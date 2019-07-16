DHA YURT BÜLTENİ-21

Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi

15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için toplandı. İlçede bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Muğla Valisi Esengül Civelek, darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker ile birlikte en önde sürüdü, acılı annenin elinden tutup destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darbeci suikast timinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı yaptığı Marmaris kutlamaların merkezi oldu. 2016 yılı 15 Temmuz'unda hain darbeci askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gitmişlerdi. Burada ummadıkları bir polis direnişiyle karşılaşan darbeci askerlerle saatler süren çatışmalar yaşandı. Darbeci askerler hain planlarını gerçekleştiremeyip kaçmışlardı. Çatışmalarda ise polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeden sonra darbeci askerlerden 17'si günler süren operasyonlar sonucunda yakalandı. Darbeci askerler de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN ANNE VE BABASI EN ÖNDE YÜRÜDÜ

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmarislilerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlarda ilçeye akın etti. Vatandaşlar, Adliye Meydanı'nda toplandı. Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık dört kilometre yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında Muğla Valisi Esengül Civelek, darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker ile birlikte en önde sürüdü, acılı annenin elinden tutup destek verdi. İlçedeki turistlerde yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe katılanlar 15 Temmuz logolu tişörtler giydi. Meydanda binlerle kişinin katıldığı törende de, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kuranı kerim tilaveti okundu, dua edildi. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, mehter takımı gösteri yaptı. Su sporları gösterisi oldu. Tören saat sela okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşten görüntü

-Katılanlardan görüntü

Haber : Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA, ()

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Gaziantep'te 15 Temmuz yürüyüşü

GAZİANTEP’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, hain darbe girişimini kınadı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılında Gaziantep Valiliği tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını, kurulan ekrandan canlı olarak izledi.

'BU KAHRAMAN MİLLET, BU DEVLETİ UÇURUMDAN ALDI'

Daha sonra konuşan Vali Devut Gül, hem çok sevinçli hem de çok üzüntülü duygular yaşadıklarını söyledi. 251 şehit verildiğini ifade eden Vali Gül, şöyle dedi:

"Son 3 yıldır iki duyguyu bir arada yaşadık, hem çok sevinçli, hem de çok üzüntülü duygular yaşadık. Sevinçliyiz çünkü bu kahraman millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzüntülüyüz, kendi içimizde, kendi silahımızı, tankımızı kullandık. Yine komşumuz, akrabamız, arkadaşımız olan insanlar, 251 şehit ve bu ülkeyi 3 yıldır ayrı bir girdabın içerisine soktu. 251 şehidin kanı yerde kalmadı. Bunun yanında 82 milyon vatandaşımız olarak bu davanın takipçisiyiz. Hiçbir zaman FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele yarı yolda kalmayacak."

’15 TEMMUZ GURUR TARİHİMİZ OLDU’

Çok önemli bir güne tanıklık edildiğini ifade eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “3 yıl önce o kadar önemli bir güne tanıklık ettik ki, 15 Temmuz gurur tarihimiz oldu. 15 Temmuz onur tarihimiz oldu. 15 Temmuz yeniden dirilişin, yeniden kurtuluşun tarihi oldu. Bunu siz başardınız. 100 yıl önce Şerife bacı bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp cepheye giden, kurşunların üzerini örten Şerife bacı ve 100 yıl sonra 15 Temmuz’da ‘Onların tankı tüfeği varsa, benim yüreğim var’ diyen Sabiha bacı var. İşte bu duruş bütün dünyaya haykırıştırö dedi.

Etkinlik, Mustafa Yıldızdoğan’ın konseri ile devem etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej Yürüyüşü drone

- Meydanda toplanan kalabalık

- İstiklal Marşı

- Protokol

- Davut Gül'ün konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 583 MB

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Erzurum 'Demokrasi Nöbeti'nde

ERZURUM'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü sebebiyle demokrasi nöbeti tutuldu. Etkinlik kapsamında Erzurum'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin ışıkları 15 Temmuz için yakıldı.

Erzurum’da şehit mezarlarını ziyaretlerle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam saat 20.00’de merkez Yakutiye ilçesindeki Polisevi önünde demokrasi nöbetiyle devam etti. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan 'demokrasi nöbeti'ne binlerce Erzurumlu katıldı. Ellerinde bayraklarla alana gelen vatandaşlar, 3’üncü yılında bir kez daha darbe girişimini protesto etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra şiir dinletisi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konseri verdi. Konserin ardından Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı. 15 Temmuz belgesel gösterimi ile geceye özel hazırlanan videoların gösterimi yapıldı. Erzurum’daki 'demokrasi nöbeti' camilerden okunan sala ve dualarla sona erdi.

HASTANE IŞIKLARI 15 TEMMUZ İÇİN YANDI

Bu arada Erzurum’da 2013 yılında yapımına başlanan ve yüzde 90’lık bölümü tamamlanan Şehir Hastanesi'nin ışıkları da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yandı. Hilal şeklindeki terası ve diğer bölümlerinin ışıkları etkinlikler bitene kadar sönmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile çekilen görüntüler

-Cumhuriyet caddesinde toplanan vatandaşlardan detay

-Şehir Hastanesinin Hilal şeklindeki ışıklardan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 07.40 BOYUT: 859 MB

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Eskişehir ve Kütahya'da 15 Temmuz etkinliği

ESKİŞEHİR ve Kütahya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine binlerce kişi katıldı

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile binlerce kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek dua okuttu. Etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bizler bu gece, o menfur girişimin 3'üncü yılında, al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. Bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh yaşayabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Kimseyi inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın kucaklamak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hep beraber el ele, gönül gönüle gece gündüz çalışmak zorundayız" dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrana yansıtılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan ve 10 bin adet basılan '15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi' isimli el broşürü ile 6 bin 500 adet Türk bayrağı alana gelenlere dağıtıldı.

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliğine ise Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetinerenler, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alım Işık ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik mehter takımının gösterisi ile devam etti. Kalabalık, çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Etkinlikte ayrıca, ekranlardan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili videolar gösterildi.

Görüntü dökümü (Eskişehir)

-Tören alanından detaylar

-Mehter takımının gösterisi

-Kuran Tilaveti

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ekrandan izletilmesi

-Vali Özdemir Çakacak'ın konuşması

-Genel detaylar

(Kütahya)

-Etkinliğe katılanlar

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Mehter takımının gösterisi

-Genel detaylar

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Yalova’da 15 Temmuz anma gecesi

YALOVA’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Yalova Valisi Muammer Erol, "Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesinde de meydan ve sokaklarda da tüm fertleriyle tek bilek, tek yürek olarak iradesini darbelere çiğnetmeyen Türk milletinin karşısında hiçbir hain düşman duramazö dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından düzenlenen tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, İl Özel Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ile protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Takımı’nın da eşlik ettiği yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dualar okundu.

Burada bir konuşma yapan Valisi Muammer Erol, “Aziz milletimiz genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla inandığı sevdiği ve güvendiği lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına gönülden destek verirken, ömer yürekli, halis kahramanlı, tereddütü hiç tanımamış demir iradeleriyle Ömer Halisdemir olmuş, şehit olmuş ve mankurtlaştırılmış hainleri kanlarında boğup, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesinde de meydan ve sokaklarda da tüm fertleriyle tek bilek, tek yürek olarak iradesini darbelere çiğnetmeyen Türk milletinin karşısında hiçbir hain düşman duramaz. Aziz milletimizin cesareti, hür iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı şüphesiz her türlü takdirin üzerine olmuşturö dedi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Erol, “Takiye ve ilmi siyaset teraneleriyle beyinleri ve ruhları ifsat edilerek, mankurtlaştırılan FETÖ'cü hainleri, sahiplerini ve destekçilerini nefretle kınıyorum. Birliğimize ve dirliğimize kast eden bu hain örgüt, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile tüm devlet geleneklerimizi çiğneyerek, devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış ancak milletimizin fedakarca direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Bu tarz ihanetlerin tekrar yaşanmaması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bütün hainlere ve hıyanetlerine karşı daha çok uyanık olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumalıyızö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Erol, 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir dalında derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş detayı

-Alandan genel görüntü

-İstiklal Marşı

-Vali konuşma

Süre:3.20 dk Boyut:373 MB

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,