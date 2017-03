DHA YURT BÜLTENİ - 21

Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü (6)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Şirin için 7. Kolordu Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Tören, şehit uzman çavuş Şirin'in naaşının katafalka koyulması ve saygı duruşuyla başladı. Törende uzman çavuş Ali Şirin'in özgeçmişinin okundu. Yüzbaşı Aydın Aslan tarafından birlik adına yapılan konuşmanın ardından şehidin ruhuna dualar okundu. Törenin ardından uzman çavuş Şirin'in naaşı, memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi'ne uğurlandı.

Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Vali Yardımcıları Tuğba Koşal, Mehmet Çağrı Özpolat ve Sercan Gökdemir, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Özel, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, Sur İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mehmet TÜRK, DİYARBAKIR,()

======================================

CHP'li İnce: Evet ya da Hayır'ı bilerek, okuyarak anlayarak ver

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Neden referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş. Bu gün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum., Ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu. Partisinin Yozgat İl teşkilatı tarafından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, Anayasa değişikliği ve halk oylamasında neden hayır verilmesi gerektiğini anlattı. İnce, "Diyorlar ki, 'Hayır diyenler teröristtir' Saadet Partisi 'hayır' diyor, Büyük Birlik Partisi 'hayır' diyor, Anavatan, Doğruyol, Demokratik Sol Parti, Ülkücüler de 'hayır' diyor. Parti yönetimine bakmayın siz, ülkücüler 'hayır' diyor, ben bunu görüyorum. 'Evet' diyenler de 'Hayır' diyenler de bu memleketin evladıdır. Hepsi saygıdeğerdir. Hangi kararı alırsa alsın, ama şunu unutmamız lazım; 'Evet' ya da 'Hayır' ver ama bilerek ver, okuyarak ver anlayarak ver diye konuştu.

REFERANDUM YERİNE ALMANYA TARTIŞILIYOR

Referandum sürecinde Almanya'nın kararlarının tartışma konusu yapıldığını ifade eden İnce, “Neden, referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş, Türk hükümeti Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yılıdırım ile Bekir Bozdağ ile, fark etmez. Bu gün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum; ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çanakkale'de Meral Akşener'in program yapacağı salonun ışıklarını kestiler. Merkel mi kesti? Merkel'i kınıyorum. Milletimizin de doğruları bilmesi lazım. Biz 2008 yılında TBMM'de bir kanun çıkardık, AKP çıkardı bunu. Kanunda 'Yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz' diyor yasak yani. Türkiye kanun çıkarmış, 'yurt dışında siyaset yapamazsın' diye. 15 Şubat'ta da YSK bir karar almış, demiş ki 'yurt dışında sakın propaganda yapmayın, kanun var" diye konuştu.

EVET VERİRSENİZ TERÖR BİTECEK

Referandumda oylanacak olan 18 maddenin hiç birinde terör ve ekonomi konusunun olmadığına değinen Milletvekili İnce, "Evet verirseniz terör bitecek. Evet verirseniz ekonomi düzelecek. Bu 18 maddenin 18'ini de ben okudum. En az 50 kere okudum. Hiç bir madde de terörden bahsetmiyor, hiçbir madde de ekonomiden bahsetmiyor. Yok böyle bir şey. Bu anayasa yürürlüğe 2019'da girecek. Nasıl oluyor da 17 Nisan'da terör bitiyor. 2,5 sene sonra yürürlüğe girecek, nasıl bitecek. Terörü neden bitiremiyorsun?, yetkin mi yok?. Başbakan mı engel oluyor?. Genelkurmay mı seni dinlemiyor?. Önceden 5 tane yaverin vardı. 5'ide FETÖ'cü çıktı. Şimdi Genelkurmay başkanını gezdiriyorsun yanında yaver gibi. O mu dinlemiyor sözünü, kim dinlemiyor. Hangi konuda yardım istiyorsun da vermedik" diye sordu.

BEYAZ DEMOKRASİNİN KEFENİ

Referandumda kahverengi pusulaya mührün basılmasını isteyen İnce, “16 Nisan'da sandığın başına gittiniz, sandık parası istemeyecekler, oy pusulası parası yok, mürekkep parası yok. Mürekkep devletten, mühür devletten, bas hayrın üzerine kurtul bu illetten. Mühürü beyaza mı kahverengiye mi basacaksın. Beyaz demokrasinin kefeni. Bu seçimde beyaz, demokrasiye kefen giydirirsin, kahverengi, toprağın bereketidir, bas kahverengiye" dedi.

EYALET KURMA YETKİSİ VERİYORSUNUZ

16. maddenin eyalet kurma yetkisi verdiğini öne süren Muharrem İnce, "Size şerefimle söylüyorum, eyalet kurma yetkisi veriyorsunuz. Aklınız başınıza alın. Karar sizin. İster evet verin, ister hayır verin. Millet ne derse kabulümüzdür. Kızmam, küsmem. Siz milliyetçi insanlarsınız. Milliyetçiliği ayaklar altına alan birisine şimdi evet diyeceksiniz öyle mi? Verin oyu, bir şey demiyoruzö değerlendirmesini yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Seçim otobüsünün meydana gelişi

-CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

================================

Foça'da yağmur etkili oldu

İZMİR'in Foça İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar, dereye döndü.

Foça'da dün gece başlayan, bugün de aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar ve mazgallardan taşan sular, sokak ve caddelere doldu. Atatürk Mahallesi'nde zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Denizkent semtine giden yollarda, bazı bölümlerde çökmeler oluştu. Sökülen kaldırım taşları ise yolda trafik akışını olumsuz etkiledi.

Foça Belediyesi ile İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler, yağışın başladığı saatlerden beri yolları açmaya, gelen şikayetler doğrultusunda su basan ev ve işyerlerinde sıkıntıları gidermeye çalışıyor.

Öte yandan; 8 Mart Kadınlar Günü için ilçeye gezi planlayan bazı kadın grupları, yağmurun etkisinin daha az görüldüğü Demokrasi Meydanı, Sevgi Caddesi ve Küçükdeniz Limanı çevresinde şemsiyeleriyle dolaşarak kutlamalarını gerçekleştirdi.

Haber: Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir),()

==============================

Otomobilin çocuğa çarpma anı kameralara yansıdı

KONYA'da seyir halindeki bir otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ilköğretim öğrencisi bir çocuğu çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk kaldırım üzerine fırladı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Kaza anını gösteren kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,)

==============================

Kadınlar yağmur altında günlerini kutladı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sağanak yağmura rağmen coşkuyla devam etti.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan kadınlar, ellerinde, pankartlar taşıyarak ve düdük çalarak eylem yaptı. Eylem sırasında başlayan yağmura aldırmayan kadınlar slogan atmaya devam etti. Belediye Meydanı'na kadar sağanak yağmur altında yürüyen kadınlar, basın açıklamasını yaptı. Açıklamayı okuyan Dernek Başkanı Figan Erozan, "Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, bedenimizin ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, kürtaja erişimimize, çocuk doğurup doğurma kararımıza müdahalelere karşı, hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımızın marjinalize edilmesine karşı, güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara karşı, Türkiye'den kadınlar da dünyada yükselen bu sese ses veriyoruz.8 Mart 2017, 40'tan fazla ülkede Uluslararası Kadın Grevi Günü olarak tarihe geçiyor. Hayatı istiyoruz demek için, seçimlerimiz kararlarımız bizimdir demek için greve ses veriyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından grup halay çekerek eylemini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kadınların yağmur altında yürüyüşünden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Halaydan ve sloganlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

==============================

Manisalı kadınlar şarkılarla 'hayır' dedi

MANİSA'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Manisa Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, besteledikleri şarkılarla 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasaya 'hayır' dedi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisa Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Kadınların kutlamasına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. Slogan atan kadınların ellerinde 'Tacize, tecavüze hayır, kadınlar birlikte güçlü', 'Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün', 'Özgürlüğüm için hayır' yazılı pankartlar taşıdı. Kutlama öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Gülbahar Tahmilci basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Hasgör, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istedi. ADD Başkanı Gülbahar Tahmilci ise, cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilmesini talep etti. Tahmilci, "Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla yapılmalıdır. İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar besteledikleri 'hayır' şarkısını hep birlikte söyledi. Meydanda şarkı söylemeye kadınlara Manisa'nın kadın Milletvekili Tur Yıldız Biçer de eşlik etti.

Şarkının ardından kadınların kutlaması sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Meydanda kadınlardan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Kadınların bestelediği hayır şarkısı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

==============================

BBP'li Destici: Referandumla ilgili ince eleyip sık dokuduk

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumla ilgili karar vermek için teşkilatları ile istişarede bulunduklarını belirterek, "İnşallah Ankara'ya döndükten sonra kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız. Kamuoyunu çok beklettik ama biz ince eleyip sık dokuduk" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, akşam saatlerinde partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda partili katıldı.

"BİRLEŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, referandum sürecine değinerek, "Biz BBP olarak bu konu ilk gündeme geldiğinde önerilerimizi sunduk. Ondan sonra Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken tekrar önerilerimizi sunduk. Daha sonra biz bununla ilgili düşüncelerimizi hem iktidara, hem muhalefete, hem teklif sahiplerine ifade ettik. Hatta bu sürede partimizde aldığımız kararla da, bölücülerin partisi HDP hariç ister 'evet' demiş olsun, ister 'hayır' demiş olsun hepsiyle görüşebileceğimizi ifade ettik. Ve bu süreçte hemen hemen hepsiyle de görüştük. Bunu yapan tek siyasi parti de biziz. Çünkü bizim farkımız orada. Birileri ayrıştırabilir, birileri kamplaştırabilir ama biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak birleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE KARARIMIZI AÇIKLARIZ"

Refarandum kararlarını istişare ederek vereceklerini belirten Destici, daha sonra şunları söyledi: "Kurullarımızın, teşkilatlarımızın teamüllerini ölçeceğiz. Sadece il ve ilçe teşkilatlarımız değil Avrupa'da gönül bağı içinde olduğumuz kuruluşlarımız, Alperen teşkilatımız, kadın kollarımız ve diğer merkez kollarımızla görüştükten sonra bütün bu değerlendirmeleri karar organımız olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'na getireceğiz. Ve ondan sonra da memleketimiz için, devletimiz için neyi doğru görüyorsak hiç çekinmeden, kınayanların kınamasına da aldırmadan doğru gördüğümüzün yanında duracağız. Biz istişarelerimizi hemen hemen tamamladık. Buradan sonra bir de Kayseri uğrayacağım. Ve ondan sonra inşallah Ankara'ya döndükten sonra da çok gecikmeden kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız."

"İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK"

Kendi partileri dışında kararını açıklamayan parti kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kamuoyunu çok beklettik ama biz ince eleyip sık dokuduk. Bir yanlış yapmama konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduk. Biraz önce ifade ettiğim gibi önce devletimizi düşünerek, devletimiz açısından bu değişikliğin ne getirip ne götürdüğünü, sonra da milletimiz açısından ne getirip ne götürdüğüne bakacağız. Ben Balkanlardaki kardeşlerimle de konuşuyorum. Kosova'daki, Bosna'daki, Makedonya'daki, Kuzey Irak Türkmenleriyle de konuşuyorum. Suriye Türkmenleriyle de konuşuyorum. Onları da dinliyorum. Sadece teşkilatlarımızın görüşlerini değil, eskimiz ve yenimizle de konuşuyorum. Hepsiyle konuşarak doğru bir karar vermeye çalışıyorum. Tabi en büyük yardımı bu kararı verirken de rabbimden ümit ediyorum. Her namazımın sonunda 'Yarabbi bana senin rızan dışında bir söz söyletme ve iş yaptırma' diye dua ediyorum. İnşallah rabbim bizi yanlış bir kararın içinde bırakmaz."

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Destici'nin konuşmaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

=============================