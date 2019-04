DHA YURT BÜLTENİ -21

Mavi listedeki MLKP'li terörist, FETÖ ve PKK şüphelileriyle yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde mavi kategoride bulunan MLKP terör örgütü üyesi Azimet Ceyhan (49), FETÖ/PDY üyesi eski subaylar M.A. ve M.A.K., PKK/KCK üyesi Z.Y. ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası bulunan Azimet Ceyhan, mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniceçiftlik köyü yakınlarında içerisinde 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında araçta bulunan şüphelilerin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride bulunan MLKP üyesi Azimet Ceyhan, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan eski subaylar M.A. ve M.A.K., 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Z.Y. adlı kadın ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. oldukları belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi.

TUTUKLANDI

MLKP terör örgütüne bağlı Emekçi Halk Birliği'nin sözde sorumlusu olan ve hakkında 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, ayrıca 3 faili meçhul cinayet ve 3 yasa dışı eyleme katılmaktan da aranan Azimet Ceyhan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Zanlı Azimet Ceyhan'ın adliyeden çıkarılması

-Jandarma aracına bindirilmesi

-Jandarma aracının adliyeden ayrılması

-Adalet sarayı girişi ve tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

===============

Adıyaman'da kaza: 4 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Abidin Gürbüz (28) yönetimindeki 02 EC 339 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca Bekir Memi'nin (23) kullandığı 33 L 5902 otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Karakuş (18) ile Hatice Gürbüz (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri ve araçlar

- Sağlık görevlileri ve itfaiye

- Jandarma önlem alması

- Yıla savrulan parçalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=================

Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 yaralı(2)

KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kaza anı mobese kamerasına yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazada, sürücü Şaban Akyıldız’ın hızla ilerlediği aracıyla önce refüje ardından kavşağa çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun altına girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza anı mobese görüntüsü

Süre:(6 SN) Boyut: (3 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=================

Güzeller geleneksel kıyafetlerle poz verdi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finalistleri ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçti.

Kemer'de düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'na katılan güzeller kamp yaptıkları otelde ülkelerine özgü geleneksel kıyafetlerle poz verdi. Geleneksel kıyafetleriyle çimler üzerinde rengarenk bir görüntü oluşturan güzeller çekimlerin ardından alandan ayrılırken, otelde konaklayan turistler de güzellerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova, "Global Model of The World Güzellik Yarışması'na 13 farklı ülkeden güzeller katılıyor. 2 Mayıs'ta final yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Güzellerin toplu olarak yürüyüşleri

- Güzellerden dört tanesinin kameraya doğru gelmeleri

- Güzeller tekli detaylar

- Yulia Pavlikova röportaj (İngilizce)

- Güzeller yakın detay

- Güzellerin 'Global Model of The World' sözleri

180 MB /// 01.37"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

===============

Gaziantep Barosu'ndan avukat cinayetine tepki

Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar, dün Aksaray'da avukat İbrahim Ergen'in öldürülmesini protesto etti.

Gaziantep Adliyesi önünde avukatların şiddete maruz kalmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya avukatlar ile katılan Baro Başkanı Bektaş Şarklı, "Bugün burada meslektaşımız Avukat İbrahim Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsünde olduğumuz kadar, bu vahşi ve akıl almaz saldırıların son bulmasını istiyoruz. 120 bin avukat olarak büyük bir kaygı ve öfke içersindeyiz" dedi.

Avukatlar yapılan basın açıklamasının ardından hayatını kaybeden avukatlar için 'siyah' görevini devam ettiren avukatlar için ise 'kırmızı' renkte balonları gökyüzüne bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

- Basın açıklamasına katılan avukatlar

- Bektaş Şarklı'nın konuşması

- Balon bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:194 MB

Haber-Kamera: Musatafa KANLI-GAZİANTEP-)