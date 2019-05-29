DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bakan Dönmez'den Keskin açıklaması: Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keskin'de yenilenecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasından dolayı belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının alındığı Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. Keskin Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Dönmez, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. Dönmez, beraberindeki Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkanı adayı Dede Yıldırım ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Keskin Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, yaptığı konuşmada, 2 Haziran’ın Keskin için belediye bayramı olacağını söyleyerek, "İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin'imizi daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik AK Parti’nin işidir" diye konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefet partilerinin fazladan 3-5 belediye kazanmak için HDP ile iş birliği yaptığını ileri süren Dönmez, şöyle konuştu:

"3-5 belediye fazla kazanmak için HDP ile iş birliği yapıp, milliyetçi geçinenler, oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah. AK parti ve Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin menfaatleri için her türlü zorluklara meydan okurken, ekonomik saldırılara ve tehditlere ‘Benim arkamda milletim var’ diyerek karşı koyarken muhalefet, ‘Sırtımızı YPG’ye Kandil’e dayadık’ diyenlerle kol kola geziyor."

'TÜRKİYE’NİN TAMAMINA DOĞAL GAZI KAVUŞTURDUK'

AK Parti iktidarının Türkiye genelinde enerji konusunda yaptığı hizmetlere de değinen Bakan Dönmez, "Milletin çıkarları doğrultusunda 81 ilimize 510 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık. 2000’li yılların başında sadece 5 Büyükşehirde 50 ilçede doğal gaz vardı. Şimdi, Türkiye’nin tamamına bu doğal gazı kavuşturduk" dedi.

Bakanlığının 2002 yılından itibaren Kırıkkale’de yaptığı işlere değinen Dönmez, "Kırıkkale’ye bizden önce yapılan yatırım 3 milyonken, biz geçen sene 110 milyonluk yatırım yaptık. Bu rakam, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyarı bulmuştur. Keskin ilçemize güvenimiz tam ve inanıyorum ki Keskin halkı takdir hakkını partimizin adayı olan Dede Yıldırım’dan yana kullanacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Dönmez'in kaşılanması

- Esnaf ziyareti

- Bakan Dönmez'in vatandaşa hitabı

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRKKALE,()

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Uzunkaya: Terörle mücadelede adım adım mutlu sona yaklaşıyoruz



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye’de güvenlik birimlerinin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Sadece bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında onlarca çalışma gerçekleştirildiğini belirten Uzunkaya, "Bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruzö dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara’da oturan şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Uzunkaya, terörle mücadelede yaşanan gelişmeler ve bayramda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Uzunkaya, “Bugün 300 binin üzerinde görevde olan kadrosuyla ve bir o kadar da emeklileriyle 600 bin nüfusu olan, çalışanları, eşleri ve çocuklarıyla 1,5, 2 milyonluk bir topluluğu ihtiva ediyor. Çok köklü bir tarihimiz, geleneğimiz var. Geçtiğimiz nisan ayında 174’üncü yıl dönümümüzü kutladık. Bu 174 yılda Türk polis teşkilatı ülkemizde güvenliğin tesisi, korunması, devam ettirilmesi adına çok önemli görevler ifa etti, ediyorö diye konuştu.

Türkiye’de polis teşkilatı, jandarma ve diğer askeri birliklerin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içinde çalıştığını ifade eden Uzunkaya, “Şırnak’ta, Tunceli’de, Batman’da pek çok ilimizde sadece bugün bile onlarca müşterek operasyon yapıldı. PKK terör örgütüyle olduğu gibi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle kesintisiz, amansız bir mücadele içindeyiz. Çok olumlu sonuçlar alınıyor. Bu yönüyle de gelecek açısından son derece umutluyuzö dedi.

‘11 GÜN BOYUNCA ÜST DÜZEYDE TEDBİRLER PLANLADIK’

Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle emniyetin 11 gün boyunca yollarda trafik kontrolünün olacağını belirterek şunları söyledi:

“Mübarek bir ayın içerisindeyiz ama son haftasına girdik. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu ayın sonunda bayramımız olacak. Bayram günlerinde vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda tüm trafik görevlilerimiz Türkiye’nin dört bir yanında bayram boyu, 9 gün bayram tatili var, biz 11 gün boyunca üst düzeyde tedbirler planladık. Tüm Türkiye genelinde, hangi kapsamda yürütüleceğini İçişleri Bakanımız ayrıca bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağı için bayram tedbirlerinin detaylarına girmek istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, ‘Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı bir bayram olsun, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun’ diyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.ö

‘ASIL OLAN DEVLETİMİZİN KARARLILIĞINI NET VE KESİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMASI’

Terörle mücadelede sona yaklaşıldığını söyleyen Uzunkaya, “Her terör örgütü hedef aldığı ülkenin bir şekilde canını acıtmak ister. PKK terör örgütü 35 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Arkasına aldığı pek çok emperyal güçle birlikte, bizim müttefikimiz olan güçlerle birlikte bize karşı bir savaşın içinde ama çok şükür bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruz. Bugün DEAŞ terör örgütü bir şekilde imha edilip, bölgeden tasfiye edildiğinde bu coğrafyayı daima hedefinde tutan şer güçler, yarın yerine bir başka örgütü imal edecek. Tarih boyunca hep böyle oldu. Burada asıl olan devletimizin tepeden tırnağa bu örgütlerle kararlılığını net ve kesin bir şekilde ortaya koyması ki, bugün bu ülkemizde çok şükür var. Sayın Cumhurbaşkanımız da sokaktaki vatandaşa ve tüm güvenlik görevlilerine kadar terörle mücadelede son derece kararlı, tavizsiz, terörün kaynağında imha edilmesine yönelik mücadele amacıyla son derece etkili bir süreç yürütülüyorö açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davetlilerden görüntü

- Celal Uzunkaya’nın salona gelişi

- Uzunkaya’nın açıklamaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı



MALATYA'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada Vahap Can Taşcı (22) ile Mesut Çolak (32) ağır yaralandı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Vahap Can Taşcı ile Mesut Çolak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Polis ekipleri

- Eve isabet eden kurşunlar

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Trafiğe kapanan cadde

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı (2)

KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı. 8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18:30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayane ve otopsi işlemleri yapılmaktadır.ö

Haber: Ali KADI / NİĞDE,()

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İzmir Diyarbakır uzantılı cinayette 3 tutuklama



İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, dövülerek öldürülen Hayrettin İkilik cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi ve eşinin 2 erkek kardeşi tutuklandı.

Güzelbahçe ilçesinde, geçen günlerde geçimini pidecilik yaparak sağlayan 3 çocuk babası Hayrettin İkilik'in (34) tartıştığı eşi Sevda İkilik'i iddiaya göre darbetti. Bunun üzerine, Sevda İkilik'in (27) Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan güvenlik korucusu ve Meşebağları köyü muhtarı ağabeyi Hasan Bıkmış'a durumu anlattı. Hasan Bıkmış da kardeşleri Muhammet (18) ve Mehmet Bıkmış'ı (22) kardeşlerini İzmir'e yolladı. Çiftin Güzelbahçe 655 Sokak'taki evine gelen Muhammet ve Mehmet Bıkmış, enişteleri Hayrettin İkilik'i sopayla döverek hastanelik etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin İkilik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış'ı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sevda İkilik, ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'DA KAN AKTI

Öte yandan, Hayrettin İkilik'in ölümü iki aile arasında kan davasına dönüştü. İkilik'in ölüm haberini alan Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan yakınları, Meşebağı köyünde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüse silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Olayla ilgili Kerim İ. gözaltına alınırken, 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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