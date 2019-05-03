DHA YURT BÜLTENİ -21

Kayseri'de kaybolan kız, Kırşehir'de bıçaklanmış bulundu

KAYSERİ'de, 2 gün önce kaybolan Z.G. (14) adlı kız çocuğu, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında, sazlık bölgede 4 yerinden bıçakla yaralanmış bulundu. Z.G., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kırşehir Mucur'daki dere yatağında, sazlık bölgede, dün akşam saatlerinde, hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Z.G.'nin, sırtından, kulağından ve ayağından 4 bıçak darbesiyle yaralandığını ve dövüldüğünü belirledi. Z.G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 bıçak darbesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Z.G., tedaviye alındı. Kayseri'de ailesiyle oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Z.G.'nin 2 gün önce kaybolduğu, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Z.G.'nin cinsel istismara uğrayıp, uğramadığı da araştırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

'ARACINA BİNDİĞİM KİŞİ BIÇAKLADI'

Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan Z.G. (14) adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Dere yatağında, sazlık bölgede dün akşam saatlerinde bıçaklanmış halde bulunan Z.G.'nin ilk ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Z.G. ifadesinde, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan babaannesinin yanına gitmek için yola çıktığını ve bindiği araç sürücüsünün kendisini Mucur'a getirerek bıçakladığını öne sürdü. Bahçesine gübre atan bir çiftçi tarafından bulunduğunu kaydeden Z.G., ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Z.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.

Jandarma ekipleri, Z.G.'nin ifadesi doğrultusunda aracına bindiği sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kırşehir Devlet Hastanesi acil servisinden görüntü

-Genel detay

Süre:1.11-110MB

Haber-Kamera:KIRŞEHİR/

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Sollamaktan vazgeçti yine kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı



KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Ahmet Zeybek (65) ve eşi İsmihan Zeybek (63) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Beyşehir- Isparta yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Yasin Çelik (26) yönetimindeki, 33 SY 218 plakalı otomobille önündeki Ali Küçükaslan yönetimindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi. Çelik, karşıdan otomobilin geldiği görünce sollamaktan vazgeçip, şeridine girmek isterken önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, havalanıp karşı yönden gelen Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı aracın üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücülerden Ahmet Zeybek ve yanındaki eşi İsmihan Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Yasin Çelik ve yanındaki Esad El Ferac'ı (48) bulundukları yerlerden çıkardı. Diğer sürücü Küçükaslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İyi yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı çiftin araç içinde sıkışan cesetleri de yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA ))

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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında astsubaylık kavgası: 5 yaralı



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde amca çocukları arasında Astsubay olmak isteyen Mahmut Yotuşcak ile ona karşı çıkan amca çocukları arasında kavga çıktı. Sopa taşların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Yorulcak'ın astsubay olmak için müracaat ettiğini duyan kuzenleri Yorulcak’ın müracatını geri çekmesini istedi. Yorulcak ile kuzenleri arasında bu sebeple başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taş ve sopalarla yaralanan Mehmet, Eyyüp, Mahmut ve Hevi Yorulcak'ı Siverek Devlet Hstanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri ise mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanede alınan güvenlik önlemi

- Acil servis

- Jandarma ekipleri

- Yaralı yakınları ve acil servis önü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Adıyaman'da 2 bisikleti kundakladılar

ADIYAMAN’da, iki bisiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülüp yakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi’de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından iki bisiklet benzin dökülerek yakıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan bisikletlerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Jandarmadan eski eser satıcılarına operasyon

Bursa'da jandarma personeli, alıcı kılığında, eski eserleri satmak isteyenlerle irtibata geçerken, düzenlenen operasyonla şahıslar suçüstü yakalandı. 7 kişi gözaltına alınırken pek çok eski eser de ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlıgı ekipleri, bir grup şahsın ellerinde bulundurdukları eski eserleri (obje, heykel, tablo vb.) satmak amacıyla müşteri aradıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine kimliği gizli Jandarma personeli tarafından alıcı kılığında şahıslar ile irtibata geçildi. Şahıslar ellerindeki tarihi niteliğe sahip malzemeleri satmak isterken ise suçüstü yakalandı. G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A,S.S ve G.Y isimli şüpheli şahıslar ile birlikte 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında bayan ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet yabancı menşeili kitap, 1 adet tepsili kadeh, 1 adet Picasso “Don Kişotö resimli tablo ele geçirildi.

Olayın ortaya çıkartılmasında KAFES programından istifade edildi. Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği şahıslar gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ele geçirilen eski eserlerden görüntüler

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- Jandarmanın baskın anı ve şüpheliler

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,() - Kamera: BURSA,()

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Van uçağı olumsuz hava nedeniyle Diyarbakır’a indi



ANKARA- Van seferi için Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'a indi.

Ankara’dan saat 19.35’te havalanan Anadolujet’in THY 7086 sefer sayılı uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine kule uçağı uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirdi. Buraya inen uçağın yolcuları bir süre bekledikten sonra tekrar Van’a havalanmasını istedi. Firmanın yetkilileri ile görüşen görevliler uçağın tekrar Ankara’ya döneceğini belirterek, isteyen yolcuların otobüsle Van'a gönderileceğini söyleyince gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü

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- Diyarbakır Havalimanı içinde bekleyen yolcular

- Yolcular görevliler arasındaki tartışma

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

