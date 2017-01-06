DHA YURT BÜLTENİ - 21

Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR’da bir pastanede çıkan yangında 2 yaşındaki Mert İsceli yaşamını yitirirken, 1’i çocuk, 5 kişi de yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan pastanenin asma katında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler işyerini sardı. Bu sırada pastanede bulunan Mert İsceli, Alya İsceli (3), Musa Mert Aktaş (19) ve Edanur Kandemir (24) alevlerin arasında kaldı. İşyeri sahibi 41 yaşındaki Yavuz İsceli, eşi 37 yaşındaki Hacer Lale İsceli ve çevredekiler pastaneye girerek Alya İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir’i dışarı çıkarmayı başardı. Mert İsceli’ye ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Mert İsceli’nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Alya İsceli, Yavuz İsceli, Hacer Lale İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Görgü tanıkları yangından önce ani bir patlama olduğunu ve işyeri sahibiyle eşinin koşarak geldiğini söyledi. Patlamanın ardından büyük bir alev çıktığını anlatan görgü tanıkları, 5 dakika içinde alevlerin tüm işyerini sardığını kaydetti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay da olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Günay, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çevredekilerin olay anında çektiği görüntüler ise yangının boyutunu ortaya koydu. Birinci kattaki yangında alevlerin üçüncü kata kadar uzandığı görüntülerde, binadan çıkanların çığlıkları duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binanın yanarken

-Çevrede toplananlar

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü

-Yangın sonrası binadan görüntü

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Amatör ve cep telefonu kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR,()

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Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'da kontrolden çıkıp önce BursaRay duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Bursa-Ankara Karayolu Hacivat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kestel yönüne giden 19 yaşındaki Hüseyin Buğra Muş yönetimindeki 16 LRN 66 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Önce BursaRay duvarına, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü Muş, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Muş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,()

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