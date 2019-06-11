DHA YURT BÜLTENİ -21

Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Marulların arasındaki kenevirlerin sökülmesi

- Kenevir sökümünden detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 317 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan Lütfü Uysal'a (78), ilk müdahaleyi kasap Bayram Yardımcı yaptı. Yardımcı, buzluktan çıkardığı kıymayı Uysal'ın başına tutarak şişmesini engellemeye çalıştı.

Kaza, öğle saatlerinde Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Uysal’a, Bülent Sadırlı (34) yönetimindeki 16 AEH 771 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Uysal, yere düşerek başından yaralandı. Başı şişen ve kanayan Uysal'ı gören cadde üzerindeki kasap dükkanının sahibi Bayram Yardımcı, yanına koştu. Kasap Yardımcı, Uysal'ı dükkanına getirip sandalyeye oturttu ardından başının daha fazla şişmesine engel olmak için buzluktan çıkardığı kıymayı başına koyarak ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uysal, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıdan görüntüler

-Köfte ile müdahale

Dosya Adı: 1106koftekaza

Süre: 1.03 Boyut: 118 MB

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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Su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR’a çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, yağmur yağışının ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan TIR’a arkadan gelen TIR çarptı. Bariyerlere çarparak duran TIR’da sıkışan sürücü itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu Körfez 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Ayhan Kılıç idaresindeki 16 MAD 11 plakalı TIR yağmur yağışının ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan Yücel Yiğit idaresindeki 34 BGH 853 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Ayhan Kılıç’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak durdu. Ayhan Kılıç hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Ayhan Kılıç’ı araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Kılıç tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İzmit istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yaralanan sürücünün araçtan çıkarılması ve ambulansa götürülmesi

Suyla dolan alt geçitten araçların geçişi

Detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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BEÜ'de bin 500 öğrencinin mezuniyet coşkusu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için üniversitenin Rahva yerleşkesindeki futbol sahasında mezuniyet töreni düzenledi. Törende, mezun olan 1500 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Mezuniyet törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin öğrenciler için önemli bir eğitim yuvası olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu yıl üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. Üniversitelerin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sizlere belirli bir alanda beceri kazandırmaktır. Alacağınız diplomalarınız, bu görevi layıkıyla yerine getirdiğinizi göstermektedir. Bugün her biriniz kendi alanında uzman birer mühendis, tarihçi, edebiyatçı, sağlıkçı, ekonomist ve teknisyen olarak buradan ayrılacaksınız. Ancak üniversitelerin ikinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devam edecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar, içinde yaşadığınız topluma karşı da sorumlusunuz. Bu yalnızca mesleki değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hayatı anlamaya devam etmelisiniz. Toplumsal sorunları çözme gayretinden asla vazgeçmemelisiniz. Öğrenme arzusunu diri tutarak ve yaptığımız işi gönülden severek başarılarınızı sürekli kılmalısınız. İnsan odaklı bir yaklaşımla, kendinizden sonrakilere örnek olacak bir duruş sergilemeli ve yürünecek yollar açmalısınız. Bu nedenle alacağınız diplomaların bir nihayet olmadığını bilmelisiniz. Sizlere en önemli tavsiyem, sizlere verilen diplomaları bir fırsat olarak görmenizdir."

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan 1500 öğrenci, müzik eşliğinde keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Katılanlardan detaylar

-Mezun olan öğrencilerin geçişinden detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın konuşması

-Dereceye giren öğrencilerin anı kütüğüne plaket çakması

-Çeşitli hediyelerin verilmesi

-Öğrencilerin kep atarak oynamalarından detyalar

-Öğrencileri görüntülemeye çalışan ailelerden detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

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Şırnak'ta Geleneksel Çocuk Oyunları finali

ŞIRNAK'ta, valilik ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin finali yapıldı.

Şırnak'ta, 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde, takımlar, iki ay boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele etti. Finale, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı. Şırnak Final Okulu ve Şırnak Gazipaşa İlkokulu arasında mendil kapmaca oyununun finali yapıldı. Kazanan Gazipaşa İlkokulu, Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin birincisi oldu. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde başarı elde eden takımlara düzenlenen törenle kupaları verildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, devletin bütün kaynaklarını çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için seferber ettiklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak en büyük amacımız gayretimiz siz değerli çocuklarımızı sağlıklı sıhhatli bir ortamda yaşamanız ve iyi eğitim alarak, iyi bir terbiye alarak milli ve manevi değerlerinizi bağlı kalarak yetişmeniz ve hayata hazırlanmanızdır. Bu noktada biz devlet olarak bütün kaynaklarımızı sizlere seferber ediyoruz. Yine sizlerin aileleri bütün imkanlarını sizin yiyip içmeniz için, sağlıklı sıhhatli olmanız için imkanlarını seferber ediyorlar. Amacımız, gayemiz hep bu. Ama bunun yanında sivil toplum faaliyetleri, gönüllü faaliyetler çok anlamlıdır, çok değerlidir. İşte onlardan bir tanesi de Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu ve spor kulüplerinin az sayıda ilde uyguladığı geleneksel çocuk oyunları turnuvasıdır. Bu turnuva çok anlamlı ve değerlidir. Her şeyden önce siz değerli yavrularımızın spor yapmasını, kendi becerilerini ortaya koyması, bunun yanında birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, kardeş olmanız, arkadaş olmanız anlamında da çok değerlidir."

Görüntü Dökümü

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- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu'nun salona gelişi

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın konuşması

- Mendil Kapmaca oynanması

- Kupa ve madalya töreni

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 566 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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İki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'yi (13) annelerini darp ettikleri iddiasıyla vurarak yaralayan Mustafa Kemal S. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavisi süren iki kardeşin durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., kızları Sudenaz S. ve Gamze S.'ye av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

YAŞAM TARZLARI NEDENİYLE SORUN YAŞIYORMUŞ

Emniyette sorgulanan Mustafa Kemal S. ilk ifadesinde, kızları ile sürekli sorun yaşadığını, tartıştıklarını ve evde olmadığı zamanlarda iki kızının eşi İlknur S.'yi darp ettiğini, dün akşam saatlerinde iki kızının yine annelerini darp etmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi. Ayrıca kızlarının yaşam tarzlarını beğenmediğini söyleyen Mustafa Kemal S., kızlarıyla bu nedenle sürekli sorun yaşadığını da emniyette anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Mustafa Kemal S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedaviye alınan iki kardeşin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()-

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CHP İzmir İl eski Başkanı hakkında disiplin soruşturması

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Varyant'ta belediyeye ait başkanlık konutuna taşınmasının ardından eleştirilerde bulunması üzerine CHP İzmir yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı. İl Başkanlığı'na gelerek, ifade veren Karataş, bu durumun ileride partinin başına büyük sorun açacağı düşüncesiyle o yazıları yazdığını, bunu için pişman olmadığını söyleyerek, haklarını korumak için gerekirse AİHM'e kadar gideceğini belirtti.

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Varyant'ta belediyeye ait başkanlık konutuna taşınmasının ardından sosyal medyadan yaptığı eleştiriler üzerine İzmir İl Başkanlığı'nca disiplin soruşturması başlatıldı. Karataş, bugün Serdedil Coşkuner, Leman Tunus, Özkan Tice ve Yaşar Erdoğdu'dan oluşan Disiplin Komisyonu'na ifade verdi. Gazetecilere daha sonra açıklama yapan Karataş, yazdıklarının arkasında olduğunu, ileride partinin başına gelebilecek sorunlara karşı şimdiden uyarmak için o yazıları yazdığını belirtti.

Bütün yaptığının, partiyi uyarmak olduğunu kaydeden Kemal Karataş, "Konu Şato'dan başladı. Şato'dan evvel Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'İşe, sağa sola bisikletle gideceğim' demesi halkçı bir hareket, diye görüldü. Halkın içinde birisi, mütevazı bir yaşam olarak görüldü. Fakat sonra da görüldü ki arka sokaklara gitmeyi vadeden birisinin İzmir'in en seçkin, adı halk tarafından 'Şato' konulmuş bir yerde oturmayı tercih etmesi, ileride partinin başına büyük sorunlar yaratacağı ve büyük eleştiriler alacağı düşüncesiyle o yazıları yazdım" dedi.

'İL BAŞKANININ ALTINA ÇEKİLEN BELEDİYE ARACI DA SORULSUN'

İl yönetiminin kendisi hakkında resen disiplin soruşturması kararı almasını eleştiren Karataş, şunları söyledi:

"İl yönetimi, belediye başkanını kamuoyu önünde eleştiriyor, diye beni disipline sevk etmenin komisyonunu kurmuş. Benim gibi bir partiliden, bir vatandaştan şikayet yokken doğrudan doğruya il başkanı resen hakkımda şikayette bulunmuş, sadece Sayın Tunç Soyer'in Şato'da oturmasını eleştirdiğim için bu soruşturma açılmış. Ben beklerdim ki il başkanının altına çekilen belediyenin aracı da sorulsun. Ama maalesef bu sorular sorulmadı. Beş dönem il başkanlığı yaptım, 3 yıl da merkez ilçe başkanlığı yaptım. Ömrümü hayatımı bu partiye vermişim. Bütün yazdığım yazılar demokratik anlayış içerisinde uyarıdır. Sosyal demokrat bir belediye başkanının, 'Şato' diye anılan, halktan uzak bir yeri konut olarak tercih etmesini uygun bulmadığımdan uyarı yazdım. İleride CHP'nin başına başka işler açılmasın, diye. Katiyen pişman değilim, ifademi imzaladım. Sözlerimin arkasında olduğumu söyledim yine olsa yine söylerim, dedim."

'AİHM'E KADAR GİDERİM'

Kemal Karataş, bir gazetecinin "Sayın Soyer ile bu konuda birebir görüşmeyi düşündünüz mü?" sorusunu ise "Niye görüşeyim? Bir şeyi gizlemektir o. Bana ne. Benim ne kamusal gücüm var ne onun büyüğüyüm. Ona 'Hayır, burada oturma' diyemem. Ben, toplumsal bir görev yapıyorum. Halk senin burada oturmana sıcak bakmaz, uygun görmez. Hele hele CHP'li sosyal demokrat bir belediye başkanına bunu yakıştırmaz. Ben halkın içinde yaşayan birisiyim, bu olmadı dedikleri için onlar söyleyemiyorlar" diye yanıtladı.

Karataş, "Hakkınızda olumsuz bir karar çıkması halinde partiye küser misiniz?" sorusuna da "Ben CHP'liyim, bunlar olur yaşanır; ama haklarımı da korurum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar giderim" diye yanıt verdi.

İl Disiplin Kurulu'nca Kemal Karataş'ın dosyası, İl Yönetim Kurulu'na gönderilecek. Karataş'ın İl Disiplin Kurulu'na gönderilip, gönderilmeyeceğine ise yönetim karar verecek.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, () -