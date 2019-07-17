DHA YURT BÜLTENİ - 21

TARİHİ FABRİKADA YANGIN

İZMİR'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi fabrikada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tarihi fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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ABD'Lİ TURİST, JAK TİMİ TARAFINDAN HELİKOPTERLE KURTARILDI



İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Likya Yolu’nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan ABD’li turistin Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu’nda akşam saatlerinde yürüyüş yapan ABD'li turist, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı turiste ulaşamadı. Ekipler bunun üzerine helikopter desteği talebinde bulundu. Bölgeye, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan 1 helikopter gönderildi. Hızla olay yerine gelen helikopterdeki JAK timi, ABD’li turistin bulunduğu bölgeye indi. Ayağı kırıldığı belirlenen turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla helikoptere alındı. ABD'li turist, ardından götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep teefonu)

-Helikopterden kurtarma görüntüler

Haber: ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HALK OTOBÜSÜNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen Günay Gönülaçar (18) hayatını kaybetti.

Kaza bugün öğle saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'ye gitmek için Y.K.'nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze'ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün açık olan kapısına doğru yöneldi. İnmek için halk otobüsünün durmasını bekleyen Günay Gönülaçar, bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, Gönülaçar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Gönülaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Araç güvenlik kamerası)

-Genç kızın düşmesi

Haber: Selda Hatun TAN / GEBZE(Kocaeli),()

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ÇANAKKALE VE BOZCAADA'DA 'PARÇALI AY TUTULMASI' BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



ÇANAKKALE ve Bozcaada ilçesinde ayın bakır renginde göründüğü 'Parçalı ay tutulması' görüntülendi.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntü oluşturan 'Parçalı ay tutulması' Çanakkale ve Bozcaada ilçesinde çıplak gözle izlendi. Parçalı ay tutulması, Türkiye saati ile 21.43 sularında dünyanın tam gölge konisine girerek başladı. Çanakkale'den de 23.00 sıralarında çıplak gözle izlenen parçalı ay tutulması Truva Atı önünde güzel bir görüntü oluştururken, parçalı ay tutulması sırasında kordonboyunda çalan parçalar bu tarihi ana romantik bir hava kattı.

BOZCAADA'DAN CANLI İZLENDİ

Bozcaada Belediyesi ve Celestron Türkiye'nin organizasyonu kapsamında, Bozcaadalılar ve tatilciler Cumhuriyet Meydanı'na kurulan profesyonel teleskoplar ile ay tutulmasını canlı olarak izledi. Saat 21.43'te başlayan ve gece 03.18'e kadar devam edecek tarihi doğa olayına yoğun ilgi gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale ve Bozcaada ilçesindeki ay tutulmasından genel ve detay görüntüler.

-Truva Atı ile parçalı ay tutulmasından görüntü.

-Bozcaada ilçesinde parçalı ay tutulmasını canlı izleyen vatandaşlardan genel görüntü.

-Vatandaşlar ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN - Serkan İLİK / ÇANAKKALE-BOZCAADA,()

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'PARÇALI AY TUTULMASI' ESKİŞEHİR'DEN İZLENDİ



TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

Herkesin merakla beklediği 'Parçalı ay tutulması'nı izlemek isteyen Eskişehirliler şehrin farklı noktalarına gitti. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Tutulmayı izleyenler fotoğraf çekerek bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.

Tarihi Odunpazarı evlerinin manzarası ile 'Parçalı ay tutulması' manzarasını birlikte izlemek için gelen üniversite öğrencisi Seda Gürenç ise, "Bugün ay tutulması haberlerini görüp Odunpazarı'na geldik. Burası Eskişehir'in çok güzel, turistik bir bölgesi. Ay tutulmasını bir de buradan izleyelim dedik. Çok güzel bir görüntü. Yaklaşık yarım saattir buradayım ve çok güzel fotoğraflar çektim. İnsanlar uyurken böyle bir görüntüyü kaçırmadığım için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ay'ın yakın çekimi

-Sazova Parkı'ndan detaylar

-Odunpazarı Evleri'nden detaylar

-Mustafa Atabay röportaj

-Seda Gürenç röportaj

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,()

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AMCASINDAN İZİNSİZ ALDIĞI MOTOSİKLETLE YAYAYA ÇARPTI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, amcasından izinsiz aldığı motosikletle gezintiye çıkan Recep Şengül (28), yolun karşısına geçmek isteyen Suat Arık’a (52) çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi. Recep Şengül, iddiaya göre amcasından izinsiz aldığı 67 UA 772 plakalı motosikletle, para çekmek için otomobilini park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Suat Arık’a çarptı. Kazada, Şengül ve Arık yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Vatandaşın polise olayı anlatması

-Motorun çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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MALATYA KAYISI FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI



MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları, STK temsilcileri bulunurken, havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortejden genel ve detaylar

-Röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı



ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç, H.İ.T. yönetimindeki 44 BJ 368 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

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Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi



AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' Adana semalarında da izlendi.

Türkiye'den de takip edilebilen parçalı ay tutulması, saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı. Saat 23.01'de gözlemlenmeye başlayan tutulma, saat 00.30'da ise parçalı tutulma halini aldı. Parçalı ay tutulması saat 03.17'ye kadan izlenebilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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