DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kocaeli'de huzur operasyonu

KOCAELİ'de, Huzur Operasyonu kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Ülke genelinde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde de uygulama yapıldı. İzmit ile Kandıra arasındaki yolda ise İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak uygulama yaptı. Araçlar aranırken, jandarmanın 'Vira' isimli köpeği ile kontrollerde kullanıldı. Araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma ve polisin arama yapması

Jandarmanın köpekle arama yapması

Uygulama noktalarından görüntüler

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),()

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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 1'i Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanıp bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

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Ağaçlara çarpıp alev alan LPG'li otomobilin sürücüsü yanarak öldü

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarparak alev alan LPG'li otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Yusuf Gövrek, yanarak can verdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevreli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 çocuk babası Tesisatçı Yusuf Gövrek yönetimindeki 33 N 7601 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra alev aldı. LPG takından sızan gazın da etkisiyle alevler tüm aracı sararken, sürücü koltuğunda sıkışan Gövrek dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücüler, tüm uğraşlara karşın Yusuf Gövrek'i kurtarmayı başaramadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gövrek'in öldüğü belirlendi.

Gövrek'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazada yanıp küle dönen otomobilden görüntü

- Jandarma ekiplerinin kaza yerini incelemesi

- Otomobilin çevresindeki itfaiye erleri

- Çalışmaları izleyen vatandaşlar

- Otomobilden çıkan dumanlar

- Otomobilde yanan Yusuf Gövrek'in cesedinin cenaze aracına konulması

- Otomobilin bagajındaki LPG tankı

- İtfaiyecilerin otomobili soğutma çabası

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN-TARSUS(Mersin),()

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Adana'da 1500 polisle 'Huzur' uygulaması

ADANA'da 1500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamaya, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekât, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden 1500 polis katıldı. Ana caddelerde ve kent giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında polisler, durdurdukları araçları özel eğitimli detektör köpeklerle aradı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada, 20 sabit noktada 750 araç kontrol edilirken, 34 araca farklı sebeplerden 17 bin lira para cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi. 1750 kişiyi sorgulayan polisler, 12 aranan şahsı yakaladı. Kent genelinde 6 bölgede çok sayıda eğlence ve umuma açık mekânlarda da arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 300 gram esrar ele geçirdi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Kahramanmaraş'ta huzur operasyonu

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince huzur operasyonu düzenlendi.

Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta umuma açık yerler denetlenirken, birçok yol ve kavşakta uygulama noktası oluşturuldu. Kafe, kahvehane, bar, park gibi yerlerde denetim yapan ekipler kimlik kontrolü yaptı.

Durdurulan araçları ve içindekilerin üst aramasını da yapan ekipler birçok araç ve sürücüye para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yunus polislerin emniyetten çıkışı

- Polislerin emniyetten çıkışı

- Polislerin kimlik kontrolü yapması

- Polislerin üst arama yapması

- Araçların aranması

- Uygulamadan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Danimarka vatadaşı Abdullah El Holabi (45) ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in (38) kentte bulunduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. İki şüpheli gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü

- Adli Tıp Birimi içindeki yabancı uyruklu iki DEAŞ şüphelisinden görüntü

- DEAŞ şüphelilerinin sağlık kontrolünden sonra Adli Tıp Birimi'nden çıkartılması

- DEAŞ şüphelilerinin polis aracına bindirilmesi

Haber- Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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