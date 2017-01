DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kocasakal: Bu sisteme Türk tipi demek Türk milletine hakarettir

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, dünyada üç tip başkanlık sistemi olduğunu belirtip, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Şimdi Türk tipi diyorlar buna. Bu sisteme Türk tipi demek, inanın bana Türk milletine bir hakarettir" dedi.

Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Başkanlık ve Anayasa tuzağındaki Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak Ümit Kocasakal katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok sayıda kişinin izlediği panelde konuşan Ümit Kocasakal, Türkiye'nin büyük bir emperyalist saldırı altında olduğunu söyledi.

'SİSTEM DEĞİL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ'

"Biz bu ülkeyi emlak ofisinden almadık. Vatan dediğiniz, ülke dediğiz şey bir arsa değildir. Başka bir şeydir" diyen Kocasakal anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Bu yapılmak istenen bir rejim değişikliği… Bu bir sistem değişikliği değil, gerçekten bir rejim değişikliği. Hangi zamanlamanda ve ortamda buna gidiyoruz. Türkiye'nin başında çok ciddi bir terör belası var. Bu terör belası, sırf terör olsun diye yapılan bir şey değil. Türkiye'yi dönüştürmek, parçalamak, ulus devleti yıkıp, üniter devleti yıkıp, Türkiye'yi Sevr'deki haritadaki duruma getirmek için başvurulan bir şey bu terör. Böyle bir saldırı altındayken ülke, toplumu derinden ayrıştıracak, kutuplaştıracak bir rejim değişikliğinin kime ne faydası vardır? Kime ve neye hizmet eder? Bir kere bu sorusunu kendimize sormalıyız. Öncelikle bunu gündeme getirenlere sormalıyız. Her gün şehit cenazeleri kalkıyor. Yurttaşlarımız ölüyor. En temel ve birincil insan hakkı olan yaşam hakkı tesadüflere kalmış durumda. Eğer o gün ölmemişseniz büyük bir kazanımdır, herkes kıymetini bilsin. Çünkü her yerde, her an bir şey patlayabilir."

'GETİRİLMEK İSTENEN ŞEY BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞİL'

Getirilmek istenen şeyin başkanlık sistemi olmadığını savunan Kocasakal, "Biz neyi tartışıyoruz. Başkanlık sitemi geliyor diye konuşuyor ve tartışıyoruz. Bu getirilmek istenen şey başkanlık sistemi değil ki? Başkanlık sistemi değil bu. Başkanlık sistemi kendi içinde bir sistemdir. Konuşulabilir ve tartışılabilir. Ben karşı çıkarım gene. Türkiye'nin bünyesine uygun değil. Ama başkanlık dediğiniz sistemde de kuvvetler ayrılığı vardır. Artı çok güçlü bir siyasi ve hukuki denetim vardır. Bir kere başkanlık sistemini ne olduğunu biliyor muyuz? Başkanlık sistemi ne? Parlamenter sistem ne? Bu getirmek istedikleri ne? Üçünü yan yana koyduğunuzda tablo net ortaya çıkacak" dedi.

'İKTİDARIN İSTEĞİNE EN YAKIN SİSTEM AFRİKA TİPİ'

Dünyada 3 tip başkanlık sistemi olduğunu söyleyen Ümit Kocasakal, Türkiye'ye getirilmek istenen sistemin Afrika tipine yakın olduğunu öne sürdü. Kocasakal şöyle devam etti:

"Başkanlık sistemi de, parlamenter sistem de her ikisi de kuvvetler ayrılığına dayalı ve demokratik sistemler. Bir kere bunu kabul edelim. İkisinde de kuvvetler ayrılığı var. Dünyada ama 3 tip başkanlık sistemi var. Dördüncüsü yok. Şimdi Türk tipi diyorlar buna. Buna, bu sisteme Türk tipi demek, inanın bana Türk milletine bir hakarettir. Yani Türk milleti demokrasiyle idare edilmeye layık değil, o yüzden Türk tipi diyorlar aslında. Aklımızla, Türk Milletinin aklıyla alay ediyorlar. Bakın 3 tip başkanlık sistemi var. Bir, Amerikan tipi… Sadece Amerika'da uygulanabiliniyor. Amerikan dışında uygulanabildiği ikinci ülke yok. İki, Latin Amerika tipi… Meksika, Uruguay, ora, bura. Onu anlatmaya bile gerek yok. Nasıl sonuçlar verdiğini. Üç, Afrika tipi… Bence bizim bu iktidarın isteğine en yakın o, bu üçü arasında. Afrika tipi."

Kocasakal, Amerika Birleşik Devletleri'nde yargıçların kimsenin karşısında önünü iliklemediğini belirterek, "Amerika'da Obama, şimdi Trump, bir salona girdiğinde hiçbir federal mahkeme hakimi ayağa kalkmaz, önüne iliklemez, çay toplamaya ve fabrika açılışına katılmaz" dedi.

'GENLERİMİZDE PARLAMENTER SİSTEM VAR'

Parlamenter sistemin Türkiye'nin geleneğine ve genlerine uygun olduğunu söyleyen Ümit Kocasakal, "1921 Anayasası Meclis hükümetidir, 1924 anayasası yarı meclis anayasasıdır. Demek ki bizim geleneğimizde ve genlerimizde parlamenter sistem var. Bu tasarıda gazi Meclis, şehit Meclis'e dönüşüyor. Şehit oluyor Meclis. Bu sistemde milletvekili yok. Çünkü bu sistemde millet yok. Meclisin kanun çıkarma gibi bir durumu yok, çok kısıtlı. Meclis denetimi yok, gensoru yok, müzakere yok. Ben soruyorum, ne işe yarayacak o Meclis. Eğer bu böyle geçecekse bari tasarruf olsun, Meclis falan olmasın, ne gerek var 600 tane milletvekiline o kadar milletin parasını vereceğiz. Bu tasarıya göre hukuki denetim de yok. Her şey kararname, ben ona artık kralname diyorum. Kanun hükmünde kralname. Padişah demek bile yanlış. Yemin ediyorum size 1876 Kanun-i Esasi'nden daha geride. Vallahi Abdülhamit'in bu kadar yetkisi yok. Ve biz şu anda Atatürk'e dahi verilmeyen yetkileri konuşuyoruz" diye konuştu.

Edirne'de kar etkisini arttırdı (2)

KAR KALINLIĞI 1O SANTİMİ BULDU

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıkla sürdü. Gece yarısı kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kentte, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı yağış ve tipi nedeniyle kar birikti. Bu nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden bir süreliğine TIR göndermemelerini istedi. Edirne'nin Havsa İlçesi'nde 5 TIR aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne-İstanbul karayolu 3 saatliğine trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DE TATİL ETTİ

Edirne Valiliği'nin ardından Trakya Üniversitesi de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 11 Ocak 2017 tarihi itibari ile bir gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAR TEKİRDAĞ'DA DA ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar, akşamüzeri etkisini artırdı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti. Ekipler, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi girişinde mahsur kalan bir ambulans ve üç otomobili çekerek kurtardı. Şehir merkezi, çevre yolu ve D-110 karayolu Malkara istikametinde kar yağışı etkili olurken, trafik ekipleri Malkara istikametindeki Bağlar rampasına zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde ve önemli arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur kalan çiftçiye 5'inci günde ulaşıldı

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Cuma gününden beri ağılda 500 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan İsmail Gökçe, bugün itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gökçe'nin karnını doyurmak için hayvanlardan birini kesip yediği belirtildi.

Bandırma İlçesi Doğruca Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gökçe, Cuma günü 500 küçükbaş hayvanına yem vermek için mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki ağıla gitti. Ancak Gökçe, kar yağışı nedeniyle ağılda mahsur kaldı. Gökçe içerdeyken ağılın çatısının bir bölümü çöktü. Mahalle halkı, yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar dolayısıyla İsmail Gökçe'ye ulaşamadı.

Yakınlarının pazar günü yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi ve itfaiye ekipleri, dozerlerin yardımı ile bugün İsmail Gökçe'ye ulaştı.

Mahalleye getirilerek kontrtolden geçirilen, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İsmail Gökçe'nin, hayvanlarından birini kesip pişirerek karnını doyurduğu ifade edildi.

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),()

================================

Niğde'de 2 ilçede okullara kar tatili

NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Niğde'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde kaymakamlıklarca alınan kararlar doğrultusunda okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Haber: ALİ KADI / ULUKIŞLA-NİĞDE,()

===========================

Denizli'de 3 ilçede eğitime kar engeli

DENİZLİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çameli İlçesi'nde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Beyağaç İlçesi ile Pamukkale'de de bazı mahallelerdeki taşımalı sistemle okullarına giden öğrenciler için de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Çameli İlçesi'nde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Beyağaç İlçesi'nin Kızılağaç, Ürgüt, Kerimler, Kapuz, Serverler ve Pınarönü mahallelerindeki taşımalı sistemle okullarına gelen öğrenciler ile Pamukkale İlçesi'nde Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardıç ve Uzunpınar mahallerindeki taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için de buzlanma nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,()

=========================