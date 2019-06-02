DHA YURT BÜLTENİ - 21

Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu



CUMHUR İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bugün tekrarlanan Mahalli İdareler Seçimleri’nden zaferle çıkan AK Parti aday Dede Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım kazandı.

İLK TEBRİK BİNALİ YILDIRIM’DAN

AK Parti adayının İYİ Parti adayına 261 oy farkı atarak seçimi kazanmasının ardından ilk tebrik, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'dan geldi. Binalı Yıldırım, kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Binali Yıldırım’ın hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra konuşan Dede Yıldırım, "Benim mesajımı duydunuz galiba, babamın adı Topal Seyfettin'di, sizinkisi de basından öğrendiğim kadarıyla Topal Dursun, soyadımızda Yıldırımö hatırlatmasında bulundu.

'ŞİMDİ 'TOPAL DURSUN'UN OĞLU BİNALİ YILDIRIM'DA SIRA'

Binali Yıldırım ise, “Evet birbirine benziyor, Topal Dede Yıldırım'ın oğlu Başkan oldu, şimdi Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım’da sıra, adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu. Allah muvaffak etsin, Allah yar ver yardımcınız olsun" temennisinde bulundu.

Keskin'in yeni Belediye Başkanı Dede yıldırım' ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'a, 23 Haziran da yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binali Yıldırım’ın telefon görüşmesi

- Dede Yıldırım’ın telefon görüşmesi

Haber: Hasan AKYILDIZ/ANKARA-

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Honaz'da seçim sonuçlandı (EK)

CHP'Lİ KEPENEK, FARKLI KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından açıklandı. Sonuçlara göre seçimi kazanan Millet İttifakı'nın CHP’li Adayı Yüksel Kepenek, en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu’ndan 2 bin 338 oy fazla aldı. Honaz İlçe Seçim Kurulu tarafından Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlar şöyle:

Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613 kişi, 78 sandıkta oy kullandı. Seçimde 19 bin 178 oy geçerli sayılırken, 435 oy ise geçersiz sayıldı. CHP’li Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy alarak başkanlığı kazandı. En yakın rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu'a ise 8 bin 359 oy çıktı. Seçimde diğer adaylar; Vatan Partisi Adayı Ahmet Gündüz 55 oy, Demokrat Parti Adayı Yılmaz Ballı 29 oy, Saadet Partisi Adayı Nail Şimşek 24 oy, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Hakan Cengiz ise 14 oy alabildi.

DENİZLİ ()

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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kapalı olduğu saatlerde depo kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geri dönüşüm fabrikasına girerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tespit edilirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Geri dönüşüm fabrikasının görüntüsü

- İtfaiyenin çalışmaları

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

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Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesinin ardından bugün yenilenen seçimi Fatma Kadıoğlu kazandı.

Koçlu Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığı kazanan Bayram Ali Kadıoğlu'nun hakkında hapis cezasının bulunması nedeniyle yapılan itiraz sonucu seçim, 2 Haziran günü yeniden yapılmak üzere iptal edildi. Daha önce iki dönem muhtarlık yapan Bayram Ali Kadıoğlu'nun yerine aday olan eşi Fatma Kadıoğu, diğer aday Çetin Kocaman ile yarıştı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bugünkü seçimde 751 seçmenden 384'ünün oyunu alan Fatma Kadıoğlu, muhtarlığı kazandı. Çetin Kocaman ise 361 oy aldı. Oy sayımının ardından iki aday yakınlarının arasında çıkan arbede ise jandarma tarafından güçlükle bastırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye önündeki kalabalık

- Adliyeye giren jandarma aracı

- Seçim sonucuna itiraz eden vatandaşlardan görüntü

Süre: 01'37" Boyut: 182 MB

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()

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Görevden alınan muhtarın kardeşi seçildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde, Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu belirtildi.

Kayapınar Mahallesi’nde seçilen muhtar adayının sabıka kaydı olması nedeniyle seçim yenilendi. Bugün mahallede yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına giderek muhtarlık seçimi için oy kullandı.

Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar açıldı. Toplam bin 954 seçmenin yaşadığı mahallede tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde bin 228 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 220 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımın ardından adaylardan Mehmet Kara 530 oy ile muhtar seçilirken, Aziz Öner 402 oy, Mahir Lale ise 268 oy aldı.

Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanan adayın fotoğrafı

-Okuldan görüntü

-Adayların birlikte görüntüsü

-Vatandaşların oy kullanması

-Detay

Haber-Kamera Dinçer AKBİRDİLOVASI(Kocaeli),()

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TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)

TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otoyoldan görüntü

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş (2)

WOLANSKİ KAPADOKYA'DA HAYRAN KALDI

Şampiyonlar ligi final maçında sahaya giren Kinsey Wolanski, 20 gün önce geldiği Kapadokya'ya hayran kaldı. Göreme de erkek arkadaşı Vitaly ile tatil yapan İngiliz turist kadının çevresindekilere bölgeye hayran kaldığını ve tekrar gelmek istediğini söylerken, retorantda ise yöresel yemekleri tercit ettiği öğrenildi. Restaurant sahibi Aysel Yazgan, "Benim özel yemeklerimi tattılar. Şebit yağlamasını çok beğendiler ve ikinci porsiyonu da istediler. Daha sonra bostan kebabı ve kayısı tatlısı yediler. Çok memnun kaldılar ve tekrar geleceklerini söylediler. Sıcak kanlı, samimi bir kızdı, ben hiç düşünemedim bu şekilde bir şey yapacağını, çok şaşardım" dedi.

BALONDAN PARAŞÜTLE ATLAYACAKLARDI

Kinsey Wolanski'nin Göreme'de konakladığı işletmenin sahibi Samed Dural ise "3 gece burada konakladılar, ATV Turu yaptılar. Ata bindik. Youtube kanalı için bir çekim yaptı. Davet üzerine geldi. Bölgeyi, yemekleri çok sevdiler. Kapadokya'ya tekrar gelecekler. Paraşütle balondan atlamayı çok istiyordu. Ancak balondan atlayışı için lisansı yetişmedi. Kensey ise ata binmeyi çok seviyor. Zaten çiftlikte büyüdüğünü söylüyordu." dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

NEVŞEHİR ()

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