi.

DOMATES ÇIKIŞI

Bakan Faruk Çelik son günlerde enflasyonun arttığına yönelik haberler çıktığını belirterek, 1-2 puan artmış olabileceğini söyledi. Enflasyondaki artışın sebebini domatese bağlayanlar olduğunu kaydeden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Domatesten dolayı enflasyon yükseliyormuş. Gelen giden bunu konuşuyor. Ben bugün Antalya'dan domatesin tarladan çıkış fiyatlarını aldım, 2 lira. Problem şu iki noktada, geçen sene domates 40-50 kuruş idi, kimsenin ağzı açılmıyordu. O zaman çiftçi bu fiyata bunu nasıl üretiyor, çiftçinin halini sormayanlar, bu sene çiftçinin yüzü gülüyor diye ayağa kalkmış enflasyonun sorumlusu domates diyor. Yok öyle bir şey, geçin arkadaşlar."

YANLIŞ HALKALARI KESTİĞİMİZDE ÇİFTÇİ MUTLU OLACAK

Sorunun kaynağını anlatan Bakan Çelik, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arası nereye gidiyor, çiftçinin cebine gitmediğine göre. Konuşmamız gereken o, burada adres çiftçi değil. Çiftçi karını alacak ki gelecek yıl daha fazla üretsin. Koşa koşa tarlasına gitsin. Ama teri akıtmayan, aradaki zincirde para kazanıyorsa, çözülmesi gereken odur ki, bizim gıda komitemiz bununla meşgül. Onun için adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken yaşanan sorunlardır, zincirdir. Oradaki yanlış halkaları kestiğimiz an çiftçi de mutlu olacak tüketici de" diye konuştu. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ve Mustafa Köse de katıldı. Bakan Çelik, tarımda başarılı olanlara plaket verdi.



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL /ANTALYA,()

Eniştesini tüfekle yaraladı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde C.A., aralarında husumet bulunan eniştesi 45 yaşındaki Gürdal Akbulut'u av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırımsa Mahallesi'nde meydana geldi. C.A., yanına av tüfeğini de alıp aralarında husumet bulunan eniştesi Gürdal Akbulut'un evine gitti. Burada çıkan tartışmada C.A., tüfekle Akbulut'a ateş eti. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Akbulut, çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan C.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),()



Marmaris'te kutlama ve bisiklet yolu açılışı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve bisiklet yolunun ikinci etabının açılışı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Marmaris'te, çoğunluğu belediye çalışanı olan, CHP üyeleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1000 kişi, bugün akşam saatlerinde, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kemal Elgin Bulvarı'nda toplandı. '10'uncu Yıl Marşı' ve 'İzmir Marşı' eşliğinde kortej yürüyüşü başladı. Kortejde bisikletseverler de, açılan yeni yollarında ve motosikletli trafik polisleri eşlik ettiğinde ilerledi. 4.5 kilometre yürüyen grup, Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Kurulan sahnede toplanan kalabalığa hitap eden Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet'in kalesi olduğumuzu bir kere daha gösteren halkımıza minnettarım. İkinci etabınızı tamamladığımız bisiklet yolu ile birlikte önemli günümüzü bir arada kutladık. Herkese teşekkür ederim" dedi. Bisiklet sporuna gönül verenlere, belediye başkan yardımcıları tarafından teşekkür plaketi verildi. Makedonya, Ukrayna, Bursa ve İstanbul'dan gelen halk oyunları ekipleri ile dans grupları sahnede hünerlerini sergiledi. Hareketli müziklere vatandaşlar oyunlarıyla eşlik etti.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()