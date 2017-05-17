DHA YURT BÜLTENİ-21

Tunceli'de PKK'lı 'canlı bomba' polisle girdiği çatışmada öldü (2)

GASP EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli-Ovacık karayolundaki polis noktasına intihar saldırısı yapmak isterken çıkan çatışmada 1 PKK'lının öldürüldüğü Ovacık karayolu, akşam saat 19.00 sıralarında trafiğe açılırken, teröristin gasp ettiği aracın adı açıklanmayan sahibi de gözaltına alındı. Ovacık'tan Tunceli yönüne gelirken saat 15.00 sularında aracı PKK'lılarca gasp edilen araç sürücüsü, bir süre PKK'lılar tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Sürücünün daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğüne gelerek yaşanan olayı anlattığı ve ifade işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi. PKK'lı teröristin saldırı için gasp ettiği araç üzerinde yapılan aramada ise herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmadığı öğrenildi.

KAPANAN YOL AKŞAM SAATLERİNDE AÇILDI

İntihar saldırısı girişimi sonrası saat 15.30 sularında güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak kapatılan Tunceli -Ovacık karayolu akşam saat 19.00 sularında tekrar trafiğe açıldı. Tunceli-Ovacık karayolu üzerindeki kontrol noktasında olayın meydana gelmesi nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin tamamlanmasından sonra saat 19.00 sularında karayolu tekrar trafiğe açıldı.

VALİ KAYMAK OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

1 PKK'lının intihar saldırısı girişiminin önlenmesi ve saldırıyı gerçekleştirmek isteyen PKK'lının polisler tarafından ldürülmesinden sonra Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, saldırı sırasında polis kontrol noktasında bulunan polislerden olay bilgi alarak başarılar diledi. .

Akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasından sonra gazetecilere, saldırının gerçekleştiği nokta görüntü almasına izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-olayın yaşandığı noktadan görüntü

-olay sırasında kırılan araç camlarından görüntü

-el bombasının patladığı noktadan görüntü

-polis kontrol noktasından görüntü

-yolda biriken araçların geçişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()



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Van'da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen bölgeye jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lıların 15.04.2017 tarihinde Muradiye ilçesi Açıkyol mahallesi mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 piyade tüfeği ile 1 adet roketatar ele geçirildi.

Haber: Orhan AŞAN / VAN,()

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Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp; kızını alarak kaçtı (3)

İZMİR'DE YAKALANDI

KONYA'da boşandığı eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız'ı, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 59 yaşındaki Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle öldüren Erdal Atlı, yanında götürdüğü 7 yaşındaki kızı S.A. ile birlikte kaçtığı İzmir'in Torbalı İlçesi'nde polis tarafından yakalandı.

Haber: KONYA, ()

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Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada

KONYA'da bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyeyerek yola taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya hemen müdahele etti. Kalabalık grup güçlükle ayrıldı. Kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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- Kavga anı cep telefonu görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA,()

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

KONYA'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hakan Çelebi(24), iddiaya göre yönetimindeki 42 JK 470 plakalı otomobilliyle iddiaya göre kırmızı ihlali yaparak, kent merkezinden karayolu çıktı. Bu sırada Hatay'dan Konya'ya Mevlana Müzesi ziyaretine giden Asım Tuna'nın(58) kullandığı 31 AYN 12 plakalı minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakan Çelebi, Asım Tuna ve minibüste bulunan Fidan Zabunoğlu(37), Vesime Tuna(54), Hafize Çirmi(60), Nezire Tursun(59), Nurten Köstekçi(69), Fatma Aliye Bayrakçı(57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detal

- Yaralıların ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA,( )