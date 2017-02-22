DHA YURT BÜLTENİ - 21

Çıktığı vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan genç öldü

ADANA'da 16 yaşındaki Berkay Er, çıktığı tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde Adana Tren Garı'nda meydana geldi. Sinemadan çıkıp yaya olarak eve giden dört arkadaştan Berkay Er, tren garından geçerken vagonun üzerine çıktı. 25 Kilovolt elektrik akımının geçtiği tellere 1 metre kadar yaklaşan Er, akıma kapıldı. Güçlü bir parlamanın ardından yardım çığlıklarını işiten gar görevlileri, Er'i yerde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berkay Er'in öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Er'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gencin arkadaşlarını ifade için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adana Tren Garı'nın dış görüntüsü

- Gar önünde bekleyen polis ve cenaze aracı

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Hayatını kaybeden Berkay Er'in raylar arasında görünen ayakkabısı

- Yüksek akımın geçtiği tellerden görüntü

- Raylar arasındaki cesedin tabuta konulması

- Rayların arasında tabutu taşıyan polis ve gar görevlileri

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Niğde’de FETÖ’den 4 avukat tutuklandı

NİĞDE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkan 5 avukattan 4’ü tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 18 Şubat günü Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden avukat olan 5 zanlı, bugün adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan avukatlar H.A., H.A.K., Y.Ü., O.Y. ve K.C., tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan avukatlardan Y.Ü., H.A., O.Y., H.A.K. tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüpheli avukatların adliyeye girişi

- Adliyenin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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