DHA YURT BÜLTENİ - 21

Gaziantep'te FETÖ'den 9 öğretmene tutuklama



GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 öğretmenden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer öğretmenlerden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 7'si ise serbest bırakıldı.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()-

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Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, terör örgütü PKK/ KCK bünyesinde faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki N.K., memleketi Adıyaman'da saklandığı ailesinin evinde operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/ KCK yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nın memleketi Adıyaman'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde N.K.'nın ailesinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polisler, evde ailesinin yanındaki N.K.'yı gözaltına aldı.

Haber: ADIYAMAN, ()

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Çorbayı beğenmeyince garsonun gözünü kör etti, 2 ay sonra yakalandı

ADIYAMAN'da 8 ay önce girdiği lokantada sipariş ettiği çorbayı beğenmediği için tartıştığı ve geçen yıl 30 Aralık'ta yolda karşılaştığı garson Kemal Akça'yı bıçakla yaralayıp sol gözünü kör eden 36 yaşındaki Hikmet Arıcan olaydan 2 ay sonra yakalandı.

Olay, geçen yıl Haziran ayında bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Arıcan kent merkezinde girdiği bir lokantada istediği çorbayı beğenmeyince garson Kemal Akça ile tartışıp ayrıldı. Arıcan, tartışmadan 6 ay sonra geçen yıl 30 Aralık'ta Atatürk Bulvarı'nda yolda karşılaştığı Akça'yı 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Akça sol gözüne aldığı bıçak darbesiyle görme yetisini kaybederken, Arıcan kayıplara karıştı.

Polisler, Adıyaman- Çelikhan karayolunda bugün durdurdukları ticari bir takside bulunan kişinin Hikmet Arıcan olduğunu belirleyince gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arıcan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

- Polislerin gözetiminde emniyete götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN-)

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Konya'da iki gurup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 1'i polis 4 yaralı

KONYA'da iki gurup arasında iddiaya göre park etme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park etme yüzünden iki gurup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce iki gurup taşlı bıçaklı birbirine girdi. Olay yerine giden polis ekipleri yetersiz kalınca mahalleye çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. Kavga da vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan 32 yaşındaki Hüseyin Gülağacı kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru da başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Kavga da taş ve bıçakla yaralanan diğer 3 kişi de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden detaylar

-Olay yerine gelen çevik kuvvet detay

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())