DHA YURT BÜLTENİ - 21

Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde bir evde çıkarak çevresindeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 3 samanlığın yandığı tespit edildi.

Sarıkavak Köyü Muhtarı Mustafa Çakır, meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Alevlerin yükseldiğini gördük ve itfaiyeye haber verdik. Hava gök gürültülü ve yağmur yağıyordu. Rüzgârın etkisiyle de yangın büyüdü. Çok şükür yaralanan veya can kaybı yaşanmadı. Yaptığımız tespitlerde 4 ev 3 samanlık tamamen yandığını tespit ettik. İtfaiye ekipleri ve yoğun yağan yağmurun sayesinde yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yıldırım düşmesine bağlı da olabilir. Tam nedenini bilmiyoruz, araştırılıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüleri

Haber: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SÜS HAVUZUNA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Park önündeki polis otosu

- Çocuğun düştüğü havuz

- Polisin inceleme yapması

- Acil servis önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ADIYAMAN'DA İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI



ADIYAMAN'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde sonra Sümer Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Yücekaya yönetimindeki 02 LC 320 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Taşçı’nın kullandığı 01 AZB 46 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mahmut Taşçı ve Beği Taşcı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Polis ekipleri

- Trafik ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı



KONYA'nın Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi'nde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulansı kaçmak için durdurmak isteyen 15 ile 18 yaş arası 3 kişi, araç durmayınca ateş açtı. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ambulans hasar gördü. Saldırgan 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde eskiden köy statüsünde olan Bulgurluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede tarlada çalışan ve çadırlarda kalan Suriyeli çoğunluğu 18 yaşından küçük iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ateş edilen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine, 1 kişi de aldığı darbelerle yaralandı.

YARALILARI ALMAYA GELEN AMBULANSLA KAÇMAK İSTEDİLER

Olay yerinden uzaklaşan 15 ile 18 yaşındaki eli silahlı 3 kişi, yaralıları almaya gelen ambulansın önünü kesip, durdurmak istedi. Ambulans şoförü, durumu fark edip hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine 3 kişi tüfekle ambulansa ateş açtı. Saldırıda şans eseri ambulanstaki şoför ve 2 sağlık görevlisi yara almazken, tüfekten çıkan saçmalar ambulansın camı ve çeşitli yerlerine isabet etti.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, ambulansa saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede ise geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise mahallelilerin araçlarıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),()

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Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler (2)

3 KİŞİYE TOPLAM 180 BİN 489 TL CEZA

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparırken görüntülenen 3 kişinin kimliği Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla yapılan çalışma sonucu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 kişiye, Çevre Kanunu'nu ihlalden 60 bin 163'er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ovacık ilçemizde koruma altında ve endemik olan, halk tarafından ağlayan gelin olarak bilinen ters laleleri koparan 3 şahıs; Tunceli Valimiz Tuncay Sonel’in aynı gün verdiği talimat üzerine ters laleyi toplayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin ortak çalışması ile tespit edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 9'uncu maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/k maddesine göre her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Haber: FERİT DEMİR / TUNCELİ,()

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