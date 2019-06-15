DHA YURT BÜLTENİ - 21

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu, kuzeni kayıp

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılıp, boğularak hayatını kaybetti. Jehat'ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Arkadaşı Demhat Erer ile birlikte Habur Çayı kenarındaki ağaçtan dut toplarken, iddiaya göre dalın kırılmasıyla Jehat Ecer, suya düştü. Arkadaşının Habur Çayı'na düşmesiyle Demhat, çevredekilerden yardım istedi. Olayı gören Mustafa Ecer, kuzeni Jehat'ı kurtarmak için suya atladı. Ancak Mustafa Ecer de akıntıya kapıldı.

İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri Habur Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mustafa Ecer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ecer'in cansız bedeni, sağlık görevlilerince Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin Jehat Ecer'in bulunması için Habur Çayı'ndaki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Habur Çayı

- Çevredekilerin kurtarma çalışmaları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Emin BAL-Kamera: BEYTÜŞŞEBAP()

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Sel, park halindeki otomobili sürükledi

ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının azalması sonrası kurtarıldı.

Gelendost’ta bir haftadır etkili olan yağış bugün öğleden sonra etkisini artırdı. İlçeye bağlı Yeşilköy’de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Köyün içinden geçen dereden akan sel suları, derenin kenarında park halindeki bir otomobili sürükledi. Dere yatağına düşen otomobil sel sularına kapıldı. Bir süre sel sularının götürdüğü otomobil dere üzerindeki beton köprüye takılarak durdu.

Yağışın etkisini yitirmesiyle sel suları da şiddetini kaybetti. Beton köprüye takılan otomobil köy halkının kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Köyde sel nedeniyle hafif maddi hasarların meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

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- Selden görüntü

- Sele kapılan otomobilin görüntüsü

HABER: Taner ERDEM- KAMERA: GELENDOST (Isparta), ()

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Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali temsili Yörük göçüyle başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Radyo D, Dream, Dream Türk ve Slow Türk’ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Alanya protokolünün yanı sıra Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanlar kostümleri ve gösterileriyle eşlik etti. Kortej yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Bu yılki temanın Osmanlı, çini ve Rus yılı olarak belirlendiği festivalin kortejinde kardeş ülkelerden geleneksel kıyafetli insanlar, dansçılar tarihi Kızılkule önüne kadar müzik eşliğinde yürüdü. Burada oluşturulan alanda ise “Osmanlı’dan esintilerö defilesi düzenlendi.

Sunuculuğunu Radyo D’nin sevilen ismi Sema Eryiğit Emek’in yaptığı festival, 17 Haziran’a kadar sürecek. Festival boyunca Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Yalın ile Pascal Nouma hayranlarıyla buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortejden görüntüler

- Osmanlı defilesinden görüntü

- Kortej ve festival alanından detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bugün liseden mezun olan ve aldığı onur belgesi ile karnesini düşüren öğrencinin yardımına Yunus polisleri koştu. Yolda karne ve onur belgesini bulan Yunus Polisleri, öğrencinin ev adresine giderek karne ve onur belgesini teslim etti.

Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi'nden mezun olan Doğan Çoban eve giderken sevinçten elindeki karne ve onur belgesini düşürdü. Devriye görevindeki Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri yolda buldukları karne ve onur belgesini incelemeye aldı. Öğrencinin ikamet adresini belirleyen ekipler, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yedieylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne gitti. Doğan ailesinin evine giden polis, karne ve onur belgesini baba Yalçın Doğan'a teslim etti. Polisleri karşısında gören baba Yalçın Doğan önce şaşırdı, daha sonra mutluluğu yüzüne yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin karne ve onur belegesini teslim etmesi

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), ()

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Ünlü mankenler kelebek hastası çocuklar için podyuma çıktı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Can Çapar, 2019 Yaz Koleksiyonu Defilesi'nin gelirini kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisine bağışladı.

Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı otelin sahil kısmındaki bahçede, ünlü sanatçı Fulden Uras'ın kurucusu olduğu 'Hayaller Gerçek Olsa' adlı dernek tarafından bakımları sağlanan kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisi için defile düzenlendi. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un 45 parçadan oluşan 2019 Yaz Koleksiyonu ve Can Çapar'ın 42 parçalık yaz kreasyonları ünlü mankenler tarafından podyumda sergilendi. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ünlü sanatçı Fulden Uras, İşadamı Turgut Torunoğulları, işadamları, turizmciler ve seçkin davetlilerin katıldığı defile saat 19.30 sıralarında başladı.

Kelebek hastasının tanımı, hastalığa yakalanan çocukların durumu ve aileleri sinevizyon gösterimle sunuldu. Çocukları izleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Tıp dilinde 'Epidermolizis Bulloza' hastalığa destek olmak için mankenler Günay Museyeva, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Ebru Öztürk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga Zaremba, Erzhena Sandakova, Zeliha Çal, Alona Bukreeva ve Anastasiia Gorel podyuma çıkıp, ünlü modacıların yaz koleksiyonlarını tanıttı. Desteklerden dolayı teşekkür eden Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kurucusu şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, "Bu hastalığın tedavisi yok. Dünya'da 20 bin Türkiye'de 1500 çocuğumuz bu hastalığın pençesinde. Çocuklarımızın ilaçlarını sağlamak için sizlerin desteğiyle mücadele ediyoruz. Bu tür destekler artıkça çocuklarımızın yaşam standartları yükselecektir" dedi.

Modacı Can Çapar, "Beş yıldır kelebek hastası çocuklarımızın tedavisine destek vermek için bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Her şey çocuklar için" diye konuştu.

Modacı Yıldırım Mayruk ise, "Çocuklarımız için buradayız. 45 parçadan oluşan 2019 yaz koleksiyonlarımı ilk defa Marmaris'te tanıtıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Böyle ünlü sanatçılarla çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. İhtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İki saat süren defile ardından Başkan Oktay, modacılara, etkinliğe destek veren sponsorlara plaket ile teşekkür etti. Elde edilecek gelirin kelebek hastası çocuklara aktarılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sinevizyon ile kelebek hastalığı tanıtımı genel görüntü

Dans gösterisi

Hayalle Gerçek Olsa Derneği Kurucusu Fulden Uras konuşması

Belediye Başkanı Mehmet Oktay konuşması

Modacı Yıldırım Mayruk konuşması

Ünlü mankenlerin podyumda defilesi

Detaylar

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), ()



