DHA YURT BÜLTENİ-21

Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz'de saat 22.04'te deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, ()

================

75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

GÜRCÜ VURGUNCULAR TUTUKLANDI

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde alış veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek yaklaşık 75 bin dolarlık dolandırıcılık yapan Gürcistan uyruklu M.A, M,M ve T.J çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

=====================

Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (2)

KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP OTOBÜSTEN İNDİREN AĞABEY TUTUKLANDI

AKSARAY'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünden dövüp, saçından sürükleyerek indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabeyi S.Ç., ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ile eşi İ.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

=========================

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nde ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ ()

========================

Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında

İZMİT'te dün gece Murat U. adlı kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin görüntüleri olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralandıktan sonra yere yığılan Murat U.nun yanına koşarak gelen 2 kişinin elinde tabancayla tehdit etmeleri görülüyor.

Olay dün akşam saatlerinde, Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. B.O ve M.D adlı kişiler daha önceden arkadaş oldukları ve aralarında husumet bulunan Murat U. ile dün gece karşılaştılar. Çıkan tartışma biranda kavgaya dönüşünce B.O ve M.D üzerlerinde taşıdıkları tabanca ile Murat U.'nun sırtına bir el ateş etti. Kanlar içersinde yığılan Murat U.'yu ellerinde tabanca ile tehdit ettikleri sırada o güzergahtan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. Şoförü Resul G. otobüsü hemen yol kenarına çekerek yaralı Murat U.'ya ambulans gelene kadar yardımcı oldu. Ağır yaralanan ve Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenilirken gözaltına alınan B.O ve M.D Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

- Belediye otobüsün kamerasında

-Ateş eden şahısların koşmaları

-Yaralanan şahsın yerde yatması

-Ateş edenlerin yaralan şahsı elinde silahla tehdit etmeleri

-Otobüs şöförünün inip yaralıyı ambulans gelene kadar yardımcı olması

- Yaralının ambulansa alınması

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)()-

======================

Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Vatandaşlar

-Jandarmanın incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ()-

======================

Kızılay, Mersin'de bağışçılarını plaket ve madalya ile ödüllendirdi

MERSİN'de, Türk Kızılayı tarafından organize edilen törenle, düzenli olarak kan bağışlayan 175 kişiye madalya ve plaket takdim edildi.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bir otelde organize edilen törene Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı ve kan bağışçıları katıldı.

Konuşmasında kan bağışının önemini vurgulayan Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, "Vereceğimiz madalya ve plaketler çok ciddi bir emeğin ürünü. Yaklaşık 10 yıllık, 15 yıllık uzun bir süreç. Hem ulvi bir gaye var hem de bir sabır var. Her ikisi de alkışlanmaya değer" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından; bugüne kadar 45 kan bağışında bulunan 7 kişiye plaket, 35 bağışta bulunan 24 kişiye altın madalya, 25 bağışta bulunan 144 kişiye ise gümüş madalya takdim edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Salon ve katılımcıların görüntüleri

- Kızılay İl Başkanı'nın konuşması

- Plaket ve madalya takdiminden genel-detay görüntüler

- Madalyaların görüntüleri

SÜRE: 01'43" BOYUT: 186 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

=========================

Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN)'nde bu yıl mezun olan 8 bin 750 öğrenci, düzenlenen törenle kep attı.

Gaziantep Üniversitesi'nin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 2018- 2019 akademik yılında 8 bin 750 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Mezun öğrenciler için GAÜN Yeni Meydanda tören düzenlendi. Mezuniyet törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,milletvekilleri,akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, derece giren kortej yürüyüşü ile devam etti.

Töreninin açılışında konuşan Rektör Gür, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılar diledi. Hayatın onlar için yeni başladığını belirten Prof. Dr. Gür, "Gaziantep üniversitesi özgüveni yüksek aranan diploması ile gurur duyulan bir üniversitedir. Türkiye’de ilk ve tek örnek olan 3 dilde eğitim üniversitemizde yapılıyor. Bu yıl bir ilki daha yaşıyoruz. Yeni açılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ilk mezunlarını veriyor. Anneler ve babalar bir kaç yıl önce evlatlarını bizlere emanet ettiler. Bizde onların gözlerinden sakındığı evlatlarını bir sarraf inceliği ile işledik ve donattık. Bu çocukların memleketimize faydalı işler yapacağından kuşku duymuyoruzö dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep Üniversitesi her geçen gün gelişiyor. Üniversite kaliteli ama bu şehir en az üniversitemiz kadar kaliteli. Gaziantep’te okumak ve bu şehirde 4 yıl yaşamak adeta ikinci bir üniversitedir. Mezun olduktan sonra arkanıza baktığınızda bu şehrin kazanımları yanınızda olacaktırö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesi sonrasında öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Törene katılanlar

- Öğrencierin kep atması

- Davut Gül'ün konuşması

- Ali Gür'ün konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB

===================

3'üncü Karpuz Festivali yapıldı



ADANA Valiliği koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 3'üncüsü gerçekleştirildi. En iyi karpuz, karpuz yeme ve karpuz taşıma yarışmalarının gerçekleştirildiği festivalde, ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta gerçekleştirilen 3'üncü Karpuz Festivali'ne Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kent protokolü ve binlerce Adanalı katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, yıllık 4 milyon ton civarında olan Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin, yüzde 25'i olan yaklaşık 1 milyon tonluk bölümünü Adanalı karpuz üreticilerinin karşıladığını söyledi. Çukurova'nın bereketli topraklarında üretilen her bir ürüne sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Demirtaş, "Ürettiğimiz her bir ürünü Adana markasına, ilimiz ve üreticilerimiz için katma değere dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alacak, ürettiğimiz tüm ürünleri Adana ile özdeşleştireceğiz. Bununla birlikte tanıtım faaliyetlerimizi de çeşitlendirerek artıracağız. İl ekonomimizin can damarı ve lokomotifi olan tarımsal üretime, her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale dönüşen, yurt içinde ve dışında büyük yankı uyandıran, kültür ve sanat festivallerine, tarımsal üretim temalı yeni festivalleri de katarak, kent kültürümüze ve turizmine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

YARIŞMALAR, FESTİVALİ RENKLENDİRDİ

Konuşmalarından ardından yarışmalara geçildi. Adana genelinde üreticilerin özenle yetiştirdiği karpuzlar, birbirleriyle yarıştı. En iyi karpuz ödülünü alan çiftçi Mete Akyol'a Cumhuriyet Altını, ikinci olan çiftçi Metin Kaya'ya yarım Cumhuriyet Altını, 3'üncü olan çiftçi Cengizhan Çay'a ise çeyrek Cumhuriyet Altını verildi. Daha sonra çocukların karpuz yeme yarışmasına geçildi. Ellerini değdirmeden büyük bir dilimi ilk olarak bitiren 3 çocuğa ise bisiklet hediye edildi. Son olarak karpuz taşıma yarışması ise heyecanla izlendi. 5 karpuzu sırayla en hızlı taşıyanlar ödüllendirildi.

RAFET EL ROMAN DİNLEYENLERİ EĞLENDİRDİ

Festival gecesinin sonunda ünlü şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Vali Demirtaş, kent protokolü ve Rafet El Roman, sahnede karpuz kesti. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıları ile yeni albümünden eserleri, Adanalı sevenleri için seslendiren Rafet El Roman, katılımcıları eğlendirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Festival alanından görüntü

- Kostüm defilesinden görüntü

- Protokolden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Yarışmaya katılan karpuzlardan görüntü

- Vali Mahmut Demirtaş'ın en iyi karpuzun üreticisine ödülünü vermesi

- Karpuz yama yarışmasından görüntü

- Karpuz taşıma yarışmasından görüntü

- Karpuz taşıma yarışmasında karpuzla beraber düşen yarışmacı

- Karpuz taşıma yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesi

- Vali Demirtaş, kent protokolü ve Rafet El Roman'ın sahnede karpuz kesmesi

- Rafet El Roman'ın sahnede şarkı seslendirmesi

- İzleyenlerin şarkıya eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'32" Boyut: 396 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

======================