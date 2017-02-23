DHA YURT BÜLTENİ - 21

Suikast timindeki iki komandonun Yunanistan'a sığındığı iddiası

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otale baskın yapan askeri timde yer aldığı öne sürülen askerlerden F.A. ile H.Ç.'nin Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yunanistan'da yayın yapan haber sitesi www.protothema.gr, bugün saat 16.49'da yayınladığı haberde 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni yüzerek geçen iki Türk vatandaşının Orestida şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi. Fotoğrafları yayınlanan F.A. ile H.Ç.'nin TSK'da komando olarak görev yaptıklarını ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan askerler arasında yer aldıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Türk ve Yunan makamlarından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()-

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Yolcusu rahatsızlanan uçak Çanakkale'ye acil iniş yaptı

ALMANYA'dan İzmir'e sefer gerçekleştiren özel bir hava yoluna ait uçak, 86 yaşındaki Hasan Deveci isimli yolcunun ani rahatsızlanması üzerine uçak Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Deveci kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Almanya'dan kalkan ve İzmir'e gittiği öğrenilen özel bir hava yoluna ait uçaktaki yolculardan 86 yaşındaki Hasan Deveci rahatsızlandı. Uçağın pilotu Çanakkale Havalimanı kulesi ile temasa geçip acil iniş izni istedi. Bunun üzerine Çanakkale Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcu Hasan Deveci, apronda hazır bekletilen ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada doktorların ilk müdahaleyi yaptığı hasta tedavi altına alındı. Olayın ardından uçak İzmir'e gitmek üzere Çanakkale Havalimanı'ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havaalanındaki uçaktan görüntüler

- Acil servis önünden görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Tersane işçisi kopan halatın başına çarpması sonucu öldü



YALOVA'nın Altınova İlçesi'ndeki bir tersanede çalışan 39 yaşındaki Mustafa Coşkun kopan halatın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Altınova'da bir tersanede çalışan Mustafa Coşkun, tersaneye gelen bir gemi çekilmeye çalışılırken kopan halatın başına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine tersaneye gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Mustafa Coşkun'a ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Mustafa Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Mustafa Coşkun yarın Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), ()-