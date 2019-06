DHA YURT BÜLTENİ - 21

İzmir'de dolu yağışı etkili oldu (2)

İzmir'de aniden başlayan dolu ile karışık gök gürültülü sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşen bir evde yangın çıkarken, hafif raylı sistem istasyonlarını su bastı, suyla dolan köprülerden altlarındaki caddelere taşan sular, şelaleyi andırdı. Sağanak doluya yazlık kıyafet ve sandaletlerle yakalananlar zor anlar yaşadı. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağmurun saat 21.00'e kadar devam etmesini beklediklerini belirterek "Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var" dedi.

İzmir'de saat 17.00'de başlayan dolu ile karışık gök gürültülü sağanak yağmur, bazı ağaçların kırılmasına bazı arabaların zarar görmesine neden oldu. Tepecik Mahallesi'ndeki 1172 Sokak'ta bir eve yıldırım düştü ve yangın çıktı. Toplu taşımrda kullanılan İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) Alsancak İstasyonu'nu su bastı. Sağanak doluya yazlık kıyafet ve sandaletlerle yakalananlar zor anlar yaşadı. Suyla dolan köprülerden altlarındaki caddelere taşan sular, şelaleyi andırdı.

SAAT 21.00'E KADAR SÜRECEK

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, saat 21.00'e kadar vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Kuvvetli yağışın bekledikleri bir durum olduğunu ve sağanak ile ilgili uyarıları öncesinden yaptıklarını anlatan Gültekin, "Bugün akşam saatlerine kadar bu yağışın devam etmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde hava açacak. Kuvvetli yağış saat 21.00'den itibaren kesilecek. Şuan sıcak havanın yükselmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış var İzmir üzerinde. Bu yağışlarla ilgili bölgemizin tamamı, yani Manisa, Aydın ve Muğla için bu uyarıları vermiştik. Şiddetini kaybederek dağılmasını bekliyoruz" dedi. Yarın (çarşamba) için kıyı hariç iç kesimlerde yağış beklediklerini vurgulayan Gültekin şunları söyledi:

"Yarın Manisa ve Aydın'ın doğusunda yağış bekliyoruz. Gök gürültülü sağanak yağışta lokal dolu ve rüzgarlar görülebilir. Sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmasında fayda var. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var. Bu durum bekleniyordu, uyarılarımızı yapmıştık."

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yağıştan önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Görüntü Dökümü

----------

- Dolu yağışından görüntü

- Kent merkezinde zor anlar yaşayanlardan genel ve detay görüntü

- Anons

- Su basan iş yerlerinden genel ve detay görüntü.

- Köprülerden akan sulardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR,()

=====================

Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Karabük'te, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu.

Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan ve 4 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Yenişehir Mahallesi'nde bir işhanının otoparkındaki ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Bir otomobilin kaputunda çizikler oluştu. Devrilen ağaç dalları budandıktan sonra alınıp, yol kenarına kaldırıldı. Araç sahipleri olayı ucuz atlattıklarını söyledi. Etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle devrilen ağacın yanındaki elektrik direğinin de otomobilin üzerine devrilmesinden korkan kişi, aracını buradan çıkardı.

Karabük- Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde bir ağaç istinat duvarı üzerine doğru devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir sitenin önündeki 2 ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar gelen belediye ekiplerince kesildikten sonra kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()-

=====================

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Doğubayazıt İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları tarafından karşılanan cenazeler, bir süre evlerinin önünde bekletildi. Anne ve iki çocuğuyla son kez vedalaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçirenlere yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Naime Polat (48) ile çocukları Musa (11) ve Pınar'ın (4) cenazeleri, daha sonra ilçe mezarlığına getirildi. Bu sırada fenalaşan Cesim'i (13) acılı baba Harun Polat kucağına alarak arabaya götürdü. Cesim, araçla hastaneye götürüldü.

İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile Polat ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası anne ve 2 çocuğu yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.

Bu arada anne ve 2 çocuğunun sele kapıldığı bölgede yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nurullah Yıldırım da aynı mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgay İPEK - DOĞUBAYAZIT,(AĞRI),()

========================

Uzun far tartışması kanlı bitti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilinin farını açık bırakıp, gittiği yol kenarındaki marketten çıkışta tartıştığı M.Y. (59) tarafından bıçakla yaralanan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz memuru Nimet Barik (52) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Y., ertesi gün gittiği Menteşe ilçesindeki bir berber dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün (Pazartesi) saat 21.40'ta Yeniköy Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda başgardiyan olarak görev yapan Nimet Barik, otomobilini durdurarak yol üzerindeki bir markete girdi. Bir süre sonra karşı yönden otomobiliyle gelen M.Y., marketten çıkan Barik'e uzun farlarını neden açık bıraktığını sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinde bulunan bıçağı alan M.Y., Barik'i yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Barik, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barik, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli M.Y.'nin bugün saat 14.00 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'ndaki bir berberde olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. M.Y., traş olurken yakalandı. M.Y. kendisini gözaltına alan polislere "Bıçakla yaraladığım kişinin öldüğünü şimdi sizden öğrendim" dedi. M.Y., götürüldüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi binasındaki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaşamını yitiren Nimet Barik'in cenazesi ise Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki evinin önünde bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şüpheli M.Y.'nin Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

=====================

Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri evi dezenfekte etti.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp ev ihbarıyla, Kurtuluş Mahallesi 95 Sokak'ta yaşayan İ.S.'ye (67) ait 2 katlı eve gitti. Polis ekiplerinin eşliğinde kontrol edilen evin, çöplüğe dönüştürüldüğü görüldü. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.S., evinin temizlenmesine izin vermek istemedi ve fenalık geçirdi. İ.S., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla ev temizlendi. 4 kamyon dolusu çöpün çıkartıldığı ev ayrıca ilaçlarla dezenfekte edildi. Çöpler ise Dallıca'da bulunan belediyeye ait atık toplama merkezine götürüldü. Aynı evin daha önce 2 kez daha çöp eve dönüştürüldüğü öğrenildi. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş, "Sürekli çöp topluyor. Bugünkü temizlikle beraber, bu 3'üncü oldu. Her sene belediye ekipleri temizliyor. İ.S., temizlikten sonra tekrar evi çöple dolduruyor. Herhalde rahatsızlığı var. Tedavi görmesi gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Kurtuluş Mahallesinden görüntü.

- Nazilli Belediyesi Temizlik işçileri evden çöpleri temizlerlerken görüntü

- Evden çıkarılan çöpler kamyonlara yüklenirken

- Evin bulunduğu bölgeden görüntü

- Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş konuşmaları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

=====================

Balıkesir mavi çiçeğini arıyor

Balıkesir'de, 19 yıl önce tespit edilen 'Amsonia orientalis' isimli çiçek, yıllar içinde yok oldu. Şu an sadece Prof. Dr. Gülendam Tümen'in 19 yıl önce diktiği üniversite bahçesinde bulunan antikanser ve antitümör özelliğe sahip mavi çiçeğin bulunması ve tekrar yayılması için akademisyenler 'Balıkesir mavi çiçeğini arıyor' sloganıyla çalışma başlattı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından belirlenen tehlike kategorilerine göre 'çok tehlikede (CR)' kategorisinde yer alan ve Türkiye'de de tükenmekte olan nadir bir tür için alarma geçti. Bilimsel adı 'Amsonia orientalis' olan ve halk arasında 'doğu razyası, mavi yıldız, mavi çiçek' olarak bilinen bitki, şu an sadece Balıkesir Üniversitesi bahçesinde bulunuyor. İçerdiği çeşitli alkaloitlerden dolayı antikanser ve antitümör özelliğe sahip bitkinin ilaç yapımında kullanılabilir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

19 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTE BAHÇESİNE DİKİLMİŞ

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, 19 yıl önce Osman Yıldırım ile birlikte Paşaalanı mevkiindeki dere yataklarında bitkiyi bulduklarını söyledi. Bitkiden 20- 30 kök alarak üniversite bahçesine diktiklerini belirten Tümen, "Mavi çiçekten dönemin Fen Edebiyat Fakültesi, şu anki Eğitim Fakültesinin içinde olan binamızın yanına diktik ve bitki 19 yıldır orada yaşıyor. Ama Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne, Orman Bakanlığı tarafından verilen Balıkesir ve Kütahya biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında, bütün aramamıza rağmen 3 lokalitede bulunan bu bitkiyi bulamadık. Bitkinin doğada yok olduğunu düşünüyoruz. Hatta 19 yıl sonra Osman Yıldırım'da bizimle birlikte aradı. Bitki şu anda bizim ektiğimiz eski Fen Edebiyatın bahçesinde yaşıyor ve çiçek açma zamanı. Bizim Balıkesir halkından istediğimiz şu. Bu bitkiye bakıp acaba çevrelerinde başka bir lokalite de bulabilir miyiz. Çevrelerinde dikkatlerini çeker, mavi mavi açıyor, çok güzel bir görüntüsü var. O zaman yeniden doğada bulmuş olacağız çiçeği" dedi.

'ANTİKANSER VE ANTİTÜMÖR ÖZELLİĞE SAHİP'

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, bitkinin anavatanının Hindistan olduğunu söyledi. Çiçeğin, şu an sadece Türkiye ve Yunanistan'da bulunduğunu ifade eden Satıl, "O nedenle de nadir bitkilerden sayılıyorlar. Ancak yoğun şehirleşmelerden dolayı türlerin yayılış alanları yok edildi. Balıkesir'de tek bir lokalitede biz bu çiçeği Paşaalanı mevkii dere yatağında tespit etmiştik. Ancak orada yoğun bir şehirleşme ve dere yatağı ıslahı oldu. Dereler betonlaştırılınca türün doğal yayılış alanı ortadan kalktı. Balıkesir'de 2 yıl süren arazi çalışmaları neticesinde bu türü bulamadık, doğal bir habitatı yok. 19 yıl önce bölüm hocamız tarafından fakültenin bahçesine dikilen tür, şu an açtı. Bunların koruma altına alınması lazım. İki tür koruma var. Biri, in-situ dediğimiz türün yayılış alanında korunması. Türün yayılış alanı kayıp olduğu için bunu yapamıyoruz. Diğer koruma yöntemi ise ‘ex situ’ dediğimiz, türün yayılış alanı dışında, botanik bahçeler gibi yerlerde yapılan koruma çalışması. Şu an bu türün yaşam alanlarına uygun bir habitatda koruma altına alınması lazım. Dünya Koruma Birliği tarafından bu tür çok tehlikede, yani CR kategorisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bitkinin tıbbi önemi var. İçerdiği çeşitli alkaloitlerden dolayı antikanser ve antitümör özelliğe sahip tıbbi bir bitkidir. Yani bu amaçla ilaç yapımında kullanılabilir. Ayrıca gördüğünüz gibi mavi morumsu çiçeği ile de bir albenisi var. Bunun kültür formları batıda ve Amerika da park ve bahçelerde çiçekçilikte kullanıyor. Ülkemizde de çiçekçilerde kültür formlarını bulmamız mümkün."

Görüntü Dökümü

-------------

-Mavi yıldız çiçeğinden detay görüntüler

-Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen röp.

-Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinden detay görüntüler

-Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl röp.

Süre: 4.57 Dk. Boyut: 438 MB

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()

===================

Büyükelçi Berger, Koruncukköy’ü ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir’in Urla ilçesinde geçen Nisan ayında Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) tarafından çocukların huzurlu bir yaşam sürebilmeleri amacıyla açılan Koruncukköy’ü ziyaret etti. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli eşliğinde Koruncukköy’ü gezen Berger, "Vakfınızın projesi ve köy için sizi tebrik ediyorum. Aslında sizin göstermiş olduğunuz bu çabalar bizim de yapmakta olduğumuz çalışmalarla örtüşüyor. Türkiye’de eğitim alanına çok büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda mülteci çocukların ve dezavantajlı grupların eğitimine önem veriyoruz" dedi.

İzmir’in Urla ilçesinde geçen Nisan ayında, Koruncuk Vakfı tarafından eğitim hayatı risk altındaki kız çocuklarına ev sahipliği yapmak adına açılan Koruncukköy, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger tarafından ziyaret edildi. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, Büyükelçi Berger ile Koruncukköy’deki aile evlerini gezerek, ona çocukların ev yaşantısının nasıl olacağını anlattı. Vakfın ve köyün hizmetleri hakkında bilgi veren Işıl Nişli, şunları söyledi:

"Ağustos ayında eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Onları sadece 18 yaşına kadar değil, tüm yaşamları boyunca destekliyoruz. 15 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Koruncukköy’de 10 aile evi, 2 gençlik evi ve çok amaçlı salonların olduğu bir bina bulunuyor. Koruncukköy’de gerçekleştirmek istediğimiz bir AB projesi de var. Bu proje kapsamında köyümüze gelen kız çocukların rehabilitasyonları ve onların sosyal, kültürel, sportif hayatlarında onlara yardımcı olacak bir eğitim programı hazırladık. Akıllı bir kütüphaneyi de içeriyor. Edebiyat sohbetlerinin, okuma günlerinin yapılacağı, görsel sanatlar öğretmenlerinin bir yıl boyunca çocuklarla bu aktiviteleri gerçekleştirecekleri, pedagoglar eşliğinde çocukların kendi iç dünyalarını anlatan kukla oyunları yazacakları bir proje bu."

Koruncuk Vakfı’nın yaptığı faaliyetleri dinleyen Christian Berger, çabalarının örtüştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Vakfınızın projesi ve köy için sizi tebrik ediyorum. Aslında sizin göstermiş olduğunuz bu çabalar bizim de yapmakta olduğumuz çalışmalarla örtüşüyor. Türkiye’de eğitim alanına çok büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda mülteci çocukların eğitimine önem veriyoruz. Aynı zamanda dezavantajlı gruplardaki çocukları düşünüyoruz. Bunun temelinde yatan mantık, hiç kimsenin geride bırakılmaması ve hiçbir şekilde kayıp bir kuşağın ortaya çıkmasına izin verilmemesi olmalıdır. Burada sunmuş olduğunuz, eğitim, spor ve kültür harmanlaması insanı insan yapan unsurları teşkil ediyor. Bizim de bir takım burs programlarımız ve değişim programlarına devam eden öğrencilerimiz var. Bu gruba sizin çocuklarınızı da dahil edebiliriz. Sadece üniversite değil liseler de değişim programlarına katılabiliyorlar. Projelerinizin başarıya ulaşacağına eminim."

Ziyaretten dolayı çok memnun kaldığını belirten Işıl Nişli, Büyükelçi Berger’e teşekkür sertifikası takdim etti.

Görüntü Dökümü

-----------

-Işıl Nişli ve Christian Berger’in konuşması

-Koruncukköy ziyaretinden genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()