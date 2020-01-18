DHA YURT BÜLTENİ - 21

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti



ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ARŞİV görüntüler

Haber: ANKARA,()

==================

Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Kaan ULU / ANKARA,()

===========================

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi



ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı bulunan otomobil imha edildi. Otomobil sürücüsü M.M. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bozova- Adıyaman karayolunun 55’inci kilometresindeki Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilmeyen otomobil, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alındı. Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti. Ekipler, daha sonra karayolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanları otomobildeki düzeneği kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Otomobil sürücüsü M.M. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

===========================================

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.’yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sökülen çakmaktaki uyuşturucunun görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

===================================

Hamza Dağ: Deniz antlaşmasını destekleyip tezkereye hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Dağ, Libya’ya yönelik askeri tezkere konusuyla ilgili olarak, "Libya ile yapılan deniz antlaşması bir yarma hareketidir. Bunun bir sonraki adımı tezkeredir. Deniz antlaşmasını destekleyip tezkereye hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır, işin kolayına kaçmaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde yapılan ve AK Parti İzmir milletvekillerinden Yaşar Kırkpınar’ın da katıldığı toplantıda, partililer Dağ’a ve Kırkpınar’a sevgi gösterisinde bulundu. Salonda, 'Kafsinkaf’ın gönlünde sevgin dağ gibi' yazılı pankart açıldı.

'2023 YILINDA DA İKTİDAR OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Partililerle selfie çekilen Dağ, daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Dağ, bu toplantıların Cumhurbaşkanı ile görüşen kişilerin, onun görüşlerini partililere bildirmek konusunda çok önemli olduğunu belirterek, "Bu suretle parti içindeki düşüncelerin en yukarıdan en aşağıya sağlıklı bir şekilde iletilmesi başarılıyor. Bizler bu toplantılarda, bizim iktidarımız döneminde neler oldu, bunları ortaya koymalıyız ve dışarıya da bunları anlatmalıyız. Bizler 17 yılı iktidar olarak geçirmiş bir partiyiz ve 2023 hesaplarını yapanlarını da üzmeye devam edeceğiz, 2023'te de iktidar kalacağız. Ben 2011’de milletvekili oldum ve 9 yıldır milletvekiliyim. Gezi’yi, 17-25 Aralık’ı ve 15 Temmuz’u planlayanlar amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak. Eğer onlar başarılı olsalardı 3’üncü köprüyü, Türk Akım’ı, Akıncı SİHA’yı ve Altay tankını göremezdik. Bu kirli operasyonları planlayanlar, her zaman bizlere ekonomik yönden saldırmaya gayret ettiler ancak biz de ekonomik olarak önlemlerimizi alıp cevaplarımızı verdik. 6 ay sonra inşallah bir danışma toplantısı daha düzenlersek, ekonomik anlamda şu anda da çok iyi olmamıza rağmen daha iyi şeyler konuşacağız" dedi.

'DENİZ ANTLAŞMASINA DESTEK VERİP TEZKEREYE KARŞI ÇIKILMAZ'

Libya'ya askeri tezkere konusunda da açıklamalarda bulunan Dağ, "Libya ile yapılan deniz antlaşması bir yarma hareketidir. Bunun bir sonraki adımı tezkeredir. Deniz antlaşmasını destekleyip, tezkereye karşı çıkılmaz. Deniz antlaşmasını destekleyip tezkere hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır, işin kolayına kaçmaktır. Bazıları sorunları diplomasi yoluyla çözün diyorlar. Suriye konusunda diplomasi yaptık. ‘Bizde 4 milyon mülteci var, 82 milyonluk nüfus 86 milyon oldu, bir güvenli koridor açalım, bu kişileri oraya nakledelim’ diyoruz. ‘Çok güzel’ diyorlar. Sonra ise ses çıkarmıyorlar. Biz de gerekli operasyonlarımızı yapıp, orada güvenli bölgeleri oluşturduk" diye konuştu.

Dağ, Libya’daki meselelerin milli meseleler olduğunu ve iç siyasette alacakları desteklerin ellerini güçlendireceğini belirterek, "Bizler, iç siyasette destek göremesek de buradaki milli çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hamza Dağ’ın konuşmasından görüntü

- Toplantı salonundan görüntü

- Partililerden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Melis KARAKUZULU / İZMİR,()

========================================

Nefes borusuna kaçan patates nedeniyle ölen Nilgün, toprağa verildi



MUĞLA'da, yediği patatesin nefes borusuna kaçması sonucu 1 aydır tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşamını yitiren Nilgün Özcin (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Nilgün Özcin'in eşi Murat Özcin'in gözyaşları ise yürekleri dağladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, 16 Aralık'ta, öğlen yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Özcin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ancak Özcin, perşembe günü yaşam mücadelesini kaybetti.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık Ömer isminde bir bebekleri olduğu öğrenildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Nilgün Özcin'in cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Özcin'in cenazesi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Ortaca ilçesinin Bahçelievler Mahallesindeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Burada düzenlenen cenaze törenine Nilgün Özcin'in eşi Murat Özcin, babası Ali Yavuz, annesi Duriye Yavuz, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Özcin'in cenazesi öğle namazının ardından Ortaca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenaze aracından görüntü

-Balkonda ağlayan komşulardan görüntü

-Cenazenin araçtan indirilişi ve omuzlarda taşınması

-Baba Ali Yavuz’un ağlaması

-Kılınan cenaze namazında Nilgün Özcin’in eşi Murat Özcin’in ağlaması (Kırmızı montlu)

-Namazın ardından tabutun omuzlarda taşınması

-Nilgün Özcin, oğlu Ömer ve eşi Murat Özcin’in fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

========================

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: Batan geminin lüks kamarası olmaz



BURSA'da, gazetecilerle bir araya gelen Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, "Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, biz de batarız. O yüzden aklı selimin galip gelmesi lazım" dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa’daki gazetecilerle bir araya geldi. Bursa’nın hem Türkiye için hem de Avrupa için çok önemli olduğunu belirten Kavlak, "Avrupa için Bursa’nın önemi büyüktür. Çünkü Avrupa’nın otomotiv üssü Bursa’dadır. Ülkemiz için büyüktür. Bursa tek başına 32 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Sendikamız için önemlidir. Çünkü Türk Metal Sendikası’nın burada 7 şubesi var. 124 iş yerinde örgütlüyüz. Yaklaşık 52 bine yakın üyemiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten Bursa, Avrupa, Türkiye, çalışanlar ve sendikamız için önemli. Son bir yılda yaklaşık 24 bin arkadaşımızı eğitime götürdük. Bunların 13 bini Bursa’dan geldi" dedi.

'GÖRÜŞMEYE GİTMEDEN ÖNCE BAŞKANLAR KURULU YAPACAĞIZ'

Toplu sözleşme konusunda anketler yaptırdıklarını ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kavlak, "Arkadaşlarımız çalışma masalarında çalıştılar. İşletmeden ve üyelerimizden talepleri aldılar, ortaya bir rakam çıktı. Yüzde 26,28 çıktı. Bunu da işveren sendikasına 7 Ekim itibariyle verdik. Daha sonra 5 oturum gerçekleştirdik. Önce işveren sendikası mevcut 6 ayın enflasyonu olan 6,05’i verdi. Arabulucuya gittik. Arabulucu bizi iki defa bir araya getirmesine rağmen mesafe kat edemedik. Daha sonra işveren sendikası bize davet çıkarttı, teklifini revize edip yüzde 8’e çekti. Bunun üzerine biz bir takım eylemler yaptık. İş durdurmalar, 10 dakikadan başlayıp, 30 dakikaya kadar eylemleri hayata geçirdik. 2 gün önce grev kararını aldık. Dün MESS’in bir çağrısı oldu. Pazartesi günü 09.30 itibariyle görüşmeye çağırmışlar. Bizde bunu değerlendirdik. Görüşmeye gideceğiz. Görüşmeye gitmeden önce bir başkanlar kurulu yapacağız. MESS’in olası teklifinin ne olabileceği, bundan sonra bizi yol haritamızın ne olması gerektiğini orada arkadaşlarımızla tartışacağız" diye konuştu.

'AKLISELİMİN GALİP GELMESİ LAZIM'

Toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini dile getiren Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2 de yönetmelikte anlaşamadık. Sanki, bir ücrette anlaşsak bu maddeler ne olacak. MESS’in 3 yıllık ısrarı ne olacak. SGK izinleri ile ilgili ısrarı, esnek güvencesiz çalışmayla ilgili ısrarı, denkleştirmeyle ısrarı, buna benzer MESS’in maddeleri var. Bu maddeler masada durduğu sürece MESS, ücret teklifini 8 yapsa ne olur, 10 yapsa ne olur. Bu toplu sözleşmeyi çıkmaza sokmaktır. Eğer gerçekten samimiyse, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsa o zaman bu tekliflerini masadan çekmesi lazım. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, bizde batarız. O yüzden aklıselimin galip gelmesi lazım. Biz, mitingimizle bütün bu dayatmalara cevabımızı vereceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Toplantı salonundan görüntüler

-Pevrul Kavlak gazetecilerle sohbet ederken

-Pevrul Kavlak açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Muammer İRTEM / BURSA,()

=======================================

Drift atan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisten kaçamadı



ADANA'da drift atan otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucunda yakalanan otomobil sürücüsü Caner D.'nin (26), 1,63 promil alkollü olduğu, daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu saptandı. Gözaltına alınan sürücüye 11 bin 375 TL ceza yazılırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, drift atan 01 FF 448 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. İnönü Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na dönüş yapıp, buradan da Seyhan Caddesi'ne geçti. Birkaç kilometre kaçabilen otomobil sürücüsü yolu kesen polislerce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, ayakta güçlükle duran sürücüyü gözaltına aldı.

4'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

İsminin Caner D. olduğu saptanan sürücünün daha önce de 3 kez alkollü şekilde direksiyon başında yakalandığı, yapılan alkol muayenesinde ise 1,63 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2030 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücünün 4'üncü kez alkollü şekilde yakalandığı için sürenin 2035 yılına uzadığı belirtildi. Öte yandan drift atma, alkollü araç kullanma, polisin dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından sürücüye 11 bin 375 TL ceza kesilirken, otomobili ise 2 ay trafikten men edildi. Gözaltına alınan Caner D., işlemleri için 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yakalanan otomobilden görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Polis aracındaki sürücü Caner D.'den görüntü

- Caner D.'nin başka bir polis aracına götürülmesi

- Çekiciye yüklenen otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

=======================================