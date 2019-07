DHA YURT BÜLTENİ-21

Samsun'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bitlis'te, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Binbaşı'nın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verildi.

ŞEHİT BABASI: BU VATAN İÇİN ÖLÜNMEDİKÇE BU VATAN VAR OLMAZ

Bitlis’te teröristlerin roketli saldırısı sonucunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un(48) Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu mahallesindeki baba evine acı haberi alan yakınları taziyede bulunmak için geldi. Şehidin baba evi ile mahallede bulunan evlere ve mahallenin camisinin minaresine Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş ve şehit annesi Saniye Akkuş taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önüne bir masa konularak üzerine fotoğrafları ve asker şapkası yerleştirildi. Acılı baba Rüştü Akkuş oğlunun en son bir yıl önce memleketine geldiğini ve en son o zaman gördüğünü söyleyerek, “Bu vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz. En son oğlumu bir yıl önce gördüm ama her gün telefonda konuşuyorduk. Her akşam beni arıyordu, oğlum bana çok düşkündü. En son telefonla dün gece konuştum. Bana halimi hatırımı sordu. Oğullarım için her gün dua ediyordum. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin 22 yaşında Büşra isimli bir kızının olduğu, eşi Yasemin Akkuş’un ise ev hanımı olduğu belirtildi.

Öte yandan şehit ağabeyi Derya Akkuş’un emekli astsubay olduğu, şehidin diğer kardeşi Bülent Akkuş’un Çanakkale’de polis olarak görev yaptığı, şehidin yeğeni Emre Akkuş’un ise yüzbaşı olarak görev yaptığı belirtildi.

Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un son Bitlis’te 6 aydır görev yaptığı, eylül ayında izne çıkıp memleketine gelmeyi planladığı ifade edildi.

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)

ORMANLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU

Kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken jandarma ve köylüler tarafından bulundu. Geceyi ormanlık alanda bulunan kayalıkların yanında uyuyarak geçiren Engin Çelikdemir, sağlık kontrollerinin yapılaması için Almus Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Çelikdemir, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Engin'in ailesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

'25 SAAT SONRA OĞLUMUZA KAVUŞTUK'

Engin Çelikdemir'in annesi Nefse Çelikdemir, oğlunun bulunmasınından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sevinçliyiz, çocuğumuz bulundu. Başına bir şey gelmemiş. Sağlık durumu da iyi. Herkes sevindi. Çifte Tekkeler denilen mevkide taşın yanında uyurken bulunmuş" dedi.

Baba İsa Çelikdemir ise, "25 saat sonra oğlumuza kavuştuk. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Çocuğumuzu bulacağımızdan umudumuz vardı. Çelikdemir ailesi olarak Çevreli kasabası halkına güvenlik güçlerimize ve AFAD ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de arıyorduk. bulunduğunda çok yakındaydık. Ama diğer arkadaşlara denk geldi. Aldık getirdik ve bu mutluluğu yaşadık. Şu anda bir sağlık sıkıntısı yok. Yarım saat gözlem altında kaldıktan sonra evimize götüreceğiz" diye konuştu.

Engin Çelikdemir ise geceyi kayalıklarda geçirdiğini belirterek, "Ben iyiyim, sağlığım da iyi. Beni bulmasalardı ben yine orada kalacaktım" dedi.

Kaçak içki üretilen çiftliğe drone destekli operasyon

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirilirken, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki, içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.

İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydan geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Rael Joukha(40) yönetimindeki 16 MA 2882 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle 3. Sokaktan yola çıkan sürücü Hüseyin Yiğit(65) yönetimindeki 16 KKM 17 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan eşi Münevver Yiğit(60) ile kızı Aybüke Yiğit(22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

