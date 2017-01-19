DHA YURT BÜLTENİ - 21

Buz tutan barajda yürürken suya düşüp kayboldu

ÇORUM’da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen kişi, kayboldu.

Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen 30-35 yaşlarındaki kişi, buz tutan suyun üzerinde yürümeye başladı. Birkaç metre ilerleyen kişi, bir süre sonra ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Bu sırada aracında oturup manzarayı seyreden Mustafa B., suya düşen kişinin 'imdat' çığlıklarını fark edip yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişinin elinden tutan Mustafa B. de buzun kırılması sonucu suya düştü. Kendi çabalarıyla yüzeye çıkan Mustafa B., aracına gidip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç ise dalgıçların tüm aramasına karşın bulunamadı.

Mustafa B., polise verdiği ifadesinde, “Elinde poşet ve içinde boş şişeler vardı. Büyük bir ihtimal barajda boş şişe topluyordu. Buz kütlesi kırıldı ve içine düştü. Yardıma koştum, elinden tutup kendime doğru çekerken buz kırıldı, ben de suya düştüm. Ben buzun üzerine çıkmayı başardım. Kurtaramadığım için üzgünüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barajdan görüntü

- Dalgıçların çalışması

- Polis, jandarma, afat ve itfaiye ekipleri çalışması

- Kayıp şahsı arama çalışması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Polis memuru, kazada hayatını kaybetti

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Nuri Aktaş yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Ahmetbeyli-Ataköy mevkiinde meydana geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Kuşadası Asayiş resmi ekiplerde görevli polis memuru Aktaş ile diğer otomobildeki 43 yaşındaki Yılmaz Aykut ile 40 yaşındaki Ali Aytun Cengiz yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Aktaş, Menderes Devlet Hastanesi'ne, Nuri Aykut, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Ali Aytun Cengiz ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nuri Aktaş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonunda 18 tutuklama

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden, 18'i tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,()

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Bursa'da PKK propagandasına 14 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 14 şüpheliden 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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İki kardeşin evi yangında kül oldu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bugün akşam saatlerinde Çaltılı Mahallesi'nde Mustafa Yaren ve kardeşi Nevzat Yaren'in aynı bahçe içerisinde bulunan evlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İki evi saran alevleri ekipleri kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki evde kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Haber: Ekrem Çağlar/SALİHLİ(Manisa),()

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