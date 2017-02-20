DHA YURT BÜLTENİ - 21



FETÖ'den 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' tehdidi



Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuksuz yargılanan Arif Muhammed Özer ifadesinde, toplantılarda Hazreti Muhammet için 'öteden gelen adam' tabirinin kullanıldığını, Fethullah Gülen'in kainatın efendisi gibi gösterilmeye çalışıldığını, 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' tehdidi ile örgütten kopmaları önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Gölcük'te esnaflardan oluşan ve FETÖ/PDY içerisinde 'Sultan Babalar' olarak bilinen grupta yer alan 24 sanık Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmaya Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk, Remzi İşeri, Sedat Şen, Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez, Osman Yavuz ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütlerine Finansal Desteğin Önlenmesi Kanununa Muhalefet, Dini İnanç ve Duyguları Suiistimal Etmek Suretiyle Dolandırıcılık, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek' suçlamalarıyla yargılananlar tek tek dinlenerek, savunmaları alındı. İddianamede itirafları bulunan ve örgüt içerisindeki Sultan Babalar isimli yapılanmayı anlatan tutuksuz yargılanan Lokman Polat, "Erzurumlu hemşerim olduğundan Fethullah Gülen'e bir gönül bağım vardı. 1998'den beri bir fiil sohbetlere gittim. O toplantılarda Kuran-ı Kerim, Risale-i Nur okunuyor, Fethullah Gülen'in vaazları dinletiliyordu. Ben küçük esnaflar grubuna katılıyordum. Bize Sultan Babacılar da deniyordu" dedi. Tutuksuz yargılanan, iddianamede itirafları bulunan Arif Muhammet Özer ise FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "2010 yılına kadar zaman zaman kendi aralarında yaptıkları cemaat toplantılarına katıldım. 2010 yılından sonra yapı ile ilişkimi sorgulamaya başladım. Dini caydırıyorlardı. Hz. Muhammet için öteden gelen adam tabirini kullanıyorlardı. Fethullah Gülen'i ön plana çıkartıyorlardı, aşırı övücü konuşmalar yapıyorlardı. Kainatın efendisi gibi göstermeye çalışıyorlardı. 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' diyerek kopmaları engellemeye çalışıyorlardı. Orada kötü hissettim. İlişkilerimi, görüşmelerimi sonlandırdım. 2012 yılından sonra devletle ve hükümetle çatışmaya girdiklerini gördüğümden tamamen ayrıldım. Arkamdan hasta, çürük, çürük elma, çürük domates gibi laflar etmişler. Bu gruptan ayrıldığımı Gölcük'te herkes bilir. 15 Temmuz'dan sonra yapılan demokrasi mitinglerine her gece ailemle katıldım" diyerek kendini savundu. Duruşma sonucunda Remzi İşeri, Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk ve Sedat Şen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye oldu. Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez ve Osman Yavuz'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıkların ise yurt dışına çıkış yasakları devam ederken, adli kontrol kararı kaldırıldı.



Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (6)



NAHÇIVAN HEYETİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Nahcivan heyeti Iğdır'a geldi. Kazazedelerin büyük bölümünün Azerbaycan ve Nahçıvanlı olması nedeniyle Nahçıvan Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebihi Navruzof, Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov, Kars Azerbaycan Başkonsolosu Hasan Zeynalov, Vali Ahmet Turgay Alpman ile birlikte yaralıların tedavi gördükleri Iğdır Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hastaların sağlık durumu ile ilgili bilgi alan heyet, kaza ile ilgili çalışmalarından dolayı Vali Ahmet Turgay Alpman, emniyet, jandarma ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin isimleri şöyle: "Şoförler; Hüseyin Otan, Ali Karadağ. Türk vatandaşları; Okay Turan, Mustafa Tüfekçi, Ziver Tek (kadın), Azeri uyruklu; Süleyman Aliyev, Farhat Fardahu, Samaya Jafarova (kadın)"



Haber: IĞDIR ()

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Yangında 15 aylık bebek yanarak can verdi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, üç katlı binanın bodrum katındaki dairede sobadan çıkan yangında, 15 aylık Buğlem bebek yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında 13 Eylül Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katındaki dairede çıktı. İlknur İregöl (24) ile çocukları Tahir (4), Halil İbrahim (4), Emir (1) ve 15 aylık Buğlem evde olduğu sırada sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne İlknur İregöl, çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i alarak dışarı çıktı. Anne İregöl, Buğlem'i kurtarmak için tekrar içeri girmek istediği sırada dumandan etkilenerek fenalaştı. Çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evin içerisinde yaptığı incelemelerde 15 aylık Buğlem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne İlknur İregöl ile çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan anne ve çocuklarını durumunun iyi olduğu öğrenildi. Talihsiz bebeğin cesedi ise, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan evden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

- Dışarı çıkarılan yanan soba kovasından görüntü

- Evin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

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Dere yatağına devrilen traktörün altında can verdi

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 32 yaşındaki Engin Miktariye köprüden dere yatağına devrilen odun yüklü traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kumluca’ya bağlı Karacaağaç Mahallesi’nde oturan Engin Miktariye, 48 U 1827 plakalı traktörünün römorkuna yüklediği odunları ilçe merkezindeki bir tanıdığına götürmek için yola çıktı. Ballık mevkiindeki Delice Deresi’nin beton köprüsünden geçtiği sırada sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör, yoldan çıkarak yaklaşık 2 metreden dere yatağına düştü. Sürücü Engin Miktariye, ters dönen traktörün altında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Engin Miktariye’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alıp gelen Miktariye’nin yakınları fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Engin Miktariye’nin cenazesi otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fenalık geçiren yakınları

- Kaza yerinden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()



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Otomobilin çarptığı minik kız yaralandı

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Sevim Yenice, yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında acıdan feryat eden minik Sevim'in hali, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, annesi Figen Yenice dışarda gezdiği sırada birden annesinin elini bırakıp yola fırlayan Sevim Yenice'ye, Mahmut Can Pazar'ın kullandığı 43 DU 046 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minik Sevim, yaklaşık 3 metre uzağa savrulurken, kızını yerde hareketsiz şekilde gören anne Yenice ise sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri anne Yenice'si sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da 112 Acil'i arayıp ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında minik Sevim'in acıdan attığı çığlıklar, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı. Ambulans ise Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Yenice, buradaki müdahalenin ardından Mersin Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden minik Sevim'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil şoförü Pazar'ı ifadesi alınmak üzere karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan Sevim Yenice

- Anne Figen Yenice'nin sinir kirizi geçirip feryat etmesi

- Minik Sevim'i çarpan otomobil

- Kaza yerindeki vatandaşlar

- Ambulansların kaza yerine gelişi

- Sağlık ekiplerinin minik kıza müdahale etmesi

- Minik Sevim'in sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansların kaza yerinden gidişi

- Yaşlı bir vatandaşın kaza anını anlatması

- Sürücü ile polisin konuşması

- Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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Otomobil, kamyonete çarptı: 3 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, park halinde kamyonete yandan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PP 057 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, park halindeki 09 JM 960 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kubilay Özçelik (22) ağır, Volkan Eker (20) ve Can Demir (20) ise hafif şekilde yaralandı. Başına darbe aldığı ve kan kaybettiği belirtilen Özçelik, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Eker ve Demir ise Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Ambulansta müdahale edilen yaralı

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın kaza yerinden gidişi

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Otomobilin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'44" Boyut: 198 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()