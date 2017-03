DHA YURT BÜLTENİ-21

Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Hilvan Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'ya uçakla gelecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak için GAP Havalimanı'na giden ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yağışı nedeniyle ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin aracının da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste teraviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek Cizre'de esnafı ziyaret etti, referandum için destek istedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, olağanüstü güvenlik önlemleri altında esnafı ziyaret etti. Şimşek, esnaf ziyareti sırasında çocuklara tatlı ikram ederek, Cizreliler ile Kürtçe yaptığı sohbette, referandum için destek istedi.

Bugün uçak ile Şerafettin Elçi Hava Limanı'na gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve kalabalık partili grubu karşıladı. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre'ye gelen Şimşek, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kürtçe konuştuğu Cizreli vatandaşlardan, Başbakan Yardımcısı Şimşek referandumda "Evet" demeleri için destek istedi. Daha sonra Cizre Öğretmenevi'ne geçerek sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer ile öğlen yemeğinde biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yemek sonrası bir konuşma yaptı. İnsanların huzur, barış ve refahı hakettiği gibi güzel şehirlerde, güzel yaşam standartlarını da hakettiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu: "O nedenle bu şehri biz de terör örgütünün hendek siyaseti nedeniyle, ortaya çıkan kararları nitelerken, yeniden inşayı, çok güzel bir şekilde yapmaktır. Çok önemli, değerli kardeşlerim bir kere her şeyden önemli bunun altını çizmek istiyorum; Bin yıldır bu topraklarda Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bütün diğer eknik kökenden insanlarımız ile kardeşiz, baraberiz. Biz terör örgütü olmasa aslında buralarda Türkiye'nin en batısındaki gibi çok daha mürefeh, çok daha huzurlu, çok daha kalkınmış şehirlerimiz, hünerimiz olurdu. Bugün bir çok sorunun temelinde şiddet var, terör var. Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde sizde bilmiyorsunuz ne huzur olur, ne yatırım olur, nede arzuladığınız çercevede demokrasinin standarları iyileşir. Çünkü, silahların gölgesinde bu işler olmaz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde ilk defa bu hükümet döneminde biz çıktık, dedik ki; geçmişteki ret ve inkar siyasetine bir son veriyoruz. Kürtler bizim kardeşimizdir, vardır, dilleri, kültürleri, gelenekleri, en az bütün diğer etnik gruplar kadar, zengilikleri, tarih anlamında önemlidir ve başımızın üstünde yeri var. Yani biz ret ve inkar siyasetine, bu ülkede son verdik. Bu ret, inkar siyaseti 10 yıllar önce devam etmiş, bu bölgenin kalkınması için olağanüstü çaba gösterdik. Yani hiç bir dönem olmadığı kadar bu coğrafyada, bu bölgede biz eğitime yatırım yaptık. Cizre'de olsun, Şırnak'ta olsun, İdil'de olsun, Silopi'de olsun, diğer bazı illerimizde, mahallelerinde hendek siyaseti, çukur siyaseti, böyle siyasetlerden sonuç çıkmaz. Nitekim o çukurlara, o hendeklere hepsi gömüldü. Açık ve net olarak devlet iyi niyetle, bizim hükümetimiz bu sorunları çözelim, iyi niyetiyle açılan bütün alanları, atılan bütün adımları sonuna kadar istismar eden ve sadece şiddetten nemalan bir terör örgütünden bahsediyoruz."



Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyon yukarı gitmiş, bunu görüyoruz (2)

ESKİŞEHİRSPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valilik ziyaretinin ardından Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Halil Ünal bakan Ağbal'a Eskişehirspor forması hediye etti.

'DEMOKRASİ ŞÖLENİ İÇERİSİNDE REFERANDUMU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Ağbal daha sonra Bayburtlular Çamlıkız Derneği'ni ziyaret etti. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin referandum sürecinden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreç içerisinde birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize her zamankinden daha fazla önem verelim istiyorum. Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Biz inanıyoruz ki; bu, ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak. Ülke kalkınacak, Eskişehir de büyüyecek, Bayburt ta büyüyecek, Erzurum da büyüyecek, her yer büyüyecek ve kalkınacak. Bu süreçte elimizden geldiğince bu anayasa değişikliğine size ne sağlayacağını anlatmaya çalışacağız. Ama şunu bilin ki o sandığa gittiğiniz zaman her şeyin üstünde olan bir şey var. O da birliğimiz ve beraberliğimiz. Bunu çok önemsiyoruz. 16 Nisan'da inşallah hep beraber nerede olursak olalım sandığa gideceğiz. Millet olarak, birey olarak bu devlete bir borcumuz var. Bu milletin kaderini tayin edecek referandum oylamasında irademizi ortaya koyacağız. İrademiz ne yönde olursa olsun sandığa sahip çıkacağız. Herkes dili döndüğünce bu değişiklikleri anlatacak. Asla yalan söylemeyeceğiz. Asla yanlış şeyler söylemeyeceğiz. Bu referandumun birliğimiz, beraberliğimiz için çalışacağız. Bir demokrasi şöleni içerisinde bu referandumu hep beraber gerçekleştireceğiz.

'2017 YILI, 2016'DAN DAHA İYİ OLACAK'

Maliye Bakanı Ağbal, Eskişehir'de son olarak Eskişehir Genç İşadamları Derneği'ni (EGSİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbal şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz çalışmaların da meyvelerini verdiğini görüyoruz. Her geçen gün ardı ardına ekonomide güzel ve olumlu haberleri duyuyoruz, gelişmeleri izliyoruz. Bu açıdan 2017 yılı inşallah 2016 yılından daha iyi olacak. Her bakımdan. Türkiye için son derece önemli bir anayasa değişikliği yapmanın eşiğindeyiz. Ülkemizdeki birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet etmesini diliyorum. Demokrasinin güzelliklerinden bir tanesi de bu. Yani milletin sözü her şeyin üzerinde. Ülkemizin daha ileriye gitmesini, kalkınmasını, büyümesini istiyoruz. Kalkınan, büyüyen Türkiye'nin insanın refahına güç verdiğini de biliyoruz. Bu açıdan bu referandumda inşallah güzel bir netice çıkacak ve ardından çok daha güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. 90'lı yıllardan buralara geldik. O zamanları biliyoruz. Şimdi siz yeni kuşaklarsınız. Babalarınızdan bu işleri devraldınız daha da ileriye götüreceksiniz. Ben görüyorum, çok daha iyi motive olmuş, eğitimli, global bir vizyona sahip, ülkenin gitmesi gereken istikameti çok iyi gören arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, işadamlarımızsınız. Sizlerle birlikte inşallah Türkiye daha güzel olacak. Yatırımlara hep beraber sahip çıkacağız. Son bir yılda hayata geçirdiğimiz birçok uygulamanın arkasında hep sizlerin görüş ve önerileri var. Sanayicilerimizin fikirleri var."

Yolda yürüyen öğrencinin kulağına tel takıldı

Çanakkale'deki bir ortaokulun öğrencisi 14 yaşındaki Berke Taş'ın sol kulağına, kaldırımda yürürken okulun tel örgülerinin dikenli teli girdi. İtfaiyenin müdahalesiyle teller kesildi, hastane götürülen çocuk tedaviye alındı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde yürüyen Gazi Ortaokulu öğrencisi Berke Taş'ın sol kulağına, bugün saat 15.30'da, bir anda, okulu çevreleyen tel örgünün tellerinden biri girdi. Acı içinde kalan Berte Taş'ın yardım çığlıklarına okul yönetimi ve çevreden gören vatandaşlar koştu. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri ile 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Berke'nin sol kulağına takılan teller kesilerek kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Berke Taş, kulağında kalan telle, tedavisi için ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taş'ın kulağındaki tel çıkarılıp, pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi. Berke'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Karabük'te İsrail protestosu

Karabük'te, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail'de camilerde hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını protesto etti.

100’üncü Yıl Mahallesi Pazar Yeri Camisi önünde toplanan yaklaşık 60 kişi, 'Ezan İslam’ın sesli bayrağıdır', 'Mescid-i Aksa onurumuzdur', 'Kutsalıma dokunma İsrail', 'Ezanlara özgürlük', 'Türkiye’nin gençliği ezanları susturmayacak' pankartları açıp İsrail aleyhine sloganlar attı.

Türkiye Gençlik Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk'ün basın açıklamasını okuması ardından grup dağıldı.

Milas'taki fuarda genç çiftçiler yarıştı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde bu yıl 8'inci kez açılan Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, genç çiftçiler arasında bilgi yarışması düzenlendi. 12 ilçeden 12 kişinin katılığı yarışmanın birincisi, Bodrum'dan katılan çiftçi oldu.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce, bu yıl 8'inci kez kapılarını açan Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda bir kez daha bilgi yarışması düzenlendi. Fuar alanında gerçekleşen yarışmaya; Bodrum'dan Songül Tüzün, Dalaman'dan Pembe Gül Bolat, Fethiye'den Sibirya Güven, Kavaklıdere'den Ümmühan Şahan, Köyceğiz'den Ferhat Keskin, Marmaris'ten Nurcan Tosun, Menteşe'den Güldane Yaraş, Milas'tan Melek Yayla, Ortaca'dan Veside Can, Seydikemer'den Mutlu Namak, Ula'dan Nurcan Özderin ve Yatağan'dan Özge Kuzluk katıldı.

AMAÇ FUARA RENK KATMAK

Muğla'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen desteklemelerden yararlanan genç çiftçilerin yarışması öncesinde konuşma yapan Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammed Sevinç, "Tarım alanındaki yenilikleri, değişiklikleri takip etmeniz açısından sizlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği fuarda kurum olarak bizler de her yıl yarışmalar düzenlemeye çalışıyoruz. Bu yıl genç çiftçiler arasında bilgi yarışması yapmayı düşündük. Daha önce arıcılar, kadın girişimciler, zeytinyağı yarışmaları yapmıştık. Bu yarışmaları hem fuara renk katmak hem de üreticilerimizin bilgi birikimini ölçmeye çalışıyoruz. Üretmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Pazarlamasında da sorunların yaşandığını biliyoruz. Ama üretimin olduğu her yerde her alanda mutlaka sorunlar sıkıntılar yaşanıyor. Önemli olan bu sorunları sıkıntıları çözüme kavuşturmak. Bizler sizlerin daha verimli en iyi şekilde ürünlerinizi alabilmenizi, verimli ve sağlıklı yetiştirebilmeniz için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Sevinç'in ardından yarışmanın jürisinde görev alan Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcıları Mehmet İdar, Enver Aydın ve Veteriner Hekim Songül Topal yerlerine davet edildi. Yarışmada genç çiftçilere 15 soru yöneltildi. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Songül Tüzün soruların büyük bir bölümüne doğru cevap vererek yarışmanın birincisi oldu. Dalaman'dan Pembe Gül Bolat, Köyceğiz'den Ferhat Keskin ve Milas'tan Melek Yayla eşit puan aldı. İkinci ve üçüncünün belirlenmesi için bu yarışmacılara yedek sorular soruldu. Yedek sorulara doğru yanıt veren Milas'tan Melek Yayla ikinci, Dalaman'dan Pembe Gül Bolat üçüncü oldu. Birinciye ödülü olan süt sağım makinesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Sevinç, ikinciye tohum İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, üçüncüye ise hediye paketi İl Müdür Yardımcısı Mehmet İdar tarafından verildi.

