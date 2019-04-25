DHA YURT BÜLTENİ-21

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

SEVKİYATA DEVAM EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat devam etti. Zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmatlardan oluşan 3 ayrı konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. ZPT, komando ve muhimmatların ihtiyaca göre sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Konvoyun geçişi

SÜRE: 02'20" BOYUT: 261 MB

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

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Sorgun’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü 8 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında E-88 karayolu üzerindeki Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Sivas yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hilmi Pusmaz yönetimindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisi minibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü Cihan Aktaş ile eşi Kerime Aktaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen işçi servisinde yaralanan Bekir Yiğit (35), Hilmi Pusmaz (39), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34), Veysel Kar (46) ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Yiğit'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda önlem adı. Karayolundaki araç geçişi bir süreliğine tali yoldan verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Yaralılara olay yerinde müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Otomobilden detay görüntü

-Minibüsten detay görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), ()

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Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, içinde kimse bulunmayan park halindeki servis minibüsü, freninin boşalması sonucu boş dükkana çarptı. Araç ve dükkanın camları hasar gördü.

Olay, öğleden sonra, Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tüpraş 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Osman A., 41 P 4639 plakalı servis minibüsünü rampada park edip, indi. Freni boşalan servis minibüsü rampada yaklaşık 100 metre giderek boş dükkana çarptı. Aracı durdurmak için koşan Osman A. başarılı olmadı. Osman A.'nın bağırarak yaptığı uyarıyla çevrede bulunanlar koşarak kaçtı. Olayda, araç ve dükkanın camları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dükkana çarpan minibüsten görüntüler

Çevreden ve dükkandan detaylar

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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SoloTürk Osmaniye'de gösteri yaptı



TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Osmaniye'de gösteri uçuşu yaptı.

Valilik öncülüğünde Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ile Kuzey çevre yolu semalarında gerçekleşen gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü. Program öncesi, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar seslendirdi. Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağını kullanan Türk pilotlar izleyenler için unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşayan birçok kişi, gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. SoloTürk gösterisinin ardından Osmaniye halkından büyük alkış topladı.

Görüntü Dökümü

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- Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun konseri

- Alanı doldurun kalabalıktan görüntü

- Cep telefonları ile görüntü çeken vatandaşlar

- Ekrana yansıtılan SoloTürk pilotundan görüntü

- Türk bayrağı sallayan bir vatandaş

- SoloTürk'ün gösteri uçuşundan görüntüler

SÜRE: 03'49'' BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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