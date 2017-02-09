DHA YURT BÜLTENİ - 21

Karabük'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin El Bap bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan uzman onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'in, Karabük'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Uzman onbaşı Umut Aytekin'in şehit olduğu haberini, Karabük Mahallesi Gazi Aytekin Caddesi'nde oturan ailesine, Vali Mehmet Aktaş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile birlikte verdi. Şehit uzman onbaşı Aytekin'in Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan işçi emeklisi babası Hasan ile annesi Zehra Aytekin, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Geçen yıl Haziran ayında göreve başladığı belirtilen Şehit uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Kent Meydanı'nda düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinden görüntüler

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Organları üç hastaya umut oldu

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde beyin kanaması sonucu sekiz gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki Ahmet K.'nın organları üç hastaya umut oldu.

Bandırma İlçesi'nde 8 gün önce evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Ahmet K.'nın bu gece beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Ahmet K.'nin iki böbreği ve karaciğeri yapılan ameliyat ile alındı. Böbreklerden biri Gaziantep'te bir hastaya, bir böbrek ve karaciğeri ise Bursa'da özel bir hastanede tedavi altında bulunan iki hastaya nakledilmek üzere özel kutulara konularak yola çıkarıldı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, "Geçtiğimiz yıl 12 donör ile Türkiye genelinde ikinci olmuştuk, bu yılda ilk naklimizi gerçekleştirdik. Halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Her bağış yeni bir hayattır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Organ nakli için gelen heyet

Özel kaplar taşınıyor

Dr. Ersin Atıcı ile röportaj

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA-Balıkesir,()

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Başiskele'de 200 polisle huzur uygulaması

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 3 kişi sorgulandı. 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza kesilirken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotim, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı noktada yol uygulaması yapılırken, dernek lokalleri, kafe ve kahvehanelerde denetleme yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 3 kişi güvenlik soruşturmasından geçirildi. Uygulamada 304 araç aranırken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan trafik denetlemelerinde ise 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza verilirken, bir araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis uygulamasından görüntüler

Haber: Faruk KIYAK/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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Plastik fabrikasında yangın

SAMSUN'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 63. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plastik boru üretilen fabrikada gece vardiyasında çalışan üç işçi, üst kattan alevler geldiğini fark etti. Yangını söndürmek için müdahale eden işçiler itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada olayı duyup fabrikanın önüne gelen işyeri sahipleri gözyaşlarına engel olamadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu görüntüsü(YANGINDAN)

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,()

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5 ildeki DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

ADIYAMAN merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen pazar günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa ve Gaziantep'te çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

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Marmaris emniyetine yeni atama

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Bodrum'dan atanan 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü İsmail Toygun (40) görevine başladı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlar kapsamında iki müdür yardımcısı meslekten ihraç edildi. Üç aydır boş kalan Marmaris emniyet müdür yardımcılığı görevine dün (Çarşamba) Bodrum İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun atandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yer alan Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı Toygun, 2,5 yıl Fethiye ve 2,5 yıl da Bodrum'da görev yaptı. Polis teşkilatında toplam 19 yıldır görev yapan evli ve bir kız çocuğu babası Toygun, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi, Terörle Mücadele, Asayiş Büro Amirliği, Çocuk Şube Amirliği, Pasaport ve Trafik Tescil Büro Amirliği birimlerinden sorumlu olacak.

Toygun, "Muğla'nın turistik şehirlerine hakim biri olarak görevimizin başındayım. Marmaris'in huzur ve güvenine katkı koymak için çalışmaya başladım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),()

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Ceyhan'da asayiş uygulaması

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 500 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 kişi gözaltına alandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik ile Özel Harekât şubelerinden 500 polisin katılımıyla kent merkezinde asayiş uygulaması yaptı. Bazı hassas bölgeler ile kentin giriş ve çıkışlarında sabit noktada uygulama yapan ekipler, şüpheli araç ve şahısları durdurarak arama yaptı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın yönettiği uygulamanın genelinde 470 kişinin üst araması ve kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 168 araçta arama yapan ekipler, 6 araca ise çeşit suçlardan 8 bin lira ceza kesti. Asayiş uygulamalarının artarak devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),()

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