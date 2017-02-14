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DHA YURT BÜLTENİ - 21

Terlikle çocuk döven Kur'an kursu hocası tahliye edildi SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz...

DHA YURT BÜLTENİ - 21

Terlikle çocuk döven Kur'an kursu hocası tahliye edildi



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz avukatının Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından tahliye edildi.

Erenler Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kur'an Kursu'nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz, Sakarya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya başladı. Geçen hafta görülen davada mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karar üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alacağı suç olması nedeniyle tahliyesi için Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tahliyesi yönünde karar verdi. Karar sonrasında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Şükrü Yılmaz bu gece saat 21.00 sıralarında Ferizli Cezaevi'nden tahliye edildi

Haber: ADAPAZARI(Sakarya), ()-

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Terlikle çocuk döven Kur'an kursu hocası tahliye edildi



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz avukatının Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından tahliye edildi.

Erenler Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kur'an Kursu'nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz, Sakarya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya başladı. Geçen hafta görülen davada mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karar üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alacağı suç olması nedeniyle tahliyesi için Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tahliyesi yönünde karar verdi. Karar sonrasında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Şükrü Yılmaz bu gece saat 21.00 sıralarında Ferizli Cezaevi'nden tahliye edildi.

Haber: ADAPAZARI(Sakarya), ()-

 

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